Ayuso denuncia que las incidencias en Cercanías suben un 240%: "Están fabricando un caos"

Isabel Díaz Ayuso ha denunciado este jueves en el pleno de la Asamblea que el Gobierno de Pedro Sánchez está "fabricando un caos completo" debido a que las incidencias en Cercanías "no paran de crecer": "Estamos teniendo un 240% de crecimiento de las incidencias".

La presidenta madrileña ha criticado la "nefasta gestión" del Gobierno español por el aumento en los atascos y el tráfico, una mayor presión en el metro y autobuses y las huelgas en todos los sectores, que "cuando no es el campo son las huelgas con los tractores, conductores, fuerzas y cuerpos de seguridad o sanidad". "Ustedes están fabricando un caos completo, siempre atentando contra todo lo que funciona. No pueden arreglar problemas de la educación a nivel nacional, pues van en contra de lo privado", ha recalcado Ayuso.

Por su parte, el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, ha reclamado que al Gobierno nacional "lo de Madrid no les preocupa y lo de Cataluña sí". "A los trenes les han dedicado un poquito menos de atención... A lo mejor por eso los trenes de Cercanías no funcionan ni tampoco la alta velocidad", ha subrayado Díaz-Pache.

El portavoz del PP ha asegurado que Madrid "se va a convertir en una especie de nacionalismo insolidario, rancio y chantajista" porque "solo de esa manera puede conseguir algo el Gobierno". "Pedro Sánchez no va a dejar un legado político, va a dejar un historial delictivo en lugar de balance de gestión, va a presentar antecedentes penales. Su memoria será un recopilatorio de crónicas de tribunales", ha concluido Díaz-Pache.