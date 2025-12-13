¿Es la Lotería de Navidad el sorteo más fácil de ganar? Un ingeniero compara sus probabilidades con las de la Quiniela, la Primitiva y el Euromillones

Jugar a la Lotería de Navidad es una tradición que cada Navidad llevan a cabo millones de españoles. La esperanza en ganar alguno de los grandes premios y la llegada de las fiestas navideñas hace que el 22 de diciembre sea uno de los días más esperados del año.

Aunque es el sorteo más esperado, no es el único con el que se puede ganar dinero. Día tras día, Loterías y Apuestas del Estado nos ofrecen varias opciones para salir vencedores en alguno de ellos. Para conocer las opciones reales, el ingeniero aeronáutico David Gozalo explica la probabilidad que hay en cada sorteo.

Lotería de Navidad

En la Lotería de Navidad hay 100.000 combinaciones posibles (números del 0 al 99999), por lo que si compras un décima la probabilidad de ganar el primer premio es de 1 entre 100.000 (0,001%). Esto se traduce en que, comparada con el resto de sorteos, ofrece una de las probabilidades más altas de ganar algún premio, aunque en términos generales siga siendo baja.

Quiniela

Es el único de los sorteos que no es con bolas al tratarse de una apuesta sobre resultados de fútbol. Para ello, se seleccionan los resultados de 15 partidos (1, X o 2), lo que generan 14.348.907 combinaciones posibles. Esto nos da una probabilidad de acertar todos los resultados de 1 entre 14.348.907 (0,0000069%). Además, en la Quiniela, si hay varias personas acertantes se reparte el premio por lo que el importe final se reduce.

Primitiva

En este sorteo se eligen 6 números entre 49, lo que produce 13.983.816 combinaciones de números posibles para acertar esos 6 números jugados. Tras hacer las operaciones matemáticas correspondientes, la probabilidad de ganar el premio principal en la Primitiva es de 1 entre 13.983.816 (0,000007%). Este dato nos muestra que la probabilidad es mucho más baja que en la Lotería de Navidad.

Euromillones

Se trata de un sorteo europeo con uno de los premios más altos. Para conseguirlo hay que acertar 5 números del 1 al 50 y dos estrellas del 1 al 12. Estos números general 139.838.160 combinaciones posibles, producciendo una probabilidad muy baja de ganar el premio mayor, un 0,0000007%. Esto le convierte en el premio más complicado de ganar de todos estos sorteos analizados.

¿Cuál es el mejor para jugar?

Tras analizar uno a uno y comprobar la probabilidad de ganar en cada uno de ellos, podemos observar: