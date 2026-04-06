Misión Artemis II, en directo: los astronautas se acercan al punto más cercano a la Luna

Más de 56 banderas y con participación española

El programa Artemis ha sido impulsado por la NASA pero, contrariamente a lo que muchos creen, no ha salido adelante solo gracias a los trabajos realizados en Estados Unidos. Para el desarrollo de este colosal programa, la agencia espacial estadounidense ha tenido que reclutar socios de todo el mundo y firmar acuerdos con multitud de gobiernos para tejer colaboraciones internacionales y, sobre todo, asegurar que cada una de las partes de la misión estuviera desarrollada por los máximos especialistas en esa área. En total, en los llamados Acuerdos Artemis, más de 56 países han sumado su firma para promover el espíritu de la misión. Entre ellos destaca el caso de España, que se adhirió al tratado en 2023 tras una reunión en el Palacio de la Moncloa.

España también puede presumir de participar de forma directa en la misión Artemis mediante el desarrollo de algunos componentes clave y a través de un proyecto centrado en el seguimiento de la trayectoria de la nave en sí, que llevará a cabo la empresa Integrasys junto a la Universidad de Sevilla. (Más curiosidades aquí)