INNOVACIÓN
Fundación Eurocaja Rural impulsa el empleo en IA con el programa 'Campus Talento'
En el evento, celebrado hace poco más de una semana, se realizaron entrevistas de trabajo y dinámicas de grupo para evaluar las competencias de los alumnos en áreas como Marketing Digital Avanzado e IA
El pasado 27 de marzo, la localidad de Orgaz (Toledo) se convirtió en el epicentro de la transformación digital de Castilla-La Mancha. La Fundación Eurocaja Rural organizó un encuentro profesional entre las empresas de la región y el alumnado de la cuarta edición de Campus Talento, un programa especializado en Inteligencia Artificial (IA) y Transformación Digital.
Esta iniciativa, que cuenta con el respaldo del Fondo Social Europeo Plus (FSE+) y la Junta de Comunidades, tiene como objetivo principal reducir la brecha entre la formación académica y las necesidades reales del mercado laboral.
Durante el acto inaugural, el director general de Eurocaja Rural, Víctor Manuel Martín López, defendió la inversión en capital humano como un factor de competitividad estructural para el tejido empresarial. En su intervención, Martín López subrayó que el programa no solo busca la formación técnica, sino generar un espacio de diálogo donde las empresas identifiquen perfiles capaces de ejecutar estrategias digitales a largo plazo, transformando la capacitación en una inversión estratégica para el desarrollo regional.
El evento contó con una mesa de análisis en la que participaron representantes institucionales y académicos. María Dolores Pérez Pintado, directora general de Innovación Educativa de la JCCM, destacó la importancia de estos foros para que las empresas conozcan de forma directa el potencial de los profesionales que están llamados a liderar la generación de riqueza en la comunidad. Por su parte, el economista José Carlos Díez incidió en la urgencia de integrar especialistas en IA en los procesos productivos, calificando la demanda de estos perfiles como la mayor necesidad actual del entorno corporativo global.
Competencias técnicas y selección de personal
La jornada no se limitó a la exposición institucional. El núcleo del encuentro consistió en una serie de entrevistas de trabajo y dinámicas de grupo diseñadas para evaluar las competencias de los alumnos en áreas críticas como el Marketing Digital Avanzado y la IA aplicada a productos y servicios.
Bajo la dirección formativa del Centro de Estudios Financieros (CEF), los participantes contrastaron sus conocimientos con las exigencias actuales del mercado, mientras que las empresas valoraron tanto las habilidades técnicas como la capacidad de resolución en entornos dinámicos.
Desde el ámbito académico, Borja López Calderón (CEF) puso de relieve la eficacia de la colaboración público-privada para dotar de una especialización técnica que transforme a las organizaciones. El programa Campus Talento se reafirma así como una herramienta de política activa de empleo dirigida a menores de 30 años, enfocada no solo en el manejo de herramientas tecnológicas, sino en la visión estratégica necesaria para navegar la economía digital.
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