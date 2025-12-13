JUEGO
¿Es la Lotería de Navidad el sorteo más fácil de ganar? Un ingeniero compara sus probabilidades con las de la Quiniela, la Primitiva y el Euromillones
Aunque el sorteo del 22 de diciembre es el más popular, no es el único que ofrece premios. Durante todo el año existen diferentes juegos que permiten probar suerte y ganar dinero. ¿Cuál es el más fiable?
Jugar a la Lotería de Navidad es una tradición que cada Navidad llevan a cabo millones de españoles. La esperanza en ganar alguno de los grandes premios y la llegada de las fiestas navideñas hace que el 22 de diciembre sea uno de los días más esperados del año.
Aunque es el sorteo más esperado, no es el único con el que se puede ganar dinero. Día tras día, Loterías y Apuestas del Estado nos ofrecen varias opciones para salir vencedores en alguno de ellos. Para conocer las opciones reales, el ingeniero aeronáutico David Gozalo explica la probabilidad que hay en cada sorteo.
Lotería de Navidad
En la Lotería de Navidad hay 100.000 combinaciones posibles (números del 0 al 99999), por lo que si compras un décima la probabilidad de ganar el primer premio es de 1 entre 100.000 (0,001%). Esto se traduce en que, comparada con el resto de sorteos, ofrece una de las probabilidades más altas de ganar algún premio, aunque en términos generales siga siendo baja.
Quiniela
Es el único de los sorteos que no es con bolas al tratarse de una apuesta sobre resultados de fútbol. Para ello, se seleccionan los resultados de 15 partidos (1, X o 2), lo que generan 14.348.907 combinaciones posibles. Esto nos da una probabilidad de acertar todos los resultados de 1 entre 14.348.907 (0,0000069%). Además, en la Quiniela, si hay varias personas acertantes se reparte el premio por lo que el importe final se reduce.
Primitiva
En este sorteo se eligen 6 números entre 49, lo que produce 13.983.816 combinaciones de números posibles para acertar esos 6 números jugados. Tras hacer las operaciones matemáticas correspondientes, la probabilidad de ganar el premio principal en la Primitiva es de 1 entre 13.983.816 (0,000007%). Este dato nos muestra que la probabilidad es mucho más baja que en la Lotería de Navidad.
Euromillones
Se trata de un sorteo europeo con uno de los premios más altos. Para conseguirlo hay que acertar 5 números del 1 al 50 y dos estrellas del 1 al 12. Estos números general 139.838.160 combinaciones posibles, producciendo una probabilidad muy baja de ganar el premio mayor, un 0,0000007%. Esto le convierte en el premio más complicado de ganar de todos estos sorteos analizados.
¿Cuál es el mejor para jugar?
Tras analizar uno a uno y comprobar la probabilidad de ganar en cada uno de ellos, podemos observar:
- La Lotería de Navidad tiene la mejor probabilidad para ganar uno de los premios principales
- La Primitiva y la Quiniela tienen opciones muy similares aunque ambas con un porcentaje muy bajo
- El Euromillones, pese a tener unos botes mucho más grandes, ofrece las peores probabilidad para hacerse con el premio
- La Comunidad da el primer paso para construir la Autopista Madrileña del Suroeste, que beneficiará a más de 100.000 vecinos
- La Justicia tumba la recalificación aprobada por el Ayuntamiento para la ciudad deportiva del Atlético de Madrid
- Heredó de su abuelo un puesto en El Rastro y ahora vende chaquetas que otros tiran a la basura: 'La mayoría tienen hongos cuando las compro
- La estación de Chamartín recupera este miércoles su entrada principal y abre el acceso a nuevos 2.100m2 de vestíbulo
- La madrileña que se mudó a Texas por su marido y hoy expone la cara B del país en redes: 'He pagado 10.000 euros por una visita al médico
- Ya disponible una nueva tanda de entradas para el 'Lux Tour 2026' de Rosalía: así puedes conseguirlas en Madrid antes de que se agoten
- La fiebre por las tartas de Julita llega a Alcalá de Henares
- Madrid mantiene en 2026 la prórroga a los coches sin etiqueta en toda la ciudad