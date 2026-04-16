Nueve de cada diez empresas alemanas en España cree que la economía se mantendrá o empeorará este año

Las expectativas sobre la economía española decaen entre el empresariado alemán que desarrolla su actividad en nuestro país, según el Barómetro AHK publicado por la Cámara de Comercio de Alemania para España. Solo el 10,8% de las compañías germanas prevé que la economía española mejore en los próximos doce meses cuando en la anterior edición, en otoño de 2025, este porcentaje era casi el doble: el 19,1%.

Esto significa que nueve de cada diez empresas alemanas consideran que la economía se mantendrá (58,1%) o empeorará (31,1%) en un escenario de franco retroceso de las expectativas de mejora fruto de un escenario marcado por la alta incertidumbre, la inestabilidad geopolítica y las tensiones comerciales internacionales.

El marco económico y político sigue siendo para las empresas alemanas en nuestro país el principal riesgo empresarial (61%), seguido por la demanda (54%). Llama la atención el fuerte aumento del riesgo percibido por los precios de la energía, que alcanza el 54% (11% en el anterior barómetro), y por los precios de las materias primas, que asciende al 50% (16% en otoño de 2025).

Otros datos muestran que la confianza empresarial se refuerza: el 92% de las empresas alemanas en España valora su situación como buena (45,9%) o satisfactoria (45,9%). Sin embargo, las expectativas sufren un moderado retroceso en este último barómetro: el porcentaje de empresas que cree que su situación económica empeorará en los próximos doce meses se eleva del 12,7% al 16,2%.

Las expectativas de inversión se mantienen en niveles positivos, impulsadas por los programas ya comprometidos y nuevos proyectos en España: el 35,1% de las compañías creen que sus inversiones locales crecerán en los próximos doce meses (frente al 31,8% de la anterior encuesta).

EEUU y Oriente Próximo

En relación al impacto de la política comercial de Estados Unidos en los negocios, siete de cada diez empresas alemanas en España señalan como principal efecto el aumento de los costes (aranceles, logística, etc.). En segundo plano aparecen el incremento en las exigencias regulatorias (27%) y los retrasos en las cadenas de suministro (27%).

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Y el conflicto de Oriente Próximo acarrea también consecuencias negativas. El 77% de las empresas alemanas en España señala como principal efecto el aumento de costes en materias primas y productos intermedios.