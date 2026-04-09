Su Majestad la Reina preside el décimo aniversario del programa Talento Joven de la Cámara de Comercio de España

La Cámara de España ha celebrado el décimo aniversario del programa Talento Joven en un acto presidido por Su Majestad la Reina. Este programa, cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus y enmarcado en la iniciativa europea de Garantía Juvenil, facilita el acceso al mercado de trabajo de jóvenes de entre 16 y 29 años al mejorar su empleabilidad y adecuarla a las necesidades del tejido productivo español. A lo largo de estos 10 años, más de 250.000 jóvenes han participado en este Programa ejecutado por la red de cámaras de comercio y se ha contribuido a la creación de 100.000 empleos.

Su Majestad la Reina ha conocido de primera mano las historias personales de seis jóvenes que han pasado por el programa, ejemplo de cómo Talento Joven les permite replantear su situación para encontrar un empleo o volver a estudiar. También ha estado presente en el acto, Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social.

El presidente de la Cámara de España, José Luis Bonet, ha celebrado el formidable éxito de este programa, más necesario ahora que nunca ante un mercado laboral que "se encuentra en un proceso de profunda y acelerada transformación, determinada en gran parte por los avances tecnológicos que están cambiando las demandas de las empresas".

"Nuestro compromiso es seguir trabajando para que los jóvenes puedan formarse en aquellas áreas que más pueden ayudarles a encontrar un empleo, a completar sus estudios o a montar su propio negocio", ha concluido Bonet, quien ha reafirmado al centenar de jóvenes presentes en el auditorio su convicción de que "el talento es la mayor riqueza que tiene un país. Vosotros sois la prueba de que España es un país rico. A veces, solo falta tener alguien a tu lado que te ayude a dar el paso".

"La atracción de talento es clave para toda compañía, y para ello necesitamos crear empleo estable y de calidad, buscando un talento que sea diverso" ha afirmado en representación de ALSA Ruth Hernández, directora de Personas de esta empresa, una de las colaboradoras en el programa. "Programas como este nos permiten a las empresas ayudar a la sociedad, romper sesgos y crear referentes", ha concluido.

Desde la perspectiva de las cámaras de comercio, Isabel Rodríguez, técnico de Cámara de A Coruña, ha resaltado como mentora de los jóvenes que "nosotros debemos destapar talentos, hacer que todos los jóvenes sientan que alguien cree en ellos. Tenemos que escucharlos, conocer sus gustos y animarlos a convertirlos en sus fortalezas laborales. Les ayudamos a trabajar en sus actitudes y en sus habilidades blandas para tener un mayor éxito en su carrera laboral".

Marta Corral, joven coruñesa especializada en moda e imagen, y Mohammad Al katib, conductor de autobuses de ALSA en León, son ejemplo de ello. Ambos han compartido cómo Talento Joven les ha ayudado a reinventar su carrera profesional. Así, Marta ha contado que el acompañamiento recibido le permitió aterrizar su proyecto: emprender y crear una marca de bolsos artesanales, "la Cámara me acompañó continuamente en el proceso y en conocer todas las ayudas, para cualquier duda que tengo sé que siempre tengo de la mano a la Cámara". Mohammad, por su parte, ha agradecido que este programa le dio la oportunidad de obtener el permiso de conducción de autobús, que no podía costearse por sus propios medios: "Tras llegar a España buscaba un trabajo estable, y con este programa pude sacarme el carné y entrar a trabajar en una de las empresas más grandes del país".

Por su parte, María José Menduiña, socia en Sectors Business Consulting de KPMG España, que ha presentado los resultados tangibles del programa, ha garantizado el "impacto real" de Talento Joven en la sociedad: "Que claramente activa el talento joven, recude el desajuste entre formación y mercado laboral y genera un impacto real y medible en el acceso al empleo".

Talento Joven, diez años impulsando la empleabilidad de los jóvenes

Talento Joven es un programa de la Cámara de España ejecutado por 75 Cámaras de Comercio de todo el país que nació hace 10 años para dar respuesta a la elevada tasa de desempleo juvenil, que superaba entonces el 50%.

El alto grado de empleabilidad del Programa se debe a su enfoque bidimensional: la atención individualizada que recibe el joven a través de los técnicos de las cámaras, que ejercen de mentores y les acompañan, ayudan y asesoran en todo su itinerario formativo, y la implicación de las empresas, dado que los programas de formación se diseñan teniendo en cuenta las necesidades reales del tejido productivo para facilitar la contratación del joven.

De esta manera, la red de Cámaras de Comercio ha ejecutado durante estos 10 años hasta 36.000 mil acciones formativas, equivalentes a 3,1 millones de horas de formación, ha organizado 435 Ferias de Empleo para conectar el talento joven y al tejido empresarial, y ha permitido la creación de 100.000 empleos.

Entre los beneficiarios de este programa hay una gran diversidad de perfiles que representan al grueso de la población joven del país: el 52% fueron hombres y el 48% mujeres, el 54% de las personas carecían de experiencia laboral antes de pasar por el programa, mientras que el 37% no tenía estudios. Más de 21.700 personas se encontraban en situación de vulnerabilidad social o tenían algún tipo de discapacidad, y al menos 35.000 procedían de minorías u otros contextos culturales.

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