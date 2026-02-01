Sánchez arropa a Pilar Alegría en Teruel y Feijóo cierra la jornada de campaña en Calatayud

La campaña de las elecciones autonómicas en Aragón vive este domingo una jornada marcada por la presencia de los principales líderes nacionales. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acompañado en primer luar a la candidata socialista Pilar Alegría en un mitin en Teruel y, posteriormente, a las 13:00 horas el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, interviene junto al líder regional del partido, Jorge Azcón, en un acto celebrado en Calatayud.

Escenario electoral según las encuestas

Además del acto de campaña en Teruel, una encuesta electoral elaborada por GESOP para EL PERIÓDICO DE ARAGÓN sitúa al PP de Jorge Azcón como ganador de unas elecciones autonómicas anticipadas el próximo 8 de febrero, con una estimación de 28 a 30 escaños, aunque sin opciones de revalidar el Gobierno en solitario: necesitaría a Vox, que subiría de 7 a 11-12 diputados, para alcanzar la mayoría absoluta (34). El sondeo apunta a que ambas fuerzas sumarían el 53% de los votos, mientras el PSOE de Pilar Alegría se movería entre 18 y 20 escaños; además, desaparecerían de las Cortes el Partido Aragonés y Podemos, y Chunta Aragonesista crecería hasta 4-5 diputados con Jorge Pueyo. En intención directa de voto, el PP obtendría un 24,6%, seguido del PSOE (17,8%) y Vox (11,7%), con CHA (5,6%), IU-Sumar (3,8%) y Teruel Existe (2,7%), lo que dejaría un Parlamento con seis fuerzas, dos menos que en las últimas tres legislaturas.