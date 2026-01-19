TRAGEDIA FERROVIARIA
Fotos y vídeos del accidente de tren de alta velocidad en Córdoba
Todas las personas que han resultado heridas y necesitaban ser atendidas en hospitales tras el descarrilamiento de dos trenes en Córdoba han sido ya trasladadas a centros sanitarios, ha informado el ministro de Transportes, Óscar Puente
Agencias
Las imágenes del accidente ferroviario de este domingo en el municipio de Adamuz (Córdoba), han sido compartidas en redes sociales por algunos de los pasajeros. "Vamos en el Iryo de Córdoba a Madrid, y a unos 10 minutos de salir el tren ha empezado a temblar muchísimo, y ha descarrilado del coche 6 para atrás. Se ha ido la luz. Nosotros estamos en el vagón 5", ha comentado una usaria de X en uno de los mensajes que más se han compartido en el primer momento.
Todas las personas que han resultado heridas y necesitaban ser atendidas en hospitales tras el descarrilamiento de dos trenes en Córdoba han sido ya trasladadas a centros sanitarios, ha informado el ministro de Transportes, Óscar Puente.
Puente ha señalado que, según la información que le ha comunicado el Ministerio del Interior, todas las víctimas que necesitaban ser hospitalizadas han sido ya trasladadas. "No queda ya ninguna en el lugar de los hechos", ha asegurado.
- Los madrileños seleccionados por Amancio Ortega para estudiar el bachillerato en Estados Unidos: 'Siento que vivo en una película
- Dimite el alcalde de Morata de Tajuña tras ser procesado por un delito de prevaricación
- Nieve en Madrid: estas son las zonas de la Comunidad con avisos durante el fin de semana
- ¿Dónde nevará en Madrid este domingo? Estas son las zonas con más probabilidades de nieve
- El inicio de las demoliciones de la Operación Campamento levanta un nuevo muro entre Madrid y el Gobierno
- Un accidente múltiple en la A-42 deja ocho heridos, dos de ellos graves
- Los madrileños ya pueden llevar el abono transporte en el móvil, pero con una condición: esta es la 'letra pequeña' que debes conocer
- Retrasos de una hora en por lo menos siete trenes de alta velocidad Madrid-Barcelona por una incidencia en los sistemas de electrificación