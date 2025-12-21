María Guardiola: liderazgo exprés y estilo propio

María Guardiola ha consolidado en tiempo récord su liderazgo en el PP. En apenas un año pasó de ser una figura poco conocida a convertirse contra todo pronóstico en la primera mujer presidenta de la Junta de Extremadura, un órdago que lanza cada vez que tiene oportunidad a «los fundamentalistas y espíritus puros del feminismo». En distintas ocasiones se han comparado sus formas en política con las de otros barones populares como Isabel Díaz Ayuso o Juanma Moreno, pero lo cierto es que Guardiola ha ido construyendo un estilo propio reconocible tanto en el fondo como en las formas.

Funcionaria de carrera, su irrupción en la primera línea política regional supuso una ruptura con los liderazgos clásicos conocidos hasta la fecha en Extremadura. Su primer mandato se ha basado en la contención y en una exposición pública muy medida para evitar el desgaste, alejada del hiperliderazgo y de la confrontación constante. Guardiola ha optado por un presidencialismo discreto, en el que centraliza decisiones clave pero delega la batalla política cotidiana en su equipo, reservándose para momentos estratégicos. Esa forma de ejercer el poder se ha reflejado también en su relación con los medios tradicionales, con menor presencia en el debate diario y una apuesta creciente por las redes sociales, donde solo ella controla el mensaje.

Nacida en Cáceres en 1978, Guardiola es licenciada en Administración y Dirección de Empresas. Su trayectoria profesional ha estado vinculada a la gestión pública y económica en la Junta de Extremadura, un perfil técnico que ha reivindicado como seña de identidad desde su llegada a la política. Entre 2011 y 2015 fue secretaria general de Economía y Hacienda de la Junta y posteriormente concejala en el Ayuntamiento de Cáceres.

El relevo de Monago

En julio de 2022 fue elegida por unanimidad presidenta del PP de Extremadura como relevo de José Antonio Monago, en una apuesta del partido por renovar liderazgos para volver a conquistar la Junta tras una primera legislatura en minoría. En estos dos años, Guardiola ha tratado de situarse siempre en un espacio de moderación apoyada en un estilo muy personal. Su Ejecutivo ha tenido que afrontar una legislatura marcada por la fragmentación parlamentaria en la que la defensa de la igualdad se ha convertido en una de sus señas de identidad y el principal foco de fricción con su exsocio de gobierno.

María Guardiola se alzó con la Presidencia en julio de 2023 gracias a la mayoría parlamentaria del bloque de derechas, que permitió la formación del primer gobierno de coalición en la historia de Extremadura tras la amarga victoria del PSOE hace dos años. Los socialistas fueron la lista más votada, pero con una diferencia de apenas 6.800 votos sobre el PP y un empate técnico a 28 diputados en la Asamblea, perdieron la capacidad de mantener el Gobierno tras décadas de hegemonía en Extremadura.

La llegada de Guardiola a la Presidencia no estuvo exenta de polémica: la tensa negociación con Vox para la investidura y la formación del Ejecutivo la situó en el centro del debate político nacional. Tras una campaña en la que había rechazado explícitamente gobernar con la extrema derecha, el acuerdo de gobierno generó tensiones internas, críticas desde la izquierda y una fuerte presión mediática por las acusaciones, también muy recurrentes durante la legislatura, de «haber renunciado a sus principios». La presidenta siempre ha defendido que fue un pacto de gobierno y no ideológico, y de hecho trató desde el inicio de marcar límites claros a sus socios.

Los límites a Vox

La coalición acabó saltando por los aires un año después con la salida de Vox del Gobierno, una crisis que lejos de debilitarla, terminó por reforzar su liderazgo. La ruptura le permitió marcar aún más su perfil propio, exhibir autoridad institucional y desprenderse de un socio incómodo sin perder el control del Ejecutivo. Además, la permanencia en el Gobierno de Ignacio Higuero, que optó por continuar como consejero tras abandonar Vox, fue interpretada en su entorno como una validación de su gestión y de su forma de ejercer el poder. Durante la campaña del 21D, Guardiola ha vuelto a dejar claros sus «límites» para pactar con Vox.

Cercana al territorio y muy consciente del peso emocional de los símbolos, la presidenta extremeña ha reforzado su imagen pública con una marcada identidad autonómica, visible en la simbología de los actos institucionales y de partido, donde ha sido habitual la presencia de banderas extremeñas. También en su forma de vestir en citas relevantes, en las que en varias ocasiones ha incorporado de manera explícita los colores de la bandera de Extremadura.

El difícil equilibrio entre ese discurso moderado y la necesidad de apoyos parlamentarios ha marcado toda la legislatura. Salvo la aprobación de unos presupuestos durante el periodo de coalición y el respaldo puntual de Vox a una rebaja fiscal, la tónica han sido las desavenencias, con dos proyectos presupuestarios fallidos que acabaron por bloquear la acción del Gobierno. Guardiola acusa a PSOE y Vox de ejercer una «pinza» por intereses nacionales, una situación que, a su juicio, ha impedido la estabilidad institucional y que ha desembocado en el adelanto electoral.

En el PP, esa determinación ha sido interpretada como una muestra de firmeza política. Su figura ha ganado peso en la dirección nacional, donde fue designada como una de las responsables de la Ponencia de Estatutos en el último Congreso del partido, consolidándose como una dirigente con proyección más allá del ámbito autonómico.