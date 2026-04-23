Fundación Eurocaja Rural impulsa en el Senado soluciones contra la despoblación

La Fundación Eurocaja Rural participó el pasado lunes en la presentación del VI Estudio Evolución de la Percepción de los Avances en la España Rural 2025-2026, celebrada en la Sala Europa del Senado.Esta iniciativa, impulsada por la Cátedra de Despoblación de Next Educación y la Fundación AXA, analiza con rigor los retos demográficos y las oportunidades de crecimiento en los municipios rurales.

En el acto participaron figuras como Javier Maroto Aranzábal, vicepresidente primero del Senado; Francés Boya Alós, secretario general para la lucha contra la despoblación; y Manuel Campo Vidal, director de la Cátedra. Todos coincidieron en la urgencia de diseñar políticas eficaces para garantizar la sostenibilidad del medio rural.

Cohesión territorial

La gerente de la Fundación Eurocaja Rural, Susana Cortés Martínez, intervino desde el escaño para reafirmar el compromiso de la entidad con la vertebración del territorio.

Como entidad de economía social con más de 60 años de trayectoria, la Fundación centra sus esfuerzos en combatir la brecha entre el mundo rural y el urbano, fomentando el emprendimiento y la igualdad de oportunidades.

Esta labor se traduce en un apoyo constante a colectivos vulnerables y en proyectos que mejoran la competitividad en las zonas más afectadas por el descenso demográfico.

Inclusión financiera

Eurocaja Rural destaca como un actor fundamental en la lucha contra la exclusión financiera. Su estrategia de proximidad contrasta con la tendencia generalizada de cierre de sucursales en el sector bancario.

A cierre de 2025, la entidad es la única con presencia física en 71 localidades. Esto garantiza el acceso a servicios bancarios y asesoramiento profesional a más de 89.000 habitantes.

Además, la institución presta servicio desde 266 oficinas a más de 552.000 personas en zonas de reto demográfico, estimulando la actividad económica y generando empleo directo en los pequeños municipios.

Talento rural

La actividad de la Fundación se materializa en iniciativas de alto impacto como las 'Ayudas Sociales'. Estas cuentan con una categoría de Desarrollo Rural para fijar población joven y mejorar la autonomía de los mayores.

Asimismo, desde 2021 organiza el foro 'Empuéblate', un espacio de referencia nacional para el intercambio de ideas innovadoras frente a la despoblación.

La capacitación es otro pilar básico, con programas como 'Campus Talento' enfocado en Inteligencia Artificial y formación especializada para el sector agroalimentario a través de 'Aula Virgen Extra'.

Reto demográfico

El estudio presentado revela una leve mejoría en la percepción de los avances en el mundo rural, aunque señala obstáculos que requieren atención inmediata.

La burocracia excesiva, la escasez de vivienda y la necesidad de un apoyo más decidido a los emprendedores rurales son los retos más críticos detectados por la población.

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Susana Cortés concluyó subrayando la importancia de fortalecer el tejido social para que los pueblos sean espacios vivos, garantizando que cada ciudadano tenga la libertad de elegir dónde vivir sin limitaciones.