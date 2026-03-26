Mahou se consolida como la cerveza española más valiosa por quinto año consecutivo

Mahou sigue brillando en el mercado cervecero español. Por quinto año seguido, la marca se ha posicionado como la cerveza nacional más valiosa, según el prestigioso ranking Kantar BrandZ 2026, que analiza las 30 marcas más valiosas de España tomando en cuenta tanto la percepción de los consumidores como su desempeño financiero.

La edición de este año del ranking destaca por un notable crecimiento del valor de las marcas españolas, que ha aumentado un 27%, elevando los estándares para formar parte del Top 30. En este contexto, Mahou no solo conserva su lugar, sino que reafirma su liderazgo en la categoría de cerveza, en un año en el que varias marcas históricas del sector han quedado fuera de la clasificación.

“Cinco años consecutivos en la cima no es casualidad. Refleja la grandeza de Mahou, nuestra capacidad de liderazgo y la fuerza de una marca que ha conectado con los consumidores durante más de 135 años. ‘Cinco de cinco’ es nuestro mantra, fruto de un compromiso constante con la calidad que nos permite seguir siendo la cerveza número 1 de España”, comenta Ignacio Cormenzana, director de Marketing de Unidad de Negocio España de Mahou San Miguel.

Un logro aún más destacado en un ranking exigente

El reconocimiento adquiere un valor especial este año, ya que Kantar BrandZ España ha registrado un crecimiento muy superior al histórico y al de otros países europeos, aumentando significativamente el umbral de entrada para el ranking. Esto convierte la permanencia entre las 30 marcas más valiosas en un desafío aún mayor, que Mahou ha superado con solvencia.

La marca demuestra así su solidez y capacidad de adaptación, consolidándose como un referente indiscutible dentro del sector cervecero español.

Liderazgo sostenido y vinculado a la cultura española

Durante estos cinco años de liderazgo, Mahou ha logrado mantenerse relevante gracias a su apuesta por experiencias culturalmente significativas, como San Isidro, Las Fallas o la cultura de la caña. Esta conexión con la tradición y el ocio español refuerza su imagen como marca icónica y asegura que su influencia trascienda generaciones.

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El futuro de Mahou se proyecta desde esta misma esencia: una combinación de calidad constante, innovación y capacidad de adaptación a las tendencias del mercado que asegura que la marca continúe marcando la pauta en la industria cervecera nacional.