INTEGRACIÓN
Fundación Eurocaja Rural reconoce en la 'Gala Inclusivamente' iniciativas que impulsan el empleo y la creatividad de personas con discapacidad
Entidades del tercer sector reciben distinciones por promover autonomía, formación profesional y participación social de manera inclusiva
EPE
Fundación Eurocaja Rural celebró este martes la I Gala Inclusivamente, un evento que reunió a 14 entidades del tercer sector que trabajan en favor de la inclusión social, el empleo y la creatividad de personas con discapacidad.
La gala tuvo lugar en el Palacio de Congresos de Eurocaja Rural en Albacete y presentó los proyectos de los programas Talento Artístico, centrado en la creatividad como herramienta de inclusión, y WORKIN, enfocado en la empleabilidad y la inserción laboral de personas con discapacidad.
El evento fue presentado por los periodistas de CMM, Aurora González y Jesús Ródenas, y contó con la presencia de representantes de las entidades beneficiarias, autoridades, profesionales y voluntarios.
Durante la gala, los beneficiarios recibieron los Árboles de Honor, distinciones que reconocen los proyectos más destacados de los programas Talento Artístico y WORKIN en 2025, promoviendo la autonomía, la inclusión social y el desarrollo de competencias profesionales.
El presidente de Fundación Eurocaja Rural, Javier López Martín, destacó que la inclusión no se mide en intenciones, sino en hechos, en oportunidades abiertas, contratos firmados y barreras derribadas. Señaló que ofrecer oportunidades reales es una responsabilidad colectiva y un ejercicio de inteligencia social, ya que la diversidad impulsa la creatividad, mejora los resultados y contribuye a construir un país más justo y competitivo.
La primera edición de la gala subrayó la importancia de abrir puertas y generar oportunidades laborales reales, convencidos de que el empleo inclusivo transforma vidas y fortalece comunidades enteras.
Programa ‘Talento Artístico’
- Club de ocio ASPRONA (Albacete) – Compañía de Teatro Inclusivo: Proyecto escénico adaptado que integra talento, creatividad e inclusión. Estrenó en 2025 “Había una vez un circo… ¿o no?”.
- Plena Inclusión Aragón (Zaragoza) – ¿Quién es más Saputo?: Primer juego de cartas en Lectura Fácil para personas con dificultades de comprensión, con versión online gratuita y metodología de gamificación.
- Asociación APSA (Alicante) – A Golpe de Verso: Proyecto literario y artístico con participación de personas con discapacidad intelectual, promoviendo igualdad y sensibilización social.
- Fundación Brian (Palencia) – Includanza: Talleres y creaciones en artes escénicas para fomentar la participación social y la expresión artística de personas con discapacidad.
Programa ‘WORKIN’
- Fundación ASPAYM Castilla y León (Simancas, Valladolid) – WORK&IA: Capacitación en herramientas de Inteligencia Artificial accesible y online para mejorar la empleabilidad.
- Fundación Gema Canales (Olías del Rey, Toledo) – Conecta+: Formación para jóvenes que utilizan Comunicación Aumentativa y Alternativa (CAA), orientada a la inclusión laboral.
- ASPRONA C.O. Eloy Camino (Albacete) – Asevents by Asprona: Elaboración artesanal de productos para eventos como vía de inserción laboral.
- DOWN LA RIOJA (Logroño) – Empleo con Apoyo: Formación en empresas ordinarias con acompañamiento individualizado.
- ASPANA (Campo de Criptana, Ciudad Real) – Impulso al Empleo: Formación práctica en limpieza, cocina, administración y conserjería para jóvenes con discapacidad intelectual.
- ASTRAPACE (Zarandona, Murcia) – Eventos con Inclusión: Capacitación en logística y atención al público para personas con parálisis cerebral.
- ALFAEM Salud Mental León (León) – Formación Pintor de Paredes: Formación en pintura de interiores con acceso a bolsa de empleo.
- ASPRODIQ (Quintanar de la Orden, Toledo) – Puedo ser lo que yo quiera: Actividades de refuerzo de competencias y experiencias laborales en un centro de educación especial.
- Familias del Patronato (Paterna, Valencia) – Abriendo Caminos, Tejiendo Sueños: Formación como reponedores y talleres de competencias básicas para personas con discapacidad intelectual.
- Asociación TEA Talavera (Talavera de la Reina) – Quiero y Puedo: Recursos y formación para la transición a la vida adulta y capacitación laboral de personas con TEA.
El evento incluyó actuaciones musicales y artísticas, así como la proyección de vídeos sobre los proyectos reconocidos, mostrando la participación y el impacto de las iniciativas de inclusión social y laboral.
La gala contó con la presencia de Víctor Manuel Martín López, Director General de Eurocaja Rural; José Pablo Sabrido, Delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha; Luis Escudero, Viceconsejero y Comisionado de Accesibilidad de Castilla-La Mancha; Eusebio Robles, Viceconsejero de Administración Local y Coordinación Administrativa; y Francisco José Armenta, Director General de Discapacidad de Castilla-La Mancha. Además, asistieron representantes institucionales, empresariales y del tercer sector de la discapacidad a nivel regional y nacional.
