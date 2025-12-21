Qué fue de Shirley MacLaine, la estrella de Hollywood que cree en la reencarnación y protagonizó un matrimonio abierto

Shirley MacLaine tenía todas las papeletas para llegar a ser una estrella mayúscula. Nacida en Virginia en 1934, la actriz, cantante y bailarina contaba tres años cuando empezó a acudir a clases de ballet y se dio cuenta de que, pese a su talento para el tema, era demasiado alta para ser bailarina profesional. Pero esto no desalentó a la cría, hija de una profesora de interpretación que los animó a ella y a su hermano, el también legendario Warren Beatty, a adentrarse en el mundo de la farándula. Y además le dio un consejo que aquella jamás olvidaría: “Mantén los pies firmemente plantados en la tierra y la cabeza en las estrellas”. MacLaine lo llevó a rajatabla: antes de graduarse en el instituto se trasladó a Nueva York para intentar actuar en Broadway y enseguida empezó a mover el esqueleto en musicales como Me and Juliet y Oklahoma!, para luego sustituir a la actriz Carol Haney en un rol secundario en el musical The Pajama Game, un éxito que la catapultó.

Actriz versátil y enérgica donde las haya, su primera aparición en el cine fue en la película de Alfred Hitchcock Pero... ¿quién mató a Harry? (1955), que le valió un Globo de Oro, y luego Billy Wilder la eligió para protagonizar El apartamento (1960), con Jack Lemmon, por la que fue nominada a un Óscar, e Irma la dulce (1963), donde hace de apasionada prostituta. Con una larga carrera en cine, teatro y televisión, MacLaine ha recibido un total de seis nominaciones a la estatuilla dorada, ganando una por su papel en La fuerza del cariño (1983), aquella comedia melodramática, con Jack Nicholson, sobre las relaciones entre una temperamental madre y su rebelde hija (Debra Winger).

Asimismo, la de Virginia ha narrado sus peripecias vitales en una serie de cinco capítulos, que protagonizó ella misma, y en más de una docena de libros autobiográficos. En uno de los primeros habló de su faceta feminista y su compromiso político con el sector más liberal del Partido Demócrata de Estados Unidos. “Como soy liberal, dicen que soy hipócrita, porque soy famosa y tengo algo de dinero”, comentó una vez una mujer que en los setenta tuvo reaños de llevar ante la justicia a los todopoderosos estudios 20th Century Fox por incumplimiento de contrato…. y ganó. "Te trataban como un mueble y si encima eras mujer, era terrible. Me siento una pionera, sin duda”, apuntó en una entrevista con El Mundo. “Aquello coincidió con el fin del sistema controlado por los grandes estudios. ¿Es bueno eso? No lo sé, la verdad. Aquel sistema, pese a lo terrible que era, aseguraba un futuro a los actores. Te llegaban continuamente guiones y eran buenos. Ahora lo único que preocupa es cuánto dinero se puede hacer”.

En otras memorias publicadas en el 95, My lucky stars, abordó los años en que trabajó junto a Dean Martin y Frank Sinatra, con quienes coincidió en varios rodajes en Las Vegas. Mientras los tres rodaban juntos Como un torrente (1958), MacLaine se convirtió en miembro no oficial de la mítica pandilla conocida como Rat Pack. "Me sentía cómoda y era amiga de los chicos del grupo porque la mayoría de ellos me consideraban una mascota... Se tomó en común la decisión de que yo no era una chica, sino una amiga. Más tarde, me sorprendió cuando tanto como Dean y Frank visitaron mi habitación de hotel con delicadeza y por separado, cuando nadie más podía vernos".

De Sinatra decía además que en una ocasión le comentó que Ronald Reagan era “un estúpido aburrido que no pudo trabajar de actor, y por eso se metió en política”, y que la mujer de este, Nancy, era “una tía tonta con tobillos gordos que no sabía actuar". Curiosamente, las posturas políticas del cantante cambiaron con los años: de practicar el activismo antirracista y utilizar su arte para desafiar el statu quo pasó a posicionarse a favor de Richard Nixon y Ronald Reagan.

Además de haber escrito algún que otro tratado metafísico, MacLaine cree en la existencia de vida extraterrestre, es una firme defensora de la teoría de la reencarnación y alguna vez ha dicho que ha vivido muchas vidas. Cuando el periodista Luis Martínez le preguntó por esto último, y más concretamente cómo se imagina después de dejar este mundo, la actriz respondió: “No lo sé, pero sí sé que depende mucho de lo que se haga ahora, en esta vida. Le diré que hice el Camino de Santiago y esa experiencia me enseñó mucho tanto del futuro como del presente. Me sirvió para reafirmarme en mis creencias. Es más, no descarto volver a hacerlo”.

Otro tema del que ha hablado sin tapujos es su matrimonio abierto de 28 años con el productor de cine convertido en empresario Steve Parker. Se casaron en el 54, dos años después nació su hija, Sachi, y al poco Parker se mudó a Japón, adonde la pequeña fue enviada a vivir con aquel durante el curso escolar. Según la actriz, Parker la convenció de ello después de que un colega le advirtiese que la mafia pensaba secuestrar a su retoño. Gracias a este acuerdo, ambos pudieron seguir sus carreras y disfrutar de libertad personal. De hecho, MacLaine tuvo escarceos amorosos con políticos como el primer ministro sueco Olof Palme y el Andrew Peacock, que en aquella época era ministro de Asuntos Exteriores de Australia. Y por supuesto intercambió arrumacos con actores como Danny Kaye, Yves Montand y Robert Mitchum, que le sacaba veinte años. Con este último, al que conoció en el rodaje de Cualquier día en cualquier esquina (1962), vivió un apasionado romance que duró alrededor de tres años.

Shirley MacLaine y Steve Parker con su hija Sachi Parker en un episodio del programa de entrevistas a celebridades de la CBS 'Persona a Persona' el 6 de marzo de 1959. / Archivo

Cuando luego le preguntaron si alguna vez disfrutó de la monogamia, la estadounidense respondió que no. Y añadió que, a pesar de esto, se considera “una monógama en serie. Hay tres tipos de personas en lo que respecta al sexo. Los promiscuos, que no era mi caso; los monógamos totales, que tampoco era mi caso; y los monógamos en serie, que tienen relaciones muy profundas e intensas mientras duran. Supongo que aprendí lo que necesitaba aprender de ellos y luego solía arreglarlo para que ellos siguieran adelante, no yo. No me gustaba la culpa de alejarme de ellos. Soy una chica de clase media de Virginia. No manejo bien la culpa”.

Tiempo después, Sachi ofreció una versión distinta de la razón por la que pasó parte de su infancia con su padre. “Ella afirma que MacLaine vivía ensimismada y no tenía ningún interés hacia ella y que su padre era un maltratador y un estafador”, explicó un periodista de Vanity Fair. “Según ella, Parker se aprovechó de las creencias espirituales de la actriz tejiendo una elaborada red de mentiras para quedarse tanto con su hija como con su dinero. Sachi afirma que su padre convenció a su madre de que era un clon de un extraterrestre llamado Paul (el auténtico padre de Sachi) que llevaba a cabo un trabajo importantísimo en el espacio para el gobierno estadounidense. MacLaine le pagaba una generosísima pensión mensual que supuestamente sería utilizada para financiar los viajes espaciales de Paul”.

Divorciada de su marido desde el año 82, la excéntrica actriz ha intervenido desde finales de esta década en títulos de alto presupuesto como Magnolias de acero (1989), basada en una obra de teatro de gran éxito, o Postales desde el filo (1990), adaptación al cine del libro autobiográfico de Carrie Fisher, donde MacLaine se metía en la piel de Debbie Reynolds, madre de la que fuera la princesa Leia de Star Wars. Y en el verano del 94, mientras atravesaba una mala racha personal, decidió pasar 30 días recorriendo en solitario el Camino de Santiago, supuestamente por prescripción facultativa de su amiga la psicoterapeuta brasileña Ann Sharp.

“Hacer el Camino no tiene nada que ver con ninguna religión. No significa hacerse católico ni es un paso para conocer al Papa”, comentó al respecto sobre una aventura a la que luego dedicó un libro entero. “El Camino es el peregrinaje de quien quiere caminar consigo mismo para encontrarse. Conocí a gente fabulosa, pero los periodistas españoles resultaron ser insoportables, no podía entender por qué no me dejaban en paz. No entendían que era un viaje solitario, no me respetaron, se metían hasta en mi ducha y eso cambió mucho mi imagen de España. La prensa norteamericana jamás hubiera llegado tan lejos". En alguna ocasión ha comentado que aquel viaje por nuestro país le sirvió para aprender que uno no necesita muchas posesiones materiales, “tan solo un buen sombrero, un buen par de zapatos y mucha agua”. Claro que ella tiene unas cuantas, entre otras, un rancho en Santa Fe y una casa en Malibú, propiedades entre las que viene repartiendo su tiempo.

Allá por el año 2000, MacLaine hizo su primera y última intervención como directora con Bruno, que también protagonizaría. Luego encabezó el reparto de Coco Chanel (2008), una miniserie sobre la historia de la legendaria diseñadora, recibió con entusiasmo el galardón 'AFI Life Achievement’ y apareció en varios episodios de Downton Abbey (2012-13), en el papel de la madre de Lady Cora, esto es, la némesis del personaje encarnado por Maggie Smith. “Cuando Hollywood era el rey, los estudios entendían que el marketing era una forma de ganar a la audiencia”, comentó en una ocasión. “Hoy en día simplemente siguen los gustos del público. Mi carrera lo ha conocido todo, altos y bajos. Sólo en un rodaje me siento como en casa. En otros tiempos nos veíamos en fiestas, almuerzos. Ahora están todos repartidos por el mundo. Y todo es imagen. Pero reconozco que ya lo he probado todo”.

A sus 91 años sigue teniendo una cabeza lúcida, como demostró durante la filmación de El soñador americano (2022) y Solo asesinatos en el edificio (2022), y aparecerá en la próxima película de Brad Furman. “¿Envejecer? Me encanta dejar la vanidad y la cosmética y atender a lo esencial”, ha dicho. “Además, los guionistas escriben buenas obras para una actriz cuando creen que su sexualidad ha desaparecido".