MADRID
Madrid financiará con 4,6 millones de euros proyectos de cooperación en Honduras, Perú o Bolivia
Con el Plan General de Cooperación para el Desarrollo 2025/28, la Comunidad de Madrid coordinará iniciativas con otras administraciones y entidades privadas para impulsar proyectos en zonas de conflicto y con refugiados
EP
El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado, en su reunión de este miércoles, una inversión de 4,6 millones de euros para la convocatoria de subvenciones destinadas a cofinanciar proyectos de cooperación para el desarrollo, de educación y de acción humanitaria correspondientes al año 2026 en países como Honduras, Perú o Bolivia.
Este programa, enmarcado en el Plan General de Cooperación para el Desarrollo 2025/28, contempla la coordinación de las iniciativas con otras administraciones, como ayuntamientos, comunidades autónomas y la Administración General del Estado, así como con universidades y entidades privadas, ha indicado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín.
La financiación permitirá a organizaciones sociales desarrollar actuaciones en distintos países de Hispanoamérica, entre ellos Honduras, El Salvador, Guatemala, Bolivia, Perú, Ecuador o Colombia, así como en África, en lugares como Marruecos, Senegal o Níger.
También se plantea su aplicación en territorios con campos de refugiados o desplazados y en aquellos donde las circunstancias requieran intervenciones de carácter humanitario.
La finalidad de esta medida es promover acciones que mejoren el acceso a una educación de calidad, especialmente entre la población infantil y juvenil. En materia de salud, se desarrollarán propuestas orientadas a ampliar la cobertura y mejorar los servicios sanitarios en comunidades con mayores necesidades, así como trabajar para el mantenimiento de la paz y paliar las consecuencias de los conflictos bélicos.
En la convocatoria de subvenciones de 2025, la Administración regional apoyó a 56 iniciativas. De ellas, 35 de cooperación, 6 de educación y 15 de carácter humanitario, lo que benefició de forma directa a más de 178.000 personas de 20 países. La Comunidad de Madrid ha cofinanciado más de 2.000 proyectos e invertido más de 250 millones de euros en las últimas cuatro décadas.
