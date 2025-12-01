Un vicepresidente de Page ve imposible que Sánchez aguante la legislatura hasta 2027: “No vamos a pasar de otoño sin que haya elecciones”

El vicepresidente segundo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, cree que es “imposible” la pretensión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de “acabar la legislatura y llegar al año 2027” y da por hecho que “no vamos a pasar el otoño sin que haya elecciones”.

Así lo ha expresado este lunes en el II Foro de Asociación Club Conecta ‘Castilla-La Mancha, una mirada al futuro’, celebrado en el CaixaForum de Madrid, donde ha reconocido que es “un mal momento para los que somos del PSOE”. Caballero califica como “una lacra que deteriora absolutamente la confianza de la ciudadanía” los casos de corrupción en los que se encuentran inmersos excompañeros de su partido como José Luis Ábalos o Santos Cerdán. “Me duele como ciudadano y como responsable público institucional y miembro de un gobierno que sabe la importancia que supone no perder la confianza de la ciudadanía en las instituciones”, asegura. Y lamenta, como militante socialista, ver la imagen de su partido “muy deteriorada como consecuencia de unos presuntos corruptos que tuvieron una confianza que no merecían”.

Confianza autonómica

Preguntado por la continuidad del presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Caballero apunta que Emiliano García-Page “está en su mejor momento político y personal”, y niega que el presidente castellanomanchego esté pensando ya en su posible sucesor como líder de los socialistas en la región.

Caballero asegura que en sus numerosos desplazamientos “se le acerca gente que le conoce, le valora y le anima; estoy convencido de que vamos a ir a las próximas elecciones liderados por él”. “Nos sentimos muy reconocidos, especialmente el presidente, que es muy apoyado y valorado de manera muy transversal, superando las marcas e incluso las ideologías", añade.

Caballero lamenta la “situación de infrafinanciación” de Castilla-La Mancha desde 2014 y ve “evidente que no va a haber un nuevo modelo de financiación autonómica”. Se muestra partidario de “aprobar un fondo transitorio hasta que se apruebe un nuevo sistema que sea justo y que tenga en cuenta el coste de los servicios reales en todas las comunidades, señala. “Se trata de garantizar que podemos prestar servicios en condiciones de calidad según la realidad de nuestro territorio y nuestra población”, agrega.

Durante su intervención, Caballero también habló sobre otras cuestiones como la actualización del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, la atracción de inversión empresarial en la región, la capacidad energética, la despoblación o las denominaciones de origen.

Nacho Hernando, consejero de Fomento del Gobierno de Castilla-La Mancha, ha denunciado, por su parte, “la situación crítica de la red de transporte de energías de nuestro país”, aunque ha animado a continuar captando inversiones y proyectos, así como “adaptando el terreno y la normativa a esa necesidad, siempre con la máxima transparencia y con parámetros de calidad”.

Hernando ha citado la “escasez de agua” y el riesgo subsiguiente de desertificación como otro “cuello de botella” que amenaza el crecimiento que ha caracterizado a la economía de Castilla-La Mancha en los últimos años.

Durante el encuentro también tuvo lugar la mesa redonda Ciudades patrimonio de Castilla-La Mancha como motor turístico y económico en la que participaron la alcaldesa de Almadén, Raquel Jurado; de Almagro, Francisco Ureña; de Sigüenza, María Jesús Merino, y el concejal de Turismo de Toledo y diputado del PP, José Manuel Velasco.

Bajo el título Productos de nuestra tierra y DO La Mancha, la segunda mesa redonda contó con la presencia de Antonio Martínez, presidente de DO Queso Manchego; Juan Ignacio de Mesa, presidente de la Confitería Santo Tomé; Valentina Cabra, presidenta DOP Azafrán de La Mancha; Esther Bello, consejera de la Cooperativa Virgen de las Viñas, y Rocío Arroyo, chef, presentadora y ganadora del premio Cuillere D’or 2019.