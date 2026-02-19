Telespazio Ibérica liderará la primera constelación satelital autonómica de España con un contrato de 20 millones

Telespazio Ibérica, filial del grupo Telespazio (participado en un 67% por Leonardo y en un 33% por Thales), se ha adjudicado el contrato para el desarrollo de la Constelación Canaria, dotado con un presupuesto de 20 millones de euros. La empresa será la responsable de liderar el proyecto, desplegar el segmento terrestre y operar la primera constelación de satélites de observación de la Tierra impulsada por una comunidad autónoma en España.

La constelación estará compuesta por tres satélites operativos y un demostrador tecnológico, con un peso individual de entre 20 y 30 kilogramos. Orbitarán a una altitud de entre 450 y 700 kilómetros, en órbita baja (LEO), y permitirán una cobertura diaria de todo el archipiélago canario y sus aguas circundantes.

El contrato abarca el ciclo completo del proyecto: desde el desarrollo del segmento vuelo y el segmento terreno hasta el sistema de procesamiento y distribución de datos. También incluye la misión previa de demostración tecnológica, la integración, verificación y validación de los sistemas, el lanzamiento, las operaciones nominales y la desorbitación al final de la vida útil de los satélites.

Aplicaciones científicas, medioambientales y económicas

La misión tendrá un marcado carácter estratégico para Canarias. Entre sus principales aplicaciones destacan la monitorización de ecosistemas y hábitats sensibles, la detección temprana de incendios, vertidos marinos e inundaciones, así como el análisis de los efectos del cambio climático. Además, los satélites medirán parámetros como la humedad del suelo, la calidad del aire y el estado del medio marino.

La constelación actuará también como plataforma de investigación y como palanca para el desarrollo de nuevas tecnologías espaciales, reforzando el posicionamiento del archipiélago como referente en servicios integrados de observación de la Tierra.

AVS, socio industrial clave

Para el desarrollo tecnológico, Telespazio Ibérica ha seleccionado como socio industrial a AVS Added Value Solutions, compañía con amplia experiencia en el diseño, fabricación e integración de plataformas de microsatélites.

AVS ha desarrollado previamente tres satélites de la familia LUR que ya se encuentran en órbita, demostrando en condiciones operativas reales la madurez de su arquitectura de plataforma, así como de los subsistemas de potencia, control de actitud, comunicaciones y operaciones en órbita baja.

Impulso estratégico para el sector espacial en Canarias

La adjudicación supone un hito para Telespazio Ibérica, al tratarse del primer proyecto de esta naturaleza que lidera en España. La compañía consolida así su posición en el mercado nacional de servicios de observación de la Tierra y avanza en su estrategia de crecimiento en un sector con fuerte proyección.

Un elemento determinante en su selección fue su experiencia previa en el uso de plataformas aeroespaciales para la lucha contra incendios de sexta generación y en proyectos de observación de biodiversidad desarrollados, entre otros, con la Xunta de Galicia.

La Constelación Canaria se integra dentro del proyecto Tenerife Space Horizon (TSH), impulsado por el Cabildo de Tenerife, que prevé una inversión total de 78 millones de euros en cinco años. En esta iniciativa participan también el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), el Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER), la Universidad de La Laguna y el Parque Científico y Tecnológico de Tenerife.

El consejero de Innovación del Cabildo de Tenerife, Juan José Martínez, destacó que “con este proyecto, Tenerife refuerza su apuesta por la innovación, diversifica su economía y abre nuevas oportunidades en sectores como el espacial, la investigación y la formación. Esta constelación es más que una tecnología: es una herramienta al servicio de la seguridad, la sostenibilidad y el futuro de Canarias”.

Noticias relacionadas

Por su parte, el consejero delegado de Telespazio Ibérica, Carlos Fernández de la Peña, subrayó que la adjudicación “representa un hito en la estrategia de crecimiento de la compañía, ya que nos permite emprender un proyecto espacial de extremo a extremo altamente complejo”. Según afirmó, el contrato refleja la fortaleza tecnológica de la empresa y su capacidad para integrar equipos multidisciplinares, posicionándola como un actor estratégico en el sector espacial tanto a nivel nacional como internacional.