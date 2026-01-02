El PSOE critica la "frialdad" de Feijóo durante la dana y acusa al PP de priorizar el relato sobre la gestión de la emergencia

El PSOE ha acusado este viernes al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, de anteponer el relato y la comunicación política a la gestión efectiva de la emergencia y a la protección de la ciudadanía durante la danade octubre de 2024 en Valencia, que dejó más de 230 muertos.

Los socialistas reaccionan tras la difusión de los mensajes de WhatsApp que Feijóo envió al entonces presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, y que hoy han sido remitidos al Juzgado de Instrucción de Catarroja, que investiga la gestión de la dana.

En los mensajes, Feijóo preguntaba por el número de fallecidos y desaparecidos, consultaba si el Gobierno estaba prestando ayuda y recomendaba liderar la comunicación porque, según él, "es la clave". La información consta en el acta notarial a la que ha tenido acceso Europa Press.

En un comunicado, el PSOE ha subrayado que, mientras lo prioritario era salvar vidas, Feijóo se centró en la estrategia de comunicación: "Llevar la iniciativa de comunicación es la clave", frase que los socialistas califican de "vergonzosa frialdad" en un momento crítico.

"No nos sorprende, pero no deja de avergonzar tanta frialdad en un momento tan trágico. En una emergencia no se está en la estrategia política, se está en proteger a la gente. A menos que seas Feijóo y solo te importe el relato, no las víctimas", afirman.

El PSOE añade que esta actitud refleja la política del PP: "La apariencia antes que la emergencia, el relato antes que la tragedia. Lo hicieron con la dana y lo han repetido cada vez que tuvieron que gestionar una catástrofe".