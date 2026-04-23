Llega Oférica, la forma más rápida de encontrar ofertas, descuentos y catálogos en Madrid sin perder tiempo

Buscar una buena oferta parece fácil hasta que toca hacerlo de verdad. Una web por un lado, un folleto digital por otro, promociones en redes, descuentos que cambian cada semana y catálogos que muchas veces ni sabes dónde consultar. Lo que debería ayudarte a ahorrar termina robándote tiempo.

Lo que hace diferente a Oférica es su capacidad para ordenar promociones en un único espacio, pero su valor está en cómo organiza esa información. La plataforma permite consultar ofertas según la ciudad, facilitando encontrar lo que realmente interesa en cada entorno.

Entre las principales ventajas de Oférica destacan la posibilidad de consultar ofertas según la ciudad, acceder desde un único lugar a catálogos y descuentos de negocios locales y nacionales, descubrir promociones cercanas y ahorrar tiempo en la búsqueda de oportunidades de compra. Esto convierte la búsqueda en algo mucho más útil, más rápido y más cercano.

De las grandes marcas a los negocios de proximidad

Otra de las fortalezas de Oférica está en la variedad de empresas que pueden utilizar la plataforma para mostrar sus propuestas comerciales. El usuario no solo puede encontrar descuentos o catálogos de negocios próximos, sino también de enseñas conocidas que forman parte del consumo cotidiano.

En ese escaparate ya tienen presencia marcas como Mi Electro o Carrefour, junto a otras compañías que ven en Oférica una forma eficaz de dar visibilidad a sus ofertas y catálogos digitales. Esa combinación es especialmente interesante porque une dos mundos que para el consumidor son totalmente compatibles: el de las marcas reconocidas y el del comercio conectado con la realidad local.

La ventaja está en que todo convive en un mismo espacio. Así, el usuario puede descubrir promociones de empresas conocidas y al mismo tiempo explorar oportunidades más cercanas, sin cambiar de plataforma y con una navegación mucho más sencilla.

Una plataforma pensada para ahorrar, pero también para descubrir

Muchas veces el ahorro no depende solo de pagar menos, sino de saber qué opciones existen a tu alrededor. Y ahí Oférica añade otro valor importante: no se limita a mostrar promociones, también ayuda a descubrirlas.

Ese matiz es clave. Porque hay usuarios que entran buscando algo muy concreto, pero también otros que simplemente quieren saber qué catálogos u ofertas tienen disponibles en su ciudad. En ambos casos, la plataforma funciona como un punto de encuentro entre la necesidad de comprar mejor y la posibilidad de hacerlo con más información.

Cómo funciona Oférica: fácil, rápido y con sentido local

La experiencia de uso está pensada para ser directa. El usuario accede a la plataforma, selecciona su ciudad o consulta la localización disponible y, a partir de ahí, puede explorar ofertas, descuentos y catálogos digitales organizados de manera mucho más clara.

Encontrar ofertas, descuentos y catálogos es más fácil con la llegada de Oférica / -

La propuesta se resume de forma sencilla: entrar, mirar, descubrir y ahorrar. Sin pasos complicados ni búsquedas interminables. Todo está planteado para que la consulta resulte rápida y natural, incluso para quienes no quieren perder tiempo navegando entre páginas distintas.

Ese enfoque resulta especialmente útil en una época en la que la atención es limitada. Cuanto más simple sea el acceso a la información, más probabilidades hay de que la experiencia funcione. Y justo ahí es donde Oférica quiere hacerse fuerte: en la comodidad, la claridad y la cercanía.

Oférica, el valor de estar integrada en El Periódico de España

La integración de Oférica en El Periódico de España permite a los lectores acceder de forma rápida y sencilla a ofertas, descuentos y catálogos desde un entorno informativo cercano y de confianza. Su llegada al medio refuerza la visibilidad de la plataforma y la acerca a nuestros lectores que ya consultan esta cabecera para informarse sobre la actualidad de su localidad.

Para los lectores, supone descubrir promociones útiles sin salir de un espacio habitual y reconocible. Para las empresas, representa la oportunidad de mostrarse ante una audiencia local con un fuerte vínculo con el medio y con un interés real por el consumo de proximidad.

Cuando ahorrar empieza por saber dónde mirar

Oférica nace con una idea sencilla, pero muy útil: que encontrar ofertas, descuentos y catálogos en Madrid deje de ser una búsqueda interminable y se convierta en una experiencia rápida, cercana y ordenada. Porque cuando todo está en un solo lugar, ahorrar resulta mucho más fácil.

No siempre hace falta buscar más. A veces basta con buscar mejor. Esa es, en el fondo, la lógica que explica el sentido de Oférica: reunir en un solo lugar las ofertas, los descuentos y los catálogos que pueden interesarte según tu ciudad para que encontrar oportunidades no se convierta en un trabajo más.