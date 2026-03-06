De Svalbard al Paralelo 80: el Desafío Santalucía Seniors conquista el Ártico en su nuevo documental

El Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío de Madrid ha acogido el estreno de 80º Norte: donde el tiempo se congela, un documental que narra la épica expedición de cinco valientes seniors en la segunda edición del Desafío Santalucía Seniors. Ante un auditorio que aplaudió la hazaña, Merche, Bernardo, Esther, Jesús y Amelia demostraron que la edad no es una barrera para la aventura extrema.

Estos cinco expedicionarios viajaron a finales de agosto de 2025 al archipiélago noruego de Svalbard para poner a prueba su resistencia en un entorno de temperaturas bajo cero y mares bravos. El objetivo más ambicioso de la expedición fue alcanzar el Paralelo 80 Norte, situándose a tan solo 10 grados del Polo Norte geográfico tras navegar al mando del velero El Intrépido y realizar kayak y trekkings en la mayor reserva natural de osos polares del mundo.

Esta iniciativa, promovida por SANTALUCÍA, busca reivindicar la longevidad positiva y un envejecimiento activo a través del ejercicio físico. Durante la presentación, Andrés Romero, Consejero Director General de la compañía, destacó que el verdadero desafío reside en la mente y en el corazón, subrayando que la edad define lo que hemos aprendido para hacer las cosas mejor.

El proyecto ha logrado un impacto notable en el sector, alzándose en 2025 con el premio de Marketing y Comunicación de INESE a la mejor campaña de responsabilidad social corporativa. El éxito de la iniciativa es tal que la primera edición, titulada La huella y el tiempo y rodada en la Cordillera Blanca de Perú, ha sido seleccionada para optar a premio en el Festival de Cine de Málaga. Tras su paso por festivales, ambos documentales podrán disfrutarse en la plataforma Prime Video.

El Desafío Santalucía Seniors cuenta con el respaldo estratégico de colaboradores como Quirónsalud, Ballesol e Iris Global, empresa esta última encargada de garantizar la seguridad de los participantes mediante un seguro de asistencia en viaje especializado.

Actualmente, la organización ya tiene la mirada puesta en el futuro con la puesta en marcha de su tercera edición, que llevará a un nuevo grupo de personas de entre 65 y 80 años hasta Vietnam para practicar espeleología, ciclismo y navegación. El plazo para presentar candidaturas para este nuevo reto finaliza el próximo 30 de marzo, pudiendo realizarse la inscripción a través de la web oficial del desafío o contactando con la empresa organizadora Trex Exploring.