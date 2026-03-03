La monarquía española cuesta 2,2 euros anuales a cada español: es la tercera más barata de Europa

El coste total estimado de la Casa Real en España es de más de 104 millones de euros, según un estudio sobre lo que cuestan las jefaturas de Estado de 7 países europeos, que establece que en términos relativos la española se sitúa en 2,2 euros por habitante al año, una de las más "baratas" de las estudiadas.

Se trata de un informe de la Red de Estudios de las Monarquías Contemporáneas (REMCO), una iniciativa creada en febrero de 2016 para abrir un espacio de estudio e investigación de las monarquías parlamentarias y de la que forman parte el Real Instituto Elcano, la Universidad Menéndez Pelayo (UIMP), el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y la Fundación Transición Española.

En dicho estudio se recoge que, frente a los 8,4 millones de euros que se destinan en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) a la Jefatura del Estado, se establece en 104,89 millones los que en total dedican los diferentes ministerios y departamentos a la Casa Real, como los de Defensa, Interior, Asuntos Exteriores, Presidencia, o el Parque Móvil del Estado.

Punto intermedio

'El coste de las Jefaturas de Estado en Europa. Un análisis comparado de monarquías y repúblicas' es el título de este estudio realizado por los profesores Daniel Sánchez y Daniel Carrasco, en el que comparan lo que cuestan las jefaturas de Estado en cuatro monarquías y tres repúblicas: España, Reino Unido, Dinamarca, Noruega, Italia, Alemania y Portugal.

El trabajo analiza el gasto absoluto y relativo (por habitante, en proporción al PIB y al gasto público) tanto a través de presupuestos publicados o información que han solicitado al amparo de la legislación de transparencia, ya que el coste va más allá de su asignación directa de tal forma que se han rastreado los fondos que otros ministerios y agencias gubernamentales destinan a la conservación de palacios, parque móvil, seguridad y viajes de Estado.

El informe concluye que los costes de las jefaturas de Estado varían considerablemente en estos países aunque son, en todo caso, bastante reducidos y que, en términos absolutos, las monarquías suelen tener un presupuesto asignado algo mayor que las repúblicas, una diferencia que se atenúa en términos relativos.

El estudio sitúa a España en un punto intermedio en términos absolutos, con costes notablemente inferiores a Reino Unido e Italia, aunque, por el contrario, en términos relativos, el coste de la jefatura de estado de España se sitúa claramente por debajo de la media para todas las métricas utilizadas.

Reino Unido, la más cara

Así, al determinar el coste por habitante, la Jefatura del Estado española es la que sale "mejor parada" de las analizadas, ya que se sitúa en 2,2 euros por habitante y año mientras que otras como la noruega o la danesa están en torno a los 10 euros aproximadamente, debido también a que su población es más reducida, han explicado los profesores.

Frente a España, la monarquía más cara por habitante es la del Reino Unido, mientras que de las Jefaturas de Estado de las repúblicas analizadas, la que tiene un menor coste es la de Portugal y la más cara, la de Italia.

Medido en costes relativos al PIB del país, no hay diferencia significativa entre monarquías y repúblicas: un 0,06 euros por cada 1.000 euros de PIB. Los más altos corresponden a Dinamarca (0,14 euros) y Noruega (0,09), estando España (0,07 euros) justo por debajo de Italia (0,08).

Los Reyes Don Felipe y Doña Letizia, la Princesa Leonor, la Infanta Sofía y la Reina Doña Sofía durante la recepción a las autoridades y una representación de la sociedad balear en el Palacio de Marivent, a 4 de agosto de 2025, en Palma de Mallorca (Islas Baleares, España) RECEPCIÓN;CASA REAL;GENTE Raúl Terrel / Europa Press 04/08/2025. FELIPE DE BORBON Y GRECIA;FELIPE IV;INFANTA SOFÍA;LEONOR DE BORBON ORTIZ;LETIZIA ORTIZ;LETIZIA ORTIZ ROCASOLANO;PRINCESA LEONOR;REINA LETIZIA;REINA LETIZIA DE ESPAÑA;SOFIA DE BORBON ORTIZ;SOFIA DE GRECIA;SOFIA REINA;Raúl Terrel; / Raúl Terrel / Europa Press

Los costes relativos al gasto público (calculados sobre 1.000 euros de gasto) varían mucho, con diferencias significativas en el peso de los presupuestos respectivos, pero de nuevo son Dinamarca y Noruega los más altos (0,37 y 0,30 euros, respectivamente), y España nivelada con Italia (0,17 euros).

La transparencia en la publicación de datos es un factor crucial para mejorar la precisión de estos estudios y proporcionar un análisis más objetivo, algo que se echa de menos en algunos de los países analizados pero no en el caso de España.

Así, han explicado, en algunos casos se han aducido razones de diferente índole de seguridad nacional por los datos pueden estar infravalorados, como ocurre con Alemania o de Portugal.