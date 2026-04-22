Eurocaja Rural y FEFCAM inyectan 100 millones de euros para impulsar el sector farmacéutico en Castilla-La Mancha

Eurocaja Rural y la Federación de Empresarios Farmacéuticos de Castilla-La Mancha (FEFCAM) han reforzado recientemente su alianza estratégica mediante la firma de un ambicioso convenio financiero. Este acuerdo pone a disposición de los profesionales del sector una línea de financiación de hasta 100 millones de euros, diseñada específicamente para fomentar la creación, modernización y expansión de las oficinas de farmacia en toda la región.

El convenio, suscrito por el presidente de la entidad financiera, Javier López Martín, y el presidente de FEFCAM, Álvaro Carmena Montalvo, mantendrá su vigencia durante todo el presente ejercicio, hasta el 31 de diciembre de 2026.

Soluciones financieras para la farmacia moderna

El objetivo central de esta colaboración es facilitar el acceso a recursos económicos en condiciones altamente competitivas, permitiendo que los farmacéuticos asociados y sus empleados acometan inversiones clave para su actividad.

Entre las soluciones más destacadas se encuentran las líneas específicas para la adquisición de farmacias con estudios personalizados, así como herramientas de liquidez inmediata como el anticipo de recetas médicas subvencionadas por el SESCAM.

Además de la financiación de circulante y el leasing mobiliario, los beneficiarios podrán acceder a ventajas exclusivas como el programa Ceromisiones y el Plan Pro-Autónomos. Estas herramientas están orientadas a eliminar obstáculos financieros y proporcionar soluciones de gestión avanzadas a través de la banca digital, promoviendo un entorno de crecimiento y viabilidad para un negocio que es fundamental en el día a día de los ciudadanos.

Un sector estratégico para la salud y el bienestar regional

Ambas instituciones han subrayado que la farmacia no es solo un motor económico, sino un pilar básico para la atención sanitaria y el bienestar social en Castilla-La Mancha. Durante el acto, Javier López Martín destacó la vocación de servicio de Eurocaja Rural y su posicionamiento como entidad de referencia para los profesionales, ofreciendo una red comercial y una experiencia en financiación especializada que acompaña al sector en sus momentos clave.

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Por su parte, Álvaro Carmena resaltó que este acuerdo aporta un valor real a la oficina de farmacia al facilitar soluciones adaptadas a la realidad técnica y económica de estos establecimientos. Esta colaboración no solo asegura la sostenibilidad de las farmacias, sino que refuerza la calidad asistencial que los farmacéuticos ofrecen a la sociedad, consolidando una relación a largo plazo basada en la confianza y el compromiso con un servicio esencial.