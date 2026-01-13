Muga 2021 es reconocido como el mejor vino del año por 'Wine Spectator'

La revista norteamericana Wine Spectator ha incluido a Muga 2021 en la cima de su selección anual de vinos de 2025, dentro de la categoría Wine Value of the Year, que reúne referencias con un precio de venta en Estados Unidos inferior a 40 dólares.

Cada año, Wine Spectator identifica vinos que destacan por su claridad en la expresión de su denominación, su disponibilidad en el mercado y su consistencia en la calidad. En esta edición, Muga 2021 lidera la lista, junto a referencias de Francia, Italia, Nueva Zelanda, Uruguay y Estados Unidos.

Proceso de elaboración

Muga 2021 se elabora a partir de las variedades autóctonas de Rioja: tempranillo, garnacha, mazuelo y graciano. La fermentación se realiza en tinas de roble y el vino se somete a un envejecimiento de 24 meses en barricas fabricadas en la propia tonelería de la bodega (80% roble francés y 20% americano), seguido de un afinamiento mínimo de 12 meses en botella.

Bodegas Muga ha aparecido en varias ocasiones en los listados de Wine Spectator. En 2024, la añada 2020 de Muga fue reconocida como el mejor vino español dentro del ranking de los 100 mejores vinos del mundo. En 2025, Aro 2021 encabezó la lista de “Top Wines” de Rioja, junto a otras referencias de la bodega como Prado Enea 2016 y rosado 2023.

El Top 10 Wine Values of 2025 de Wine Spectator incluye vinos de diferentes países, lo que sitúa a Muga 2021 en un contexto internacional. La selección considera calidad, consistencia y disponibilidad, permitiendo comparar referencias de distintos orígenes bajo criterios homogéneos.

Bodegas Muga

Fundada en 1932 por Isaac Muga y Aurora Caño, Bodegas Muga está ubicada en el Barrio de la Estación de Haro (La Rioja). La bodega combina técnicas tradicionales de elaboración —como clarificación con clara de huevo y trasiegas por gravedad— con métodos modernos de control técnico, manteniendo un enfoque en la calidad del vino y la autenticidad de sus referencias.

Muga cuenta con un maestro cubero y tres toneleros que producen barricas y depósitos en la propia tonelería de la bodega, una característica poco común en España. La empresa produce principalmente vinos de Rioja con denominación de origen calificada, incluyendo tintos, rosados y reservas.