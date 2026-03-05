Feijóo acusa a Sánchez de engañar con su 'no a la guerra' a la vez que "manda una fragata de guerra a la guerra"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este jueves al jefe del Ejecutivo de "polemizar" en público con el presidente de EEUU, Donald Trump, pero luego "acercarse en privado" a su embajador, Benjamín León. Tras asegurar que no puede "dar lecciones" de paz, ha afirmado que a Pedro Sánchez "nadie se lo toma en serio porque no es serio" y "ha traicionado y mentido a todo el mundo".

Según Feijóo, el presidente sigue "la ética del engaño en versión internacional". "Y efectivamente se resume en cuatro palabras: 'Como siempre Sánchez miente'. Miente a la OTAN, a la UE y miente a los españoles", ha exclamado, utilizando la misma fórmula que empleó el jefe del Ejecutivo este lunes desde el Palacio de la Moncloa para trasladar que la posición del Gobierno se resume en 'No a la guerra'.

Así se ha pronunciado en unas jornadas organizadas por el PP en el Congreso bajo el título 'Mujeres libres' en vísperas del 8M. El acto ha contando con dos diálogos: uno entre la fundadora de Cuba Decide, Rosa María Payá, y el vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos; y otro entre la periodista iraní y activista Masih Alinejad y la portavoz adjunta del Grupo Popular, Cayetana Álvarez de Toledo.

"No le reconozco ninguna superioridad moral para hablar de paz"

Feijóo ha afirmado que para dar lecciones hay que estar en disposición de poder darlas. "No le reconozco a Sánchez ninguna superioridad moral para hablar de paz, ni de Estado de Derecho, ni mucho menos de patriotismo", ha enfatizado Feijóo, cosechando un aplauso de los asistentes.

El líder del PP ha recalcado que "el mismo Gobierno que envió detonadores y explosivos a Irán, dice que niega la cooperación militar contra Irán en marzo de 2026". También ha destacado que ahora "dice que rechaza el uso de las bases americanas y a las pocas horas despegan aviones de rota hacia Oriente Medio".

Es más, Feijóo ha dicho que Sánchez proclama 'No a la guerra' pero al mismo tiempo "manda una fragata de guerra a la guerra, en lógico cumplimiento con los compromisos de la OTAN", en alusión a la decisión de enviar la fragata 'Cristóbal Colón' a Chipre tras el ataque de Irán.

"Y lo que ya es el colmo: polemiza con Trump en público el mismo día que se acerca a su embajador en privado", en referencia a la reunión de la ministra de Defensa, Margarita Robles, con el embajador de EEUU.

"Manosear la política exterior con fines personales"

El líder del PP ha hecho hincapié en que, para tener autoridad moral, hay que tener moral y "no un entorno lleno de corrupción", igual que "para predicar la paz en el mundo no se puede construir un muro entre españoles".

De la misma manera, ha dicho que para hablar de Derecho Internacional, "antes hay que respetar el Derecho Nacional". Y ha subrayado que "para venderse como patriota, el Gobierno no puede depender de quien busca la destrucción" de España. "El oportunismo de manosear la política exterior con fines personales no es algo puntual, es la norma", ha criticado.

Según Feijóo, la coherencia es la única posición moral sostenible y no se puede pretender ser "adalid internacional de nada" para olvidarse de los derechos de las iraníes masacradas por el régimen, de María Corina perseguida por la tiranía del chavismo o de los cristianos perseguidos.

Feijóo considera que Sánchez está "reventando" los fundamentos de la política de Estado en todas las áreas geográficas prioritarias para la política exterior española y ha insistido en que nadie le toma en serio ni dentro ni fuera de España porque "ha traicionado a todo el mundo y mentido a todo el mundo".

Pide "contención" y "volver a la negociación"

El jefe de la oposición ha indicado que el régimen iraní "no es ninguna víctima" sino que "es el victimario" porque "ha cometido toda clase de atrocidades" como "asesinar a mujeres, ejecutar adolescentes, torturar a presas políticas".

"¿Qué le decimos a las iraníes? ¿Que esperen 40 años más? ¿Que se sometan a la violencia del régimen? ¿Que nos pondremos una chapita mientras a ellas se las sigue matando?", ha preguntado. A su entender, el "feminismo de salón, que se limita a poner lazos morados, tiene que tener algo que decir al feminismo real, que se juega la vida en las calles de Teherán".

Después de seis días de guerra, Feijóo ha pedido "contención", "evitar la escalada" y "volver a la negociación", subrayando que esa reflexión "no puede traducirse en olvidar sus causas". "La elección es simple. O estamos al lado de las mujeres y también de los hombres que se juegan la vida al quitarse un velo y manifestarse en libertad, o estamos al lado de quienes los encarcelan por ello", ha manifestado.

Al término del acto, al ser preguntado expresamente a quien pide contención y si es a Donald Trump, Feijóo ha dicho que están pidiendo contención "a las partes implicadas" y ha añadido que las mesas de negociación es "el mejor lugar para tratar estos asuntos".

Reivindica "el feminismo de verdad"

En su intervención en estas jornadas del PP en vísperas del 8M, Feijóo ha dicho sentirse "muy orgulloso" de que su partido "haya elegido reivindicar este 8 de marzo con el feminismo de verdad" y no "el que pretende el enfrentamiento entre unas y otros", el de "la consigna fácil" o el de "la etiqueta partidista".

Además, ha saludado la presencia de la activista cubana e iranía, subrayando que "las dos han soportado el yugo de las dictaduras y frente a ese yugo ambas eligieron no callar". "Las mujeres de Irán no quieren la paz del burka y la mortaja. Quieren libertad", ha aseverado.

Feijóo ha reiterado que si gobierna derogará la ley Trans que permite que un hombre pueda esquivar con una afirmación los juzgados de violencia de género, entrar en un vestuario de mujeres o participar en una competición deportiva femenina. "Debemos derogar la ley que permite esto. Ser mujer no puede ser un mero trámite declarativo. Conduce al borrado de las mujeres, y por tanto es inaceptable", ha apostillado.

Muñoz: "Las mujeres no estamos sometidas por nadie"

Previamente, la portavoz PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha celebrado la presencia de estas dos "heroínas" en las jornadas del PP para hablar de "igualdad real" y "feminismo de verdad" en un momento "especialmente simbólico" porque en Irán "se ha abierto una ventana de oportunidad democrática tras la muerte de Jamenei".

Muñoz ha recordado que recientemente llevaron al Pleno prohibir el burka para que "ninguna mujer pueda ir tapada íntegramente" en España y "había quien decía que eso era progreso" y "es cultura". "Hoy aquí venimos a reivindicar que la cultura no invisibiliza a la mujer, eso no es cultura, es mala política y las mujeres no estamos sometidas a nadie, a ningún hombre, a ninguna sociedad, a ningún hermano, a nadie, sólo a la ley, sólo a la ley y a toda la ley", ha proclamado.

Álvares de Toledo aconseja a Sánchez aprender de la Historia

Por su parte, Álvarez de Toledo ha señalado que Occidente debe quitarse "el velo de la hipocresía". "El problema no es solo que existan clérigos terroristas con turbante. El problema es que haya políticos occidentales con traje y corbata que invocando cínicamente la palabra paz y por espurios motivos electorales, les permitan seguir ahí, en ese régimen, lapidando mujeres, colgando homosexuales y financiando el terrorismo", ha enfatizado.

Según Álvarez de Toledo, el "problema" está en "la cobardía, la condescendencia, la complicidad, el apaciguamiento". "Dice el presidente del Gobierno español que debemos aprender de la historia, desde luego. El primero que tiene que aprender es él", le ha espetado, para concluir que "el apaciguamiento no pacifica" sino que "envalentona".