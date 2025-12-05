Trump y Honduras: elecciones con suspenso

El pasado domingo 30 de noviembre hubo elecciones presidenciales, legislativas y locales en Honduras. Probablemente desde el golpe contra Manuel Mel Zelaya, en 2009, después de su insólita conversión al bolivarianismo, o tras la extradición y condena por narcotráfico del expresidente Juan Orlando Hernández nunca este país haya tenido tanta exposición mediática. Esto responde a una serie de factores, entre ellos el riesgo de fraude y desestabilización electoral, el apoyo de Trump a uno de los candidatos y un escrutinio pavorosamente lento, con interrupciones, plagado de suspenso y cambios en la cabeza del recuento.

Había muchos indicios de que el gobierno del partido Libertad y Refundación (Libre), encabezado por Xiomara Castro, la esposa de Manuel Zelaya, intentara perpetuarse en el poder echando mano a cualquier medio a su disposición. Algunas encuestas no descartaban una victoria de la candidata oficialista Rixi Moncada, aunque en Tegucigalpa circulaban intensos rumores relativos a un posible fraude gubernamental o al desconocimiento en toda regla de una victoria opositora. Afortunadamente nada de eso ocurrió y hasta ahora la calma predomina en el país y parece que la alternancia será posible con imperio de la normalidad institucional.

En el interín, sin embargo, se produjo una clara intromisión en el proceso electoral, que pudo perfectamente haber decantado el resultado en un sentido muy concreto. Algunos días antes de los comicios Donald Trump mostró su claro apoyo a Nasry Asfura, el candidato del Partido Nacional, a la vez que descalificaba a Salvador Nasralla, del Partido Nacional, su más directo competidor, acusándolo de ser casi un comunista. Pese a ello se da la circunstancia añadida de que la diferencia ideológica entre Asfura y Nasralla es prácticamente nula.

Como eso no bastaba para alinear las piezas detrás de su objetivo Trump dio un paso más en su clara injerencia en estas elecciones. Para ello amenazó a todos los hondureños con retirar su apoyo económico al próximo gobierno si su opción salía derrotada. Esto último en línea con lo que hizo en su día con Javier Milei y le permitió a éste ganar las elecciones parlamentarias de octubre pasado. Por cierto, Milei también apoyó a Asfura de una manera entusiasta. Como se mencionó más arriba y con el propósito de reforzar aún más su apoyo al candidato del Partido Nacional, Trump indultó al expresidente Hernández, de similar origen partidario y preso en EEUU.

No contento con eso, cuando el escrutinio estaba prácticamente igualado, Trump advirtió que todo parecía indicar que el gobierno de Honduras está “tratando de alterar los resultados", en perjuicio de Asfura y advirtió que: "¡Si lo hacen, se armará un escándalo!” En este sentido, la opinión de la Casa Blanca es muy relevante ya que buena parte de las remesas de los inmigrantes que llegan al país, y representan casi el 27% del PIB nacional, se originan en EEUU. Incluso el conjunto de las relaciones bilaterales es muy valorada por la opinión pública hondureña, que de ese modo terminó de decidirse mayoritariamente por Asfura.

Como se ha señalado más arriba, en los días pasados después del domingo el recuento de votos ha tenido variaciones importantes, aunque desde el inicio la tendencia estaba clara. Asfura y Nasralla tenían prácticamente un 40% de apoyo cada uno, mientras Moncada apenas superaba el 19%. Al comenzar el escrutinio Asfura estaba por delante, con algunos miles de votos de ventaja sobre su más directo competidor.

A medida que avanzaba el recuento la distancia entre ambos se iba reduciendo y cuando llegó al entorno de los 500 votos de diferencia el sistema electoral se cayó por problemas técnicos (algo que ya había ocurrido en otras latitudes, como México o Bolivia). Cuando se restableció el conteo, hecho a un ritmo desesperadamente lento, Nasralla dio el sorpaso, con una ventaja que llegó a ser de 20.000 votos, aunque luego comenzó a disminuir. Finalmente, el miércoles por la noche Asfura recuperó la delantera y a partir de ahí su margen se fue ampliando, para llegar este jueves a las 16 horas de España, con el 84,6% de las mesas escrutadas, a adquirir una ventaja de casi 9.000 votos, que se va ampliando por momentos.

Como las mesas que quedan por contar son mayoritariamente de distritos rurales, donde la implantación del Partido Nacional es mayor que la del Liberal, todo hace presagiar que Asfura será el próximo presidente de Honduras. Sin embargo, la gobernabilidad no será sencilla, ya que ninguna de las dos fuerzas tradicionales tendrá mayoría en el Congreso y deberán pactar entre ellas para sacar al país adelante. El gran perjudicado en estas elecciones fue Libre, que no solo quedó en un vergonzoso tercer lugar en las presidenciales, sino también perdió 16 parlamentarios, pasando de 50 a 34. Quién sí podrá cantar victoria es Trump, después de su clara apuesta por Asfura, lo que le permite dar un paso más en su “nueva” política latinoamericana.