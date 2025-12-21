Elecciones en Extremadura: primeras en solitario, todas las mesas abiertas y un 9% de participación en dos horas

Los extremeños estrenan este domingo, 21 de diciembre, sus primeras elecciones autonómicas anticipadas, las únicas del país que se disputan hoy y también las primeras en la antesala de la Navidad, tres novedades que están dejando algunas singularidades en la jornada, por ejemplo el hecho de votar en una sola urna y de acudir en muchos casos en familia a modo de encuentro ya navideño, para tomarse luego las cañas a la espera del auténtico Gordo para la inmensa mayoría de la población: la lotería del día 22 de diciembre.

Porque este domingo serán 65 los extremeños que ocupen escaño en la Asamblea regional tras las elecciones: 36 por la provincia de Badajoz y 29 por la de Cáceres. Otra cosa es quiénes liderarán el Gobierno de Extremadura. Las votaciones de la jornada dirimirán si existe posibilidad de hacerlo en solitario, con acuerdos puntuales o con coaliciones.

Exactamente 890.985 ciudadanos tienen derecho a votar en estos comicios: 860.375 en la región y 30.610 desde el extranjero (voto CERA de 102 países). Las 1.400 mesas electorales previstas se han constituido con normalidad, según ha informado la consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, desde el Centro de Difusión de Datos. De ellas, 430 están en Badajoz y 361 en Cáceres. A las once ya habían ejercido su derecho a voto el 8,8% de los extremeños.

Las candidaturas: ¿A quién votar?

En total concurren a las urnas once candidaturas (diez por las dos provincias, puesto que Extremadura Unida solo se presenta por Cáceres). Cuatro de ellas son coaliciones. Las opciones son las siguientes: PP, PSOE, Vox, Unidas Por Extremadura, Juntos por Extremadura-Levanta, Ciudadanos, Una Extremadura Digna-Soberanía y Trabajo, Por un mundo más Justo, Extremadura Unida, Pacma y Nuevo Extremeñismo-Adelante. En la legislatura ya finalizada, PP y PSOE estaban empatados a 28 escaños, Vox tenía 5 y Unidas por Extremadura 4.

Las incidencias

Solo ha habido algunas incidencias, dos de ellas no directamente relacionadas con las urnas: sendos intentos de robo en Malpartida de Cáceres y Alagón del Río. En la primera oficina, la Guardia Civil ha confirmado que no se ha producido la sustracción de ningún objeto ni cantidad alguna, ni se han visto afectados los votos por correo. En la segunda, se han sustraído una pequeña pero indeterminada cantidad de dinero en metálico. La Benemérita investiga los hechos. El delegado del Gobierno, José Luis Quintana, ha insistido en que "no han tenido impacto ni en el proceso electoral ni en el voto por correo".

Casi 2.000 agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional están desplegados este domingo en Extremadura para velar por el buen desarrollo de la jornada electoral, que hasta se está desarrollando con tranquilidad y sin incidencias reseñables, según ha informado Quintana, que ha comparecido junto a la jefa superior de Policía, Elisa Fariñas, y el general jefe de la Guardia Civil en la región, José Manuel Santiago Marín.

En cuanto a las mesas, ni uno solo de los presidentes y vocales titulares de las dos mesas del colegio electoral de la Diputación de Badajoz se han presentado esta mañana, por lo que han tenido que conformarse al completo con suplentes, que han asumido con resignación y tirando de humor que este domingo electoral lo pasarán junto a las urnas. "Hay que cumplir", coincidían. Algunos ni siquiera habían desayunado pensando que podrían volver a casa.

Asimismo, en Fregenal de la Sierra se ha formalizado una de las seis mesas electorales de este municipio pacense con el primer ciudadano que ha ido a ejercer su derecho al voto en un puesto de vocal, después de que ni la persona designada ni los suplentes se hayan presentado. También se ha producido un incidente en un colegio de Plasencia por la falta de papeletas, que se ha solucionado sobre la marcha.

Papeletas con bufanda

De momento, la única anomalía, si puede considerarse así en el primer día de invierno, es la temperatura. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para Extremadura cielos nubosos o cubiertos que tenderán a poco nubosos durante la tarde, así como posibles precipitaciones débiles o moderadas que remitirán a partir del mediodía, pudiendo ser localmente persistentes en el norte montañoso. La cota de nieve se situará de 1.400 a 800 metros. Las temperaturas experimentarán descensos. En Badajoz los termómetros oscilarán entre 4 grados de mínima y 11 de máxima, y en Cáceres entre 4 y 9 grados.

Los líderes votan

El candidato socialista a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha ejercido este domingo su derecho al voto en Villanueva de la Serena, desde donde ha reivindicado la participación masiva como la mejor defensa de la democracia y como una herramienta clave para decidir el futuro de la región.

Irene de Miguel, candidata de Unidas por Extremadura a la presidencia de la Junta, ha votado este domingo en el CEIP Calatrava de Mérida, desde donde ha subrayado que la izquierda afronta la jornada con ilusión, algo que considera ya una victoria. Ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para llenar las urnas de esperanza, memoria y futuro, informa Alberto Manzano.

Por su parte, Ignacio Segura Rama, candidato de Ciudadanos, ha insistido, tras votar en el CEIP Santa Marina de Badajoz, en "ofrecer una tercera vía frente al bipartidismo y frente a los extremismos", informa Claudia Goyeneche.

También Raúl González, de Juntos por Extremadura-Levanta, ha votado en la Asociación Vecinal 'El Arco' del R-66 de Cáceres, donde ha expresado su deseo de que los extremeños vean en ellos "una alternativa a tanto ruido". Tras depositar su papeleta, el candidato reconoció que afrontan la jornada "con mucha ilusión" y animó a todos los extremeños "a que ejerzan su derecho al voto", y que lo hagan "en libertad", informa Pablo Parra.