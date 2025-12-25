El PSOE celebra el llamamiento del Rey a la convivencia ante la amenaza de los extremismos y el PP "asume como propio" el discurso

Las primeras reacciones políticas al discurso de Navidad del rey Felipe VI se han centrado en el respaldo a sus palabras por los dirigentes del Partido Popular y las críticas por parte de la izquierda y republicanos, desde Podemos al PCE y Sumar. Felipe VI pidió ejemplaridad en el desempeño del conjunto de los poderes públicos y apeló a la responsabilidad de cada ciudadano para preservar la “convivencia democrática” y no polarizar.

El jefe del Estado ha advertido, además, de que los desafíos que tienen los ciudadanos y la tensión que perciben en el debate público les provoca "hastío, desencanto y desafección" y ha alertado de "los extremismos, los radicalismos y populismos". El PSOE ha valorado "positivamente" el discurso, del que su presidenta, Cristina Narbona, destaca "los riesgos" que amenazan la convivencia democrática y la "necesidad de hacerles frente desde el diálogo y la defensa de los valores del proyecto europeo".

"Estos logros están amenazados, como señala el Rey Felipe VI, por doctrinas cuyas nefastas consecuencias conocimos en España hace tiempo y nos recuerda que, para superar esa página oscura de nuestra historia, fue determinante la voluntad compartida por fuerzas políticas diferentes que decidieron trabajar para avanzar hacia la democracia unidos", afirma Narbona.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha suscrito las palabras del Rey en lo que define como un llamamiento a "cuidar la convivencia entre españoles sin olvidar los desafíos de hoy, y reivindicando a la Constitución y a Europa como garantes de libertad y prosperidad". "Nuestra Nación merece un futuro donde caminar juntos, sin barreras ni muros", ha escrito el líder nacional del PP en su cuenta de la red social X.

El Partido Popular “asume como propio” el mensaje del Rey, según su secretario general, Miguel Tellado. “Trabajamos y trabajaremos para restaurar la confianza en las instituciones, para garantizar la convivencia y para construir un futuro compartido lleno de oportunidades”, resalta y asegura asegura que, “para el primer partido de España, es un orgullo contar con un jefe del Estado con esa altura institucional y que tan bien sabe reflejar el sentir nacional”.

En la misma línea, Cuca Gamarra, vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular, ha aplaudido el "gran discurso de S.M. El Rey apelando al coraje de la transición, a preservar la convivencia y al gran valor de la confianza". Igual que los líderes territoriales, como Juanma Moreno (Andalucía), Fernando López Miras (Murcia), María Guardiola (Extremadura) o Alfonso Fernández Mañueco (Castilla y León), que han coincidido en destacar la defensa de la convivencia y el entendimiento que demandó el jefe del Estado.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha destacado que "España es un gran país con un gran Rey", después de poner en valor el "mensaje de responsabilidad y unidad" trasladado por Felipe VI "desde el respeto a las diferencias". Y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha subrayado que "la convivencia no es un legado imperecedero": "No basta con haberlo recibido: es una construcción frágil. Por esa razón, todos debemos hacer del cuidado de la convivencia nuestra labor diaria. Y para ello necesitamos confianza. Podremos lograr nuestros objetivos, con aciertos y errores, si los emprendemos juntos; participando todos, orgullosos, de este gran proyecto de vida en común que es España".

Menos simpatías ha levantado el discurso en la izquierda, con críticas incluidas por parte del portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, quien ha tirado de sátira para deslegitimar el discurso del monarca al utilizar una imagen del cuadro de Vladimir Serov titulado "Lenin proclama el poder soviético en el Instituto Smolny", que representa al líder comunista ruso, tras la revolución de 1917, anunciando el triunfo revolucionario y la instauración del poder de los Soviets.

El secretario general de JxCat, Jordi Turull, ha considerado "surrealista" que Felipe VI "apele a acabar con los extremismos y con la crispación, cuando justamente él ha sido el más extremista y el que fue más radical contra la convivencia democrática, cuando el pueblo de Catalunya quiso expresar en las urnas su voluntad popular". Se refiere Turull a cuando, dos días después de las cargas policiales contra ciudadanos que participaron en el referéndum unilateral del 1 de octubre de 2017 en Catalunya, el Rey pronunció un discurso en el que "apeló al 'a por ellos' judicial" contra los líderes del proceso independentista catalán".

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha calificado al rey como "nieto político de Franco" y ha asegurado que "se sube a la ola del discurso antipolítico en una intervención plagada de lugares comunes", además de afear que no haya realizado ninguna mención "a la dictadura" y hablara de ella "como si fuera un fenómeno meteorológico".

"El Rey juega para la derecha y defiende ideas rancias que ya no funcionan como la 'transición modélica' o el discurso 'Campofrío' de la polarización La monarquía es parte del problema porque su supervivencia depende de que todo siga igual de corrupto, de machista, de mal", ha dicho la eurodiputada de Podemos, Irene Montero.

Verónica Martínez Barbero, portavoz de Sumar en el Congreso, ha tilado de "decepcionante". "Frente a la desigualdad, la precariedad y la crisis de la vivienda, no vale con exaltar el pasado", ha criticado. Mientras Enrique Santiago, secretario general del PCE, ha lamentado que "ni una palabra del Rey" se dirigiera a los dos hechos más "graves" del año 2025: "el genocidio palestino y el ataque de Trump al derecho internacional", tampoco a la "especulación de la vivienda, los ataques a la sanidad y educación públicas o el rearme".