VISITA A ESPAÑA
María Corina Machado dice que Zapatero "no ha ayudado a acelerar y facilitar una salida democrática" en Venezuela
La líder opositora venezolana aseguró que la historia será implacable con aquellos que no apoyaron la verdad y la justicia en Venezuela, durante su intervención en Madrid
Servimedia
La líder opositora venezolana María Corina Machado afirmó este lunes en el Fórum Europa que el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero "no ha ayudado a acelerar y facilitar una salida democrática" en Venezuela.
En un desayuno informativo organizado en Madrid por Nueva Economía Fórum, María Corina Machado respondió a una pregunta sobre el papel jugado por el expresidente español José Luis Rodriguez Zapatero en la historia reciente de su país. Machado respondió tajante que Zapatero "no ha ayudado a acelerar y facilitar una salida democrática" en Venezuela, en un momento en el que la figura del socialista se encuentra en el centro de la opinión pública por sus lazos con el régimen de Nicolás Maduro, y especialmente con la actual presidenta encargada, Delcy Rodríguez.
Sin hacer alusión directa, en otro momento del diálogo aseguró que, cuando se produzca "el desalojo del régimen tiránico" en Venezuela, el movimiento "tendrá una consecuencia inmediata en Cuba y en Nicaragua", pero también en otras latitudes. "También en otras naciones de Iberoamérica, porque significa que la verdad se expondrá y que muchas relaciones forjadas en años de opacidad serán conocidas por ciudadanos de ambos continentes", afirmó.
Por otra parte, María Corina Machado subrayó que quería decir en España que la historia "será implacable" y, por lo tanto, reconocerá a quienes tomaron "la única posición posible, que es la de la verdad, la justicia y el apoyo a la sociedad" de Venezuela. "No hay posibilidad de equidistancias entre el bien y el mal, entre la justicia y el crimen, la oscuridad y la verdad". "Ahí no existen equidistancia, ¡por el amor de Dios!", exclamó. También criticó veladamente a quienes les llamaron "extremistas y radicales", porque lo que pedían era ir a elecciones, "pero peor aún, que aspirábamos a ganarla".
En este punto, lamentó que escucha "a algunos actores, no solamente venezolanos, lo hay también en este país", que mientras existía "un sistema electoral fraudulento", instaban a la oposición a ir a votar "como fuera, incluso si las convocatorias eran totalmente fraudulentas". Después de que "demostramos el fraude, cuando desmontamos esa estructura, entonces ahora dicen que no hay que ir a votar, ahora no estamos listos". "Pero lo que les gustaba era el fraude, no las elecciones", apostilló.
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