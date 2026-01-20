La calle más bonita de España es una auténtica desconocida: en la provincia olvidada de Castilla-La Mancha y perfecta para una escapada de invierno

En un lugar de La Mancha, de cuyo nombre sí conviene acordarse, hay una calle que no encaja con los tópicos ni con las expectativas. No hay molinos ni personajes luchando contra gigantes, pero sí una elegancia que sorprende al primer vistazo. El Pasaje de Lodares, en Albacete, aparece como un paréntesis arquitectónico en mitad de la ciudad. Un espacio modernista, luminoso y cuidadosamente diseñado que rompe con la idea preconcebida que muchos tienen de Castilla-La Mancha.

Un pasaje con nombre propio y fecha concreta

El Pasaje de Lodares no es fruto del azar ni de una moda de estas pasajeras. Se inauguró en 1925, en pleno auge de la burguesía local, impulsado por Gabriel Lodares, un empresario que quiso dotar a la ciudad de un espacio comercial moderno, al estilo de las galerías europeas. El proyecto fue obra del arquitecto Buenaventura Ferrando Castells, uno de los nombres clave del modernismo valenciano, y eso se nota en las proporciones, la simetría y en la voluntad clara de una elegancia funcional.

El Paso de Lodares, de estilo modernista en la ciudad de Albacete. / Istock / soniabonet

Modernismo levantino en plena Mancha

Arquitectónicamente, el Pasaje de Lodares es uno de los mejores ejemplos de modernismo civil del interior peninsular. Combina hierro, cristal y piedra con una ligereza poco habitual en la arquitectura manchega de principios del siglo XX. La cubierta acristalada permite que la luz natural lo atraviese de lado a lado, creando una sensación de amplitud que recuerda más a Milán o París que a una ciudad del sureste español.

Los detalles ornamentales (columnas, capiteles, molduras y balcones interiores) no están ahí para lucirse sin más, forman parte de un conjunto coherente, pensado para ser recorrido, no solo fotografiado.

Una calle que sigue viva

Uno de los grandes aciertos del Pasaje de Lodares es que no se ha convertido en un decorado. Aquí hay comercios, oficinas y gente real. No es un espacio museístico ni una reliquia congelada, sino una calle cubierta que sigue cumpliendo su función original cien años después. Eso explica por qué resulta tan agradable visitarlo en invierno. Protege del frío, invita a pasear disfrutando del camino y permite observar la arquitectura con calma, algo que en otras épocas del año cuesta más.

Y es que, visitar el Pasaje de Lodares obliga, casi sin querer, a revisar la idea que muchos tienen de Albacete. La ciudad no es solo paso ni frontera, sino un lugar con una historia urbana más rica de lo que suele contarse. Muy cerca del pasaje están el Teatro Circo, uno de los pocos de su tipo que siguen en activo en Europa, y el eje histórico que conecta con el Altozano. Todo queda a mano, todo es caminable, y todo invita a una escapada tranquila, de esas que no necesitan grandes planes para funcionar.

Una escapada de invierno que sorprende

El invierno le sienta bien a Albacete. La luz entra baja por la cristalera, el ambiente se vuelve más recogido y el pasaje recupera algo de ese aire burgués con el que fue concebido. Es un plan perfecto para combinar con gastronomía local, paseos urbanos y una visita sin agobios. Porque a veces, los lugares que más sorprenden no son los que salen siempre en los rankings, sino los que permanecen en silencio, esperando a que alguien se detenga a mirar.