Eurocaja Rural refuerza su apoyo al tejido empresarial de Guadalajara con la guía 'Socio a Socio'

Eurocaja Rural ha participado un año más en la presentación de la 19ª edición de la guía 'Socio a Socio', una iniciativa impulsada por CEOE-CEPYME Guadalajara y la Diputación Provincial que se ha consolidado como una herramienta para dinamizar el comercio local y fortalecer la actividad económica en toda la provincia.

Con su colaboración en este proyecto, la entidad reafirma su compromiso con las empresas y autónomos del territorio, apoyando acciones orientadas a fomentar el consumo de proximidad, contribuir al desarrollo sostenible de los negocios locales y estimular el consumo en la provincia.

Durante el acto de presentación, celebrado en la Diputación Provincial de Guadalajara, la directora territorial de Eurocaja Rural en Guadalajara, Silvia Díaz, destacó la importancia de respaldar iniciativas que impulsen la economía local y mejoren la competitividad de pymes y autónomos. Además, subrayó que proyectos como 'Socio a Socio' ayudan a fijar población en los municipios más pequeños y a combatir la despoblación mediante el fortalecimiento del comercio y los servicios de cercanía.

Eurocaja Rural recuerda también su vinculación con la provincia, donde está presente desde 1990. En la actualidad, cuenta con una red comercial de dieciséis oficinas en el territorio y mantiene en Albares la única entidad física existente, una presencia que, según remarca, refleja su apuesta contra la exclusión financiera y su lucha frente a la despoblación de los núcleos rurales. En el evento participaron también la presidenta de CEOE-CEPYME Guadalajara, María Soledad García, y el presidente de la Diputación Provincial de Guadalajara, José Luis Vega, acompañados por la diputada de Bienestar Social, Margarita Morena, y el secretario general de CEOE-CEPYME Guadalajara, Javier Arriola.

La nueva edición de la guía reúne a 536 empresas de 55 municipios, que ofrecerán promociones, descuentos y condiciones especiales a los titulares de la tarjeta de CEOE-CEPYME Guadalajara. Este nivel de participación, según se destacó durante la presentación, evidencia la fortaleza del tejido empresarial de la provincia y la utilidad de la publicación como punto de encuentro entre negocios y consumidores.

La guía incluye una amplia representación de sectores como comercio, hostelería, construcción, servicios, nuevas tecnologías e instalaciones, lo que refleja la diversidad y vitalidad del tejido empresarial provincial. Eurocaja Rural valora especialmente este carácter transversal, al considerar que permite beneficiar a empresas de distintos tamaños y ámbitos de actividad.

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Cartel de la guía 'Socio a Socio'. / CEOE-CEPYME Guadalajara

La publicación estará disponible tanto en formato papel como digital y contará con un buscador avanzado para facilitar la consulta de todas las ofertas. Además, las promociones también podrán consultarse a través de la web de CEOE-CEPYME Guadalajara. Con esta participación, Eurocaja Rural reafirma de nuevo su apoyo a un proyecto que considera clave para seguir impulsando el crecimiento económico y el bienestar social en la provincia de Guadalajara, poniendo en valor la colaboración entre instituciones, empresas y entidades financieras.