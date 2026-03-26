Prosegur celebra el 50 aniversario como referente global en seguridad y tecnología

Prosegur conmemora su 50 aniversario desde su fundación en 1976, marcando medio siglo de evolución desde un modelo centrado en la vigilancia física hasta convertirse en una multinacional tecnológica con presencia en 36 países y más de 180.000 empleados.

La compañía, que cuenta con cerca de 50.000 trabajadores en Europa, más de 100.000 en Latinoamérica y alrededor de 30.000 en otras regiones, ha experimentado una profunda transformación impulsada por la innovación, la digitalización y la diversificación de su negocio.

De la seguridad tradicional a la Seguridad Híbrida

En sus inicios, Prosegur centró su actividad en la vigilancia de grandes superficies, centrales eléctricas e instalaciones industriales. En 1987 se convirtió en la primera empresa del sector en cotizar en la Bolsa de Madrid y, cinco años después, lanzó su división de alarmas.

El salto cualitativo llegó con su internacionalización a partir de 2011, con su entrada en mercados como Alemania, India o Singapur, y posteriormente China. Este crecimiento se vio reforzado en 2017 con la salida a bolsa de Prosegur Cash y, en 2020, con la alianza con Telefónica para crear Movistar Prosegur Alarmas.

Actualmente, el grupo abarca desde la seguridad en grandes eventos hasta la videovigilancia, drones, robótica o ciberseguridad. Uno de sus pilares es el modelo de Seguridad Híbrida, que combina vigilancia física con tecnología avanzada, analítica de datos e inteligencia artificial.

Este sistema se apoya en una red global de centros inteligentes de operaciones (iSOC) desplegados en 14 países y en plataformas digitales como POPS, orientadas a optimizar la gestión de la seguridad.

Apuesta por la ciberseguridad y los activos digitales

Dentro de su estrategia tecnológica, Prosegur ha reforzado su división de ciberseguridad a través de Cipher, con soluciones integrales para entornos cloud y locales.

En paralelo, Prosegur Crypto ha impulsado nuevos modelos de negocio como Prosegur Digital Gold, una plataforma que permite adquirir oro digital respaldado por activos físicos custodiados por la compañía.

Además, los llamados Productos de Transformación de Prosegur Cash ya representan más del 35% de los ingresos, reflejando el avance hacia soluciones digitales en la gestión del efectivo.

El hogar conectado y la seguridad 360º

En el ámbito residencial, Prosegur Alarms apuesta por un ecosistema de seguridad integral basado en vídeo inteligente, inteligencia artificial y servicios digitales.

A través de Movistar Prosegur Alarmas, la compañía alcanzó en 2025 las 600.000 conexiones en España, consolidando su posición en el mercado del hogar conectado.

Innovación en procesos y transformación digital

Otra de las áreas clave del grupo es AVOS Tech, especializada en externalización de procesos (BPO y BPaaS) para sectores como banca y seguros. Esta división combina automatización, inteligencia artificial y desarrollo de software propio para optimizar procesos críticos y mejorar la eficiencia operativa.

Un modelo en evolución constante

Con una flota de más de 9.300 vehículos, la gestión de más de un millón de alarmas y el mantenimiento de más de 100.000 cajeros automáticos, Prosegur se posiciona como uno de los principales actores globales del sector.

De cara al futuro, la compañía afronta una nueva etapa centrada en la digitalización, la innovación y la sostenibilidad, con el objetivo de consolidarse como socio estratégico en un entorno cada vez más complejo.

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Cincuenta años después, su propósito permanece intacto: proteger lo que más importa y contribuir a la construcción de un mundo más seguro.