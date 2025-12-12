Un matemático analiza cuánto dinero vas a perder con la Lotería de Navidad: "Los números no engañan"

La Lotería de Navidad es uno de los sorteos más esperados del año en España para los millones de personas que compran décimos con la ilusión de ganar alguno de los grandes premios. A pesar de la gran cantidad de dinero que se juega cada 22 de diciembre, la probabilidad real de ser uno de los agraciados es mínima. A pesar de ello, este día se vive con entusiasmo y emoción, con la esperanza de tener un décimo premiado y recibir a la Navidad por todo lo alto.

Para tener claras las opciones reales de ganar algo con el Sorteo de la Lotería de Navidad y no perder demasiado dinero, te vamos a contar todo lo que necesitas saber para invertir en la compra de décimos con lógica.

¿Por qué no es fácil ganar dinero en la Lotería de Navidad?

La Lotería de Navidad reparte millones de euros en premios, uno de los sorteos con el porcentaje de devoluciones más altas, es decir, una gran parte del importe jugado se reparte el 22 de diciembre desde el Teatro Real de Madrid. Para entenderlo nos vamos a basar en la "esperanza matemática".

La "esperanza matemática" es la probabilidad de que algo ocurra, un análisis a priori. Para ello hay que analizar cuánto dinero se ingresa y cuánto dinero se destina a los premios. Por cada serie se ingresa 20 millones de euros y a los premios se destina un total de 14 millones de euros. En base a esto y calculando la esperanza matemática, cada comprador perderá 6€ por décimo comprado en términos netos. La probabilidad de ganar es estadísticamente menos probable que perder dinero.

Es decir, aunque parezca que hay muchos ganadores, las matemáticas nos muestran que, detrás del sorteo, la mayoría de jugadores no obtienen una ganancia neta, no recuperan el dinero invertido. Una pequeña fracción sí obtienen un premio que les iguale o supere el gasto.

En conclusión, sí es posible ganar dinero con la Lotería de Navidad pero hay que tener en cuenta dos cosas:

Que toque un premio no significa que de forma automática se gane dinero de forma neta, hay que hacer balance con la inversión .

. En muchos casos, aunque se obtenga un premio, el importe no supera el total gastado desde la perspectiva de los décimos vendidos en conjunto.

Desde la perspectiva matemática, la opción de perder dinero es mucho mayor que la de ganar.