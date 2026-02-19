TRANSPORTE
Ayuso denuncia que las incidencias en Cercanías suben un 240%: "Están fabricando un caos"
La presidenta madrileña ha criticado la "nefasta gestión" del Gobierno español por el aumento en los atascos y el tráfico, una mayor presión en el metro y autobuses y las huelgas en todos los sectores
EP
Isabel Díaz Ayuso ha denunciado este jueves en el pleno de la Asamblea que el Gobierno de Pedro Sánchez está "fabricando un caos completo" debido a que las incidencias en Cercanías "no paran de crecer": "Estamos teniendo un 240% de crecimiento de las incidencias".
La presidenta madrileña ha criticado la "nefasta gestión" del Gobierno español por el aumento en los atascos y el tráfico, una mayor presión en el metro y autobuses y las huelgas en todos los sectores, que "cuando no es el campo son las huelgas con los tractores, conductores, fuerzas y cuerpos de seguridad o sanidad". "Ustedes están fabricando un caos completo, siempre atentando contra todo lo que funciona. No pueden arreglar problemas de la educación a nivel nacional, pues van en contra de lo privado", ha recalcado Ayuso.
Por su parte, el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, ha reclamado que al Gobierno nacional "lo de Madrid no les preocupa y lo de Cataluña sí". "A los trenes les han dedicado un poquito menos de atención... A lo mejor por eso los trenes de Cercanías no funcionan ni tampoco la alta velocidad", ha subrayado Díaz-Pache.
El portavoz del PP ha asegurado que Madrid "se va a convertir en una especie de nacionalismo insolidario, rancio y chantajista" porque "solo de esa manera puede conseguir algo el Gobierno". "Pedro Sánchez no va a dejar un legado político, va a dejar un historial delictivo en lugar de balance de gestión, va a presentar antecedentes penales. Su memoria será un recopilatorio de crónicas de tribunales", ha concluido Díaz-Pache.
