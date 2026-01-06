Una red de editores pide "vigilancia activa" a la UE ante el "apagón informativo" en Venezuela

La Asociación de Editores de Medios de Comunicación de la Unión Europea, América Latina y el Caribe (EditoRed) reclama el cese "de forma inmediata" de la persecución contra los medios de comunicación en Venezuela y pide a la Unión Europea y a organismos internacionales de América Latina "vigilancia activa" ante lo que define como un "apagón informativo", en una jornada marcada por la tradición de los Reyes Magos y los regalos, con la esperanza de que el fin de la presión sobre la prensa sea también un "regalo" para la ciudadanía.

En un comunicado, la entidad solicita además la restitución de las garantías constitucionales para que el periodismo pueda ejercerse con normalidad y sin censura. A su vez, pide que "no se normalice" lo que describe como un "silencio impuesto". "La libertad de prensa es el termómetro de la salud democrática de una nación", sostiene el texto al que ha tenido acceso este medio.

Asociación de editores exige a Venezuela el cese de la persecución contra la prensa. / @sntpvenezuela

EditoRed enmarca su pronunciamiento en el deterioro de las condiciones para ejercer el periodismo en el país y advierte de un "apagón informativo" que, según expone, amenaza con desconectar a la población y al exterior de la realidad venezolana. También, sostiene que las acciones contra la prensa constituyen una "violación flagrante" de la normativa internacional y denuncia la vulneración "sistemática" del artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que amparan el derecho a buscar, recibir y difundir información sin fronteras.

La asociación recuerda además que la Carta Democrática Interamericana considera la libertad de expresión y de prensa como componentes esenciales del ejercicio democrático, y advierte de una "ruptura deliberada" del orden jurídico internacional cuando esos compromisos se ignoran.

Cierres, bloqueos digitales y persecución a periodistas

La asociación menciona el cierre de espacios radiofónicos, el bloqueo de plataformas digitales y el hostigamiento judicial y físico contra editores y reporteros. A su juicio, estas actuaciones no solo afectan a los profesionales del sector de la comunicación, sino que dejan a la ciudadanía "en una indefensión absoluta" frente a la desinformación y la propaganda. En paralelo, dicha asociación sitúa este escenario dentro de una tendencia más amplia que, según afirma, se observa en "ambas orillas del Atlántico": la presión sobre el periodismo libre a través de distintas vías, desde el uso malicioso de tecnologías hasta la asfixia económica o la violencia.

Asimismo, el comunicado incluye un mensaje de apoyo a los profesionales que siguen informando "dentro y fuera" del país. "No están solos; la comunidad editorial euro-latinoamericana reconoce y respalda su esfuerzo titánico. La verdad no puede ser objeto de negociación ni moneda de cambio. Sin periodismo libre, no hay ciudadanos, sino súbditos", señala la organización.