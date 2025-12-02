'El Corral de Céfiro' presenta 'Un Belén en el Zaguán', un villancico cantado por un grupo de teatro formado por médicos de Talavera de la Reina

'El Corral de Céfiro' ha presentado 'Un Belén en el Zaguán', un villancico que trae el calor de las fechas navideñas, la alegría de compartir cada momento y el recuerdo de cada Navidad pasada junto a aquellos que más queremos. Se trata de un proyecto con letra y música de Álvaro Moreno Ancillo e interpretado por Ainhoa Moreno Bravo y los coros de Sara Jiménez, Elena Ramos y todo el grupo de teatro 'El Corral de Céfiro'.

La producción musical tiene los arreglos de David Salas, Rodrigo Muñoz y Álvaro Moreno. Lo que hace especial la actuación y, a su vez, al grupo de teatro, es que está formado por personas vinculadas a la Sanidad de Talavera de la Reina. Son profesionales de distintos entornos y disciplinas que pertenecen a la Gerencia de Área Integrada de Talavera de la Reina unidos por su afición a la dramaturgia.

¿Cómo surgió 'El Corral de Céfiro?

En la primavera de 2021, tras sortear una de las oleadas más duras de la pandemia COVID-19, la familia sanitaria en Talavera de la Reina dejó sus aficiones, viajes y vidas particulares en un segundo plano. La fatiga física, cognitiva y psicológica que experimentaban solo las calmaban actividades literarias, artísticas y humanísticas.

Es así como, en aquellos momentos, Álvaro Moreno Ancillo, que también había sido guionista y director de las noches de teatro inaugurales en las Jornadas Medievales de Oropesa, determinó poner en marcha una reconfortante iniciativa. Con la ayuda de la Dra. Ángeles Gutiérrez Ruiz, nacía el primer grupo de teatro del Área Integrada de Salud de Talavera de la Reina, donde actualmente participan profesionales de todos los estamentos, unidos por su pasión por las artes escénicas, la literatura y la música.

Así, 'El Corral de Céfiro' tomó su nombre en honor a ese viento griego, suave y benévolo, metáfora de la lucha de aquellos momentos por conseguir ofrecer el mejor aire que pudiera salvar a los pacientes. Las obras representadas hasta la fecha proceden de guiones originales de Álvaro Moreno Ancillo, que también pone música y letra a las canciones originales que se incluyen en las obras dando lugar a una dramaturgia musical muy bien acogida por el público.

Las artes escénicas como terapia para sanar cuerpo y mente

Las artes escénicas han sido empleadas como terapia para sanar trastornos psicológicos, tratar miedos, deshacer bloqueos personales, revertir traumas del pasado y resolver otros conflictos; pero son también facilitadoras del desarrollo personal, del conocimiento propio y de la expresión emocional. Los beneficios se consiguen tanto en los que las realizan en el escenario, como en los que las presencian desde la sala de butacas.

Es por eso que 'El Corral de Céfiro' cuenta con el apoyo la Gerencia de Área Integrada de Talavera de la Reina y de la Asociación para la Investigación en Alergia y Asma, entidad sociosanitaria que participa en proyectos de investigación, docencia y divulgación médica, y que, de acuerdo con sus estatutos, se implica en la humanización de la asistencia sanitaria y la necesidad de la presencia de las humanidades y el arte en la Medicina.

Por ello, el grupo ha participado en diversos certámenes de humanización, ha realizado representaciones benéficas y ha compartido sus ensayos con la Unidad de Media Estancia del Servicio de Salud Mental del Área de Talavera de la Reina.

Las obras representadas por 'El Corral de Céfiro'

'El Corral de Céfiro' representó durante 2021 y 2022 la obra 'El ocaso de la crisálida', escrita y dirigida por Álvaro Moreno Ancillo y ambientada en la Edad Media de Talavera de la Reina.

Durante 2023, el grupo puso en escena 'El nigromante de melque', una dramaturgia musical representada en el Teatro Victoria de Talavera de la Reina, el Centro Rafael Morales de La Estrella (Toledo), el Parador de Sigüenza (Guadalajara) y el hospital Ntra. Sra. Del Prado de Talavera de la Reina. Esta misma obra se representó, con fines benéficos, en el Teatro Palenque en diciembre de 2023.

A lo largo de 2024, se representó 'Ánimas peregrinas' un espectáculo dramatúrgico musical que se estrenó el 3 de mayo de 2024 en el Teatro Victoria de Talavera de la Reina y se ha representado el 21 de junio en el convento de Bernardas de Almagro.

En 2024 se celebró el 50 aniversario de la inauguración del Hospital Nuestra Señora del Prado, un momento especial que mostró cómo ha evolucionado como organización en el concepto de la salud, integrando lo literario, lo artístico y lo sanitario, pensando no solo en la enfermedad, sino más en la persona enferma y sus circunstancias, y también en los profesionales que se ocupan de ellas.

Ya en 2025 se representó 'Conjuros, amor y otras pócimas', un espectáculo dramatúrgico musical con guion, letra y música de Álvaro Moreno Ancillo. Se estrenó el 6 de junio de 2025 en el Teatro Victoria de Talavera de la Reina, y se ha representado por última vez en el mismo teatro el 15 de noviembre de 2025.

Ahora, 'El Corral de Céfiro' da paso a su lado más navideño con el villancico 'Un Belén en el Zaguán', un proyecto con letra y música de Álvaro Moreno Ancillo que invita a sacar nuestro lado más familiar y festivo con la llegada de las fiestas.