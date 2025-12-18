El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) elige Madrid para establecer su sede

El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por su sigla en inglés), que representa a más de 200 empresas del sector a nivel internacional, ha elegido Madrid para trasladar su sede desde Londres, donde se encuentra en la actualidad.

Según ha podido confirmar EFE, la capital madrileña se ha impuesto así a otras ciudades como Barcelona, París, Roma, Ginebra y Dubái, que se postulaban también para albergar la sede del WTTC desde que el pasado 28 de octubre anunció esta decisión de mudarse.

El WTTC ha explicado en un comunicado que Madrid (y España) ha resultado ser la opción más atractiva, gracias a la competitividad de la ciudad, un entorno fiscal más favorable, el respaldo del Gobierno, procesos de visado más ágiles para los empleados y costos operativos generales más bajos.

Los desafíos vinculados al brexit, como las restricciones a la movilidad del talento, hicieron que el Reino Unido resultara menos atractivo en un momento en el que el WTTC busca seguir fortaleciendo su posición de liderazgo y ser aún más ágil dentro del sector, ha añadido la organización.

El establecimiento de una oficina en España otorga al WTTC "acceso inmediato a un grupo de talento significativamente más amplio y diverso", que abarca cerca de 350 millones de profesionales calificados en la región, así como proximidad a organizaciones internacionales, lo que permitirá una colaboración estructurada, ha señalado el consejo.

Madrid también fue seleccionada por su "sólida" conectividad internacional, a través del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, su entorno empresarial competitivo y las sinergias con organizaciones internacionales del sector como ONU Turismo, con sede en Madrid desde su creación en 1975, y su alineación con la misión global del WTTC, de acuerdo con el WTTC.

En la misma línea, el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha celebrado la decisión del WTTC refuerza la posición de España como una potencia turística y, con ambos organismos, Madrid se convierte en la capital mundial de la gobernanza turística, integrando voz pública y privada.

"Esta excelente decisión es resultado de un intenso trabajo conjunto y colaboración durante los últimos meses entre el Gobierno de España, distintas administraciones, así como la propia organización del WTTC”, ha dicho Hereu desde Álava, donde visita la fábrica de Pepsico en Etxabarri-Ibiña.

España recibió el año pasado 94 millones de turistas internacionales, lo que supone un máximo histórico y reportó 126.000 millones de euros de ingresos, el 12,3% del PIB nacional, según datos del Ministerio, que asegura que, además, el país es "uno de los actores de referencia en políticas modernizadoras del turismo".

Esas cifras han sido fundamentales, en palabras de Hereu, para que finalmente la organización haya elegido Madrid para establecer su sede.

“Si el WTTC quiere estar físicamente donde se decide el futuro del turismo y donde el turismo es realmente un motor económico, España es el lugar idóneo", ha dicho el ministro, tras asegurar que este tipo de decisiones avalan el “compromiso” del Gobierno para “situar la industria turística en el centro de la agenda política”.

La consejera delegada y presidenta interina del WTTC, Gloria Guevara, ha agradecido al Gobierno por su apoyo, recalcando que España "ha priorizado al sector de viajes y turismo y entiende claramente la enorme contribución que esta industria realiza al crecimiento global".

Estar ubicados en una ciudad competitiva como Madrid ayudará al WTTC "a fortalecerse aún más, a ofrecer una relación más cercana con nuestros miembros en todo el mundo y a desempeñar un papel clave en el asesoramiento sobre el desarrollo de políticas que impulsen el crecimiento del turismo y la creación de empleo entre nuestros miembros", ha concluido.