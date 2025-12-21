Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Presupuestos MadridOperación salidaOpa MilleniumCopa ÁfricaHelicópteros AirbusLotería de NavidadRappelLínea 6 MetroComprobar Lotería de Navidad
instagramlinkedin

En Directo

Al minuto

Elecciones en Extremadura, en directo | Última hora y actualidad de la jornada electoral

La proyección de escaños sitúa al PP entre 26 y 28 diputados y a Vox entre 11 y 13, una suma que superaría con holgura los 33 escaños necesarios para la mayoría absoluta

Elecciones en Extremadura, en directo.

Elecciones en Extremadura, en directo. / Agencias

José Luis Escudero

Olaya González

Extremadura celebra este domingo sus elecciones autonómicas. Serán el primer examen de la política española tras las generales y en pleno ecuador de legislatura. Desde el punto de vista de la aritmética parlamentaria, el bloque conservador parte con ventaja. La proyección de escaños sitúa al PP entre 26 y 28 diputados y a Vox entre 11 y 13, una suma que superaría con holgura los 33 escaños necesarios para la mayoría absoluta. El bloque progresista se enfrenta a mayores dificultades. Incluso en el escenario más favorable, la suma de PSOE (19-21 escaños) y Unidas por Extremadura (6-7) quedaría al límite o por debajo de la mayoría absoluta.

Sigue aquí en directo los resultados de las elecciones en Extremadura.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La lucha de los vecinos de Colmenar Viejo y Tres Cantos contra una macroplanta de biogás: 'No es el lugar adecuado
  2. Almeida no derribará el scalextric de Vallecas, pero sí 'regenerará' el entorno
  3. El pueblo más antiguo de Castilla-La Mancha, con el baúl perdido de Santa Teresa, y que es ideal para una escapada en Navidad
  4. Farmacéuticos y médicos dan las claves para aliviar los síntomas de la gripe y evitar contagios: 'Todavía queda lo peor
  5. Pastelería Mallorca se queda con Hontanares y prepara su desembarco en el centro de Madrid: 'Han querido que sigamos nosotros
  6. El parque de Toledo que muy pocos conocen, pero que arrasa en redes por su espectacular paisaje: 'Parece Ohio
  7. Riesgo de nevadas en Madrid a partir de esta noche y durante la madrugada del domingo
  8. Una charcutería de película: el rincón francés de Madrid donde se descorchan los vinos de Almodóvar

Elecciones en Extremadura, en directo | Última hora y actualidad de la jornada electoral

Elecciones en Extremadura, en directo | Última hora y actualidad de la jornada electoral

Rubén Duque: «Los equipos no se rompen por por falta de talento; se rompen por falta de confianza»

Rubén Duque: «Los equipos no se rompen por por falta de talento; se rompen por falta de confianza»

El abrigo de Columbia que confirma que los impermeables pueden ser cómodos, ligeros y elegantes

El abrigo de Columbia que confirma que los impermeables pueden ser cómodos, ligeros y elegantes

El Atlético se pone a prueba en Montilivi para cerrar 2025

El Atlético se pone a prueba en Montilivi para cerrar 2025

¿Las Navidades bien o en familia?

¿Las Navidades bien o en familia?

El Elche quiere redondear su gran año y el Rayo prolongar su euforia

El Elche quiere redondear su gran año y el Rayo prolongar su euforia

Nace Babylon Club Madrid, el local que aspira ser "la referencia del jazz en España"

Nace Babylon Club Madrid, el local que aspira ser "la referencia del jazz en España"

Duelo de estilos en La Cartuja

Duelo de estilos en La Cartuja