Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Entierro AlmudenaEntrevista Dana ErlichCortes de tráficoSector primarioPalacio de CristalÍñigo QuinteroDavid Uclés
instagramlinkedin

EN DIRECTO

Sánchez arropa a Pilar Alegría en Teruel y Feijóo cierra la jornada de campaña en Calatayud

El presidente del Gobierno respalda a la candidata socialista a las elecciones autonómicas aragonesas, y horas después, el líder del PP interviene junto a Jorge Azcón en un acto en Calatayud

Redacción

La campaña de las elecciones autonómicas en Aragón vive este domingo una jornada marcada por la presencia de los principales líderes nacionales. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acompañado en primer luar a la candidata socialista Pilar Alegría en un mitin en Teruel y, posteriormente, a las 13:00 horas el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, interviene junto al líder regional del partido, Jorge Azcón, en un acto celebrado en Calatayud.

Escenario electoral según las encuestas

Además del acto de campaña en Teruel, una encuesta electoral elaborada por GESOP para EL PERIÓDICO DE ARAGÓN sitúa al PP de Jorge Azcón como ganador de unas elecciones autonómicas anticipadas el próximo 8 de febrero, con una estimación de 28 a 30 escaños, aunque sin opciones de revalidar el Gobierno en solitario: necesitaría a Vox, que subiría de 7 a 11-12 diputados, para alcanzar la mayoría absoluta (34). El sondeo apunta a que ambas fuerzas sumarían el 53% de los votos, mientras el PSOE de Pilar Alegría se movería entre 18 y 20 escaños; además, desaparecerían de las Cortes el Partido Aragonés y Podemos, y Chunta Aragonesista crecería hasta 4-5 diputados con Jorge Pueyo. En intención directa de voto, el PP obtendría un 24,6%, seguido del PSOE (17,8%) y Vox (11,7%), con CHA (5,6%), IU-Sumar (3,8%) y Teruel Existe (2,7%), lo que dejaría un Parlamento con seis fuerzas, dos menos que en las últimas tres legislaturas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La revolución del hojaldre llega con grasa ibérica: la palmera de chocolate que se estrena en Madrid Fusión
  2. Reabre el Museo de Falúas Reales de Aranjuez: seis de sus embarcaciones han sido restauradas íntegramente
  3. Giro radical en el tiempo este sábado en Madrid: se mantiene el aviso amarillo por viento y nevadas en estas zonas
  4. El Café Central seguirá abierto pero en un nuevo espacio: el Ateneo acogerá al legendario templo del jazz madrileño
  5. Así es el ático de Alba Flores en Arganzuela: grandes ventanales, enorme biblioteca y una cocina con toques industriales
  6. La centenaria bodega Marqués de Murrieta abre en Madrid su gran 'casa' del vino y la cultura
  7. La Virgen del Sagrario, en Toledo, volverá a procesionar después de 100 años: esta será la fecha
  8. Recorre los cementerios de Madrid en busca de las tumbas más extrañas: 'He llegado a ver chupetes y ecografías encima de una lápida

Los Premios Madroño abren inscripciones en Madrid para jóvenes creadores con premios de hasta 6.000 euros

Los Premios Madroño abren inscripciones en Madrid para jóvenes creadores con premios de hasta 6.000 euros

Sánchez acusa al PP de rechazar la regularización de migrantes por presión de Vox y les pide volver al "sentido común"

Sánchez acusa al PP de rechazar la regularización de migrantes por presión de Vox y les pide volver al "sentido común"

El PSOE llena en Teruel con Sánchez pero no desborda: "Que nadie se quede en casa"

El PSOE llena en Teruel con Sánchez pero no desborda: "Que nadie se quede en casa"

Alcaraz, el más joven de toda la historia en ganar siete Grand Slams

Alcaraz, el más joven de toda la historia en ganar siete Grand Slams

Una segunda mujer denuncia haber sido enviada por Epstein para mantener relaciones sexuales con el expríncipe Andrés

Una segunda mujer denuncia haber sido enviada por Epstein para mantener relaciones sexuales con el expríncipe Andrés

Alcaraz reescribe la historia del tenis conquistando el soñado Open de Australia

Alcaraz reescribe la historia del tenis conquistando el soñado Open de Australia

Adiós a Fernando Esteso, el actor de las películas erótico humorísticas que solo quería ser feliz

Adiós a Fernando Esteso, el actor de las películas erótico humorísticas que solo quería ser feliz

Delaossa consigue terminar su concierto en el Movistar Arena con un hombro dislocado tras caer de 20 metros

Delaossa consigue terminar su concierto en el Movistar Arena con un hombro dislocado tras caer de 20 metros