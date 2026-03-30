El PP de Juanma Moreno revalidaría su mayoría absoluta y el PSOE obtendría su peor resultado en Andalucía, según sondeos

El PP-A liderado por Juanma Moreno podría revalidar en las elecciones autonómicas de Andalucía del próximo 17 de mayo la mayoría absoluta que consiguió en los anteriores comicios del 19 de junio de 2022, según encuestas de NC Report, Sociométrica y GAD3 publicadas este lunes, 30 de marzo, en los diarios 'La Razón', 'El Español' y 'ABC', respectivamente. También coinciden también en pronosticar que el PSOE-A bajaría de los 30 diputados con los que se quedó en aquella cita con las urnas, cuando obtuvo su peor resultado histórico en unos comicios andaluces.

La encuesta de NC Report publicada por 'La Razón' se sustenta sobre 1.000 entrevistas realizadas entre los pasados días 23 y 27 de marzo, la semana que comenzaba con el anuncio del presidente de la Junta, Juanma Moreno, acerca de la convocatoria de elecciones en Andalucía para el 17 de mayo, mientras que el sondeo de la empresa Sociométrica para 'El Español' parte de 1.200 encuestas realizadas en la comunidad autónoma entre los pasados días 26 y 28 de marzo.

De acuerdo a estas encuestas, el PP-A obtendría entre 56 y 57 diputados frente a los 58 que logró en 2022, una horquilla que le aseguraría revalidar su mayoría absoluta, que en el Parlamento andaluz se alcanza con 55 escaños. Los 'populares' obtendrían entre un 43,1%, según el sondeo de NC Report, y un 42,8% de votos, según la encuesta de Sociométrica, cuando en 2022 obtuvo un 43,1%.

Por su parte, el PSOE-A ahora liderado por María Jesús Montero como secretaria general y candidata a la Junta acapararía el 17 de mayo entre el 23,8% (NC Report) y el 23,1% de los votos, un resultado peor al 24,1% que obtuvo en 2022, y bajaría a 28 escaños, dos menos que los 30 que alcanzó la candidatura de Juan Espadas en las elecciones de 2022, cuando los socialistas obtuvieron su peor resultado en unos comicios autonómicos andaluces.

Como tercera fuerza más votada en las próximas elecciones andaluzas repetiría Vox, que, no obstante, mejoraría el 17 de mayo sus resultados respecto a 2022, ya que obtendría entre los 18 escaños que le augura la encuesta de Sociométrica y los 16 que le pronostica el sondeo de NC Report, con porcentajes de voto que oscilarían entre el 16,1% y el 14,9%, respectivamente, frente al 13,5% que alcanzó en 2022, que se tradujeron en 14 diputados.

Finalmente, el Parlamento andaluz completaría su composición con la representación de la coalición Por Andalucía y la de Adelante Andalucía. La primera de dichas agrupaciones, liderada por el coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, como candidato, obtendría seis diputados y un 8,4% de votos, según la encuesta de 'La Razón', o cuatro escaños, según el estudio de Sociométrica, que le asigna un 5,9% de votos, cuando en 2022 obtuvo cinco parlamentarios y un 7,7% de votos.

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Y Adelante Andalucía, formación liderada por José Ignacio García, que en 2022 se quedó con dos escaños y un 4,6% de votos, alcanzaría el 17 de mayo los mismos parlamentarios tras acaparar un 5,7% de los sufragios, según la encuesta de 'La Razón', o tres diputados y un 6% de votos según el estudio de Sociométrica para 'El Español'.