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Misión de la NASA
Misión Artemis II, en directo: los astronautas se acercan al punto más cercano a la Luna
La misión de la NASA realiza este lunes su histórico sobrevuelo lunar, que incluirá su cara oculta
La misión Artemis II de la NASA cumplirá este lunes una serie de hitos durante su histórico sobrevuelo lunar, que incluirá su cara oculta: la tripulación superará el récord de distancia del Apolo 13, la nave Orión alcanzará su punto más cercano a la Luna y también su distancia máxima desde la Tierra, y además entrará en un eclipse solar.
Sigue la última hora de la histórica misión de la NASA, en directo:
La tripulación, preparada para acercarse a la Luna
Más de 56 banderas y con participación española
El programa Artemis ha sido impulsado por la NASA pero, contrariamente a lo que muchos creen, no ha salido adelante solo gracias a los trabajos realizados en Estados Unidos. Para el desarrollo de este colosal programa, la agencia espacial estadounidense ha tenido que reclutar socios de todo el mundo y firmar acuerdos con multitud de gobiernos para tejer colaboraciones internacionales y, sobre todo, asegurar que cada una de las partes de la misión estuviera desarrollada por los máximos especialistas en esa área. En total, en los llamados Acuerdos Artemis, más de 56 países han sumado su firma para promover el espíritu de la misión. Entre ellos destaca el caso de España, que se adhirió al tratado en 2023 tras una reunión en el Palacio de la Moncloa.
España también puede presumir de participar de forma directa en la misión Artemis mediante el desarrollo de algunos componentes clave y a través de un proyecto centrado en el seguimiento de la trayectoria de la nave en sí, que llevará a cabo la empresa Integrasys junto a la Universidad de Sevilla. (Más curiosidades aquí)
Más cerca y más lejos
A las 00:02 del martes, Orión alcanzará su punto más cercano a la Luna, a solo 6.550 kilómetros de distancia.
Cinco minutos después, a las 00:07 (horario peninsular), la nave llegará a su distancia máxima desde la Tierra: 406.760 kilómetros .
Pérdida de comunicación
En horario de la noche, el control de misión prevé perder durante unos 40 minutos la comunicación con la tripulación, cuando la nave Orión pase detrás de la Luna, hacia 23:44 (horario peninsular).
El administrador de la NASA, Jared Isaacman, expresó durante el fin de semana que no le preocupa tanto ese vacío de comunicaciones: "es algo a lo que estamos muy acostumbrados en el control de misiones espaciales, y los astronautas también durante su entrenamiento".
La NASA precisó que el Centro de Control de Misión de la NASA debería restablecer la comunicación con los astronautas hacia las 23:25.
Testigos de un eclipse solar
Los cuatro astronautas de la misión Artemis II tendrán la oportunidad de presenciar un eclipse solar cuando realicen hoy un sobrevuelo sobre la cara oculta de la Luna.
La tripulación podrá observar el espectáculo astronómico que tendrá una duración de casi una hora hacia el final de la ventana de sobrevuelo de seis horas programada para este 6 de abril.
La NASA explicó que durante el eclipse, el Sol quedará oculto a la vista al pasar por detrás de la Luna, desde la perspectiva de la cápsula Orion, un fenómeno que no podrá ser visto desde la Tierra.
En ese momento, la tripulación observará a la Luna mayormente oscura, lo que les brindará la oportunidad de buscar destellos de luz provocados por meteoroides que impacten en la superficie lunar, partículas de polvo elevándose sobre el borde del satélite natural y objetivos del espacio profundo, incluidos planetas.
Lado oculto de la Luna
Según la NASA, Orión recorrerá más de 400.000 kilómetros, permitiendo a los astronautas observar hoy el lado lejano del satélite y estableciendo un nuevo récord de distancia en el espacio profundo para la humanidad.
Las observaciones lunares darán inicio, a las 19:45 (hora peninsular).
Una misión de récord
Los cuatro astronautas de la misión superarán hacia las 18:56 (hora peninsular) el récord de distancia desde la Tierra establecido por el Apolo 13 en 1970.
Esa misión se alejó 400.171 kilómetros (248.655 millas) de la Tierra, convirtiéndose en los humanos más distantes del planeta.
Llegada a la Luna
La tripulación, integrada por Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, entrará hoy en la esfera de influencia lunar a 66.098 kilómetros de la Luna, hacia las 17:41 hora peninsular, durante su sexto día de vuelo a bordo de la nave Orión.
La agencia señaló en conferencia de prensa que considera la llegada al satélite cuando la nave pasa de estar dominada por la gravedad de la Tierra a ser atraída por la Luna más fuertemente.
Día clave en la misión Artemis II
La misión Artemis II de la NASA alcanzará hoy varios logros importantes durante su histórico viaje alrededor de la Luna, incluyendo el paso por su lado oculto: la tripulación superará la distancia récord establecida por el Apolo 13, la nave Orión llegará tanto a su punto más cercano a la Luna como a su mayor distancia respecto a la Tierra, y además experimentará un eclipse solar.
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