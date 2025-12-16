Hidrógeno verde, minería o frutos rojos: el papel protagonista de Huelva en el desarrollo del suroeste peninsular

El Valle Andaluz del Hidrógeno Verde de Moeve, el proyecto de Iberdrola en Palos de la Frontera o la apuesta de Atlantic Copper convierten Huelva en un polo estratégico para las energías renovables en España. También los proyectos relacionados con la minería o la agroindustria de los frutos rojos posicionan a la provincia andaluza en una posición privilegiada en cuanto al desarrollo del suroeste peninsular en los próximos años.

El diálogo “Liderazgo territorial”, en el que ha participado David Toscano, presidente de la Diputación de Huelva, acompañado por Isabel Morillo, directora de ‘El Correo de Andalucía’, ha puesto de relieve el papel protagonista de este territorio para el avance económico del futuro a medio plazo, cuya administración provincial también ha llevado a cabo iniciativas encaminadas a la vertebración del territorio, como la instalación y mantenimiento de 38 cajeros en pequeños municipios, aldeas y núcleos poblacionales, una demanda histórica.

"Huelva siempre ha sido un punto estratégico por muchos motivos, pero estábamos en un pico de España y eso hace que las cosas lleguen más tarde, pero estamos en un momento extraordinario porque los astros se han alineado", ha resumido Toscano

Déficit de infraestructuras

El presidente de la Diputación de Huelva ha hecho hincapié en la necesidad de dotar de infraestructuras esta provincia "desde el consenso". En este sentido, ha reivindicado que, aunque tiene asegurada la electricidad con la nueva planificación del Gobierno, "no se puede quedar ahí para que la provincia no se quede paralizada a medio plazo".

También ha puesto el foco en la necesidad de abordar la alta velocidad que una Sevilla, con Huelva y Faro para vertebrar el territorio y abrir nuevas oportunidades de desarrollo económico. "Es fundamental que exista esa conexión, también con Madrid, pero los trenes que cubren la línea Sevilla- Huelva tienen que ser del siglo XXI, no como pasa ahora", ha indicado.

Potencia de los frutos rojos

Huelva produce el 97% de los frutos rojos de España, aunque el sector agroalimentario se enfrenta al problema del agua. "Huelva tiene pluviometría para tener agua suficiente con el agua que tiramos al mar", de ahí que haya reclamado el impulso de la presa de Alcolea "evitando la confrontación política".

"Estamos en un momento crucial para esa infraestructura y queremos sentar a la Junta y al Gobierno central para llegar a un acuerdo", ha añadido, al tiempo que ha expresado que espera que esta reunión pueda producirse en enero.

El papel de la minería

Otro de los sectores que están llamados a impulsar el suroeste peninsular, y en especial la provincia es la minería. "Ahora mismo estamos en el mejor momento de la minería milenaria de Huelva; no solo se están explotando minas que ya trabajaban los romanos, sino que también tenemos ubicadas en el territorio empresas que están transformando el mineral como Atlantic Copper", ha subrayado.

Además, Toscano ha defendido la importancia del sector para la creación de empleo -que lleva aparejada una apuesta por la formación para dar respuesta a las necesidades de las empresas-, así como los avances que ha implementado en los últimos años.

En este sentido ha puesto en valor el proyecto desarrollado por Eva Laín, una ingeniera que lidera una revolución en la minería sostenible desde Huelva, España, con su empresa Lain Tech y el método innovador E-LIX, que permite extraer metales como el cobre directamente en la mina de Río Tinto de forma más ecológica, creando una planta industrial para producir metal puro sin fundición externa, un proceso pionero a nivel mundial que está transformando la actividad minera en la zona.

"Va a ser una revolución mundial que va a empezar en la Faja Pirítica de Huelva", ha enfatizado el presidente de la Diputación de Huelva, quien también ha defendido el impulso del desarrollo de suelos industriales en el entorno de las explotaciones mineras para generar toda una industria más allá de los municipios en los que se ubican las minas.

Cajeros a los pueblos más pequeños

Por otro lado, Toscano ha destacado un proyecto pionero para devolver los cajeros automáticos a pueblos pequeños. Un mecanismo de arraigo al territorio que la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) quiere exportar a otros lugares.

Así, ha explicado que se trata de una apuesta del Gobierno provincial que "promueve la igualdad y cohesión territorial y mejora la calidad de vida de la población en cualquier rincón de la provincia de Huelva".

Esta iniciativa, ha abundado, evitará a cientos de personas tener que desplazarse kilómetros para sacar dinero o pagar una factura, facilitándose un acceso igualitario al servicio a toda la ciudadanía, viva donde viva.