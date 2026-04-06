Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Mercado de San MiguelAitana Sánchez-GijónEl gitano negro Luis CortésMadrileño en SidneyRafa JódarLince en MadridMisión Artemis IIErasmus+Vivienda Madrid
instagramlinkedin

En Directo

Misión de la NASA

Misión Artemis II, en directo: los astronautas se acercan al punto más cercano a la Luna

La misión de la NASA realiza este lunes su histórico sobrevuelo lunar, que incluirá su cara oculta

Rubén Gargoi

José Luis Escudero

La misión Artemis II de la NASA cumplirá este lunes una serie de hitos durante su histórico sobrevuelo lunar, que incluirá su cara oculta: la tripulación superará el récord de distancia del Apolo 13, la nave Orión alcanzará su punto más cercano a la Luna y también su distancia máxima desde la Tierra, y además entrará en un eclipse solar.

Sigue la última hora de la histórica misión de la NASA, en directo:

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Padre Ángel: 'No es ninguna herejía que la mujer llegue a tener el mismo papel que el papa en la Iglesia
  2. Operación retorno de Semana Santa, en directo: la DGT pide máxima prudencia ante el aumento del tráfico
  3. Dentro de la cocina de Villaverde donde se preparan 80.000 platos a la semana
  4. Uraclio se 'empadrona' en Madrid tras décadas sin linces en la Comunidad: 'Ha pesado más la cantidad de conejos de la zona que su instinto reproductor
  5. Domingo de Resurrección en Madrid: la procesión del Encuentro y una emblemática tamborrada despiden la Semana Santa
  6. Ni torrijas ni pestiños: colas kilométricas en la mejor pastelería de Madrid por este dulce típico de Semana Santa
  7. La ruta fácil de senderismo a una hora de Madrid con paisajes de cuento y una ermita del siglo XVI: ideal para hacer en familia
  8. El Madrid que nadie puede ver: comercios, túneles y fachadas que se han vuelto invisibles

Comienza el plazo de inscripción en las escuelas infantiles para las familias de Arganzuela: fechas y claves del proceso

Comienza el plazo de inscripción en las escuelas infantiles para las familias de Arganzuela: fechas y claves del proceso

El paro sube en 80 personas en marzo en Alcalá de Henares, pero es la cifra más baja desde 2009

El paro sube en 80 personas en marzo en Alcalá de Henares, pero es la cifra más baja desde 2009

Adiós a la Feria de Abril de Sevilla: Alcalá de Henares tendrá la suya con tres días de fiesta, sevillanas y vermout

Adiós a la Feria de Abril de Sevilla: Alcalá de Henares tendrá la suya con tres días de fiesta, sevillanas y vermout

Juan Bravo: "El PP de 2026 no es Kitchen, ni Gürtel"

Juan Bravo: "El PP de 2026 no es Kitchen, ni Gürtel"

Vuelve la Filmoteca de Móstoles con cuatro películas en abril: así puedes retirar las entradas gratuitas

Vuelve la Filmoteca de Móstoles con cuatro películas en abril: así puedes retirar las entradas gratuitas

Arabia Saudí y otras petrodictaduras ayudarán a Paramount a comprar Warner Bros

Arabia Saudí y otras petrodictaduras ayudarán a Paramount a comprar Warner Bros