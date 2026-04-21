Eurocaja Rural refuerza su compromiso con Tecnove en su 40 aniversario

Javier López Martín, presidente de Eurocaja Rural, ha participado activamente en la celebración del 40 aniversario de Tecnove, reafirmando el compromiso de la entidad financiera con el crecimiento empresarial y el dinamismo económico del territorio.

Durante el acto conmemorativo, López Martín felicitó personalmente a la directiva de la compañía por su exitosa trayectoria de cuatro décadas, subrayando la importancia de esta alianza estratégica entre la banca cooperativa y las empresas que fortalecen el tejido productivo regional.

La entidad financiera resalta que es fundamental contar con organizaciones que generen empleo de calidad y contribuyan de forma directa al desarrollo de la región. Estos valores están plenamente alineados con la vocación de apoyo social y empresarial que caracteriza a Eurocaja Rural en todas sus zonas de actuación.

Tecnove, un referente industrial con proyección internacional

La compañía, presidida por Eusebio Ramírez González, ha logrado consolidarse como un gigante global desde su sede en Herencia. Actualmente, Tecnove destaca por su impresionante presencia internacional, exportando sus productos y servicios a más de 75 países en los cinco continentes y operando a través de ocho delegaciones internacionales propias.

Sus diversas áreas de negocio abarcan desde la fabricación y el mantenimiento de vehículos y contenedores especiales hasta servicios de catering y la construcción de edificios modulares. Además, la empresa desempeña una labor clave en la gestión y el asesoramiento forestal para instituciones públicas y privadas, demostrando una versatilidad que le permite liderar mercados altamente competitivos.

Respaldo institucional al crecimiento económico

El evento contó con un fuerte apoyo de las autoridades, destacando la participación de Emiliano García-Page, presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, quien estuvo acompañado por Patricia Franco, consejera de Economía, Empresas y Empleo, y por el alcalde de Herencia, Sergio García-Navas.

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La presencia de Eurocaja Rural en esta efeméride refuerza su misión de servicio, centrada en impulsar proyectos que, como Tecnove, logran equilibrar la innovación industrial con el bienestar social y la generación de prosperidad en su entorno geográfico.