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GUERRA EN IRÁN

Feijóo defiende al papa León XIV como un "referente" que debe ser "escuchado y respetado" frente a las críticas de Trump

"El cristianismo es un faro ético y moral para millones de personas en el mundo, que no merece ser tomado a broma", asegura el líder del PP

Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, durante un acto del partido.

Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, durante un acto del partido. / José Luis Roca

Servimedia

Madrid

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, defendió este lunes al papa Leon XIV frente a las críticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y subrayó que el pontífice es "un referente para los católicos que debe ser escuchado y respetado" al igual que "el cristianismo es un faro ético y moral para millones de personas".

El jefe de la oposición salió al paso en sus redes sociales después de que Trump acusase al Papa de ser "débil con el crimen" y le reprochara su posición respecto a la ofensiva militar emprendida contra Irán. Lejos de arrugarse, Leon XIV le replicó que seguirá pronunciándose "con firmeza en contra de la guerra". Y Feijóo le respaldó.

"El cristianismo es un faro ético y moral para millones de personas en el mundo, que no merece ser tomado a broma. Y el papa León XIV es un referente para los católicos que debe ser escuchado y respetado", afirmó.

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El presidente del PP remarcó además que es un "honor" que España pueda recibirlo el próximo mes de junio en lo que considera "una visita histórica".

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