Abren sus puertas los más de 2.900 colegios electorales de Castilla y León

Castilla y León celebra este domingo, 15 de marzo, elecciones autonómicas, las segundas en solitario que, a diferencia de lo que ocurrió en febrero de 2022, en esta ocasión tendrán lugar cuando toca, es decir, tras agotar plenamente la legislatura.

De hecho, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, agotó plenamente el margen legal del mandato para la firma el pasado 19 de enero del Decreto de convocatoria de estos comicios que se celebrarán en solitario por segunda vez consecutiva, con la particularidad, además, de que hubo comicios autonómicos previos en Extremadura, el 20 de diciembre, y el 8 de febrero en Aragón.

El censo de personas con derecho a voto es de 2.097.768 --la población es de 2.398.500--, la mayor parte en Valladolid (437.764) y en León (424.287), seguidas de Salamanca (303.191), Burgos (299.425), Zamora (162.155), Palencia (137.353), Ávila (136.195), Segovia (120.825) y Soria (76.573).

Del total de electores, 1.917.546 están censados en España entre los que hay 81.890 nuevos electores respecto a los comicios autonómicos de 2022. Por su parte, el censo de españoles residentes en el extranjero (CERA) alcanza los 180.222 con 20.143 incorporaciones en este caso respecto a la cifra de hace cuatro años.

Por provincias, el mayor censo de electores en el extranjero corresponde en este caso a León, con 53.360, seguida de Salamanca, con 35.120; Zamora, con 23.202; Burgos, con 21.378; Valladolid, con 16.879; Ávila, con 9.257; Soria, con 8.564; Palencia, con 8.398, y Segovia, con 4.064.

En cuanto a las nuevas incorporaciones de electores, Valladolid encabeza los nuevos electores censados en España, con 19.721, seguida de León, con 14.206; Burgos, con 12.568; Salamanca, con 11.634; Segovia, con 5.526; Ávila, con 5.425; Palencia, con 5.089; Zamora, con 4.806, y Soria, con 2.915.

En el caso de los nuevos electores CERA, la mayor parte corresponde a León, con 5.075, seguida de Salamanca, con 3.666; Burgos, con 2.821; Valladolid, con 2.413; Zamora, con 2.394; Soria, con 1.398; Ávila, con 940; Palencia, con 895, y Segovia, 541.

Para el voto CERA, la documentación informativa se remitió de oficio a los ciudadanos entre el 7 y el 13 de febrero y el envío de papeletas se produjo entre el 18 y el 22 del mismo mes. El envío del voto a la Oficina Consular se pudo efectuar hasta el 10 de marzo y el depósito presencial hasta el día 12.

Por otro lado y según ha informado Correos, en este proceso se han admitido un total de 51.144 sufragios por correo, un 6,76 por ciento más que en febrero de 2022 cuando se admitieron 47.907. Por provincias, en Ávila se han admitido 2.997 votos; en Burgos, 7.966; en León, 9.860 votos; en Palencia, 3.967; en Salamanca, 6.935; en Segovia, 2.716; en Soria, 2.550; en Valladolid, 10.202, y en Zamora, 3.861.

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En este proceso se han registrado 88 solicitudes de voto accesible para personas con discapacidad visual: 33 en Valladolid, 15 en León, 14 en Zamora, 9 en Salamanca, 8 en Burgos, 5 en Segovia y 4 en Ávila.