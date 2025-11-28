¿Es el mileísmo la fase superior del peronismo?

El imperialismo fase superior del capitalismo, publicado en 1916, es uno de los libros más conocidos de Vladimir I. Lenin. Parafraseando a su autor hoy podríamos preguntarnos si el mileísmo es la fase superior del peronismo, o, dicho de otra manera, cuánto de peronismo hay en el estilo de hacer político de Javier Milei.

Durante mucho tiempo el peronismo fue “el hecho maldito del país burgués”, tal como lo definió en una carta de 1956 John Wiliam Cook, el influyente dirigente que tuvo un papel determinante en el desarrollo del “peronismo revolucionario”, el mismo que apoyó la lucha armada en los años 1960 y 1970 y estuvo en el origen de los Montoneros.

La extracción obrera de la mayoría de los seguidores de Juan D. Perón y la radicalidad de quienes forzaron su destitución en 1955, los “gorilas”, a través de la llamada “Revolución Libertadora” marcaron durante mucho tiempo la conocida antinomia peronismo/antiperonismo, la línea de fractura que dividía a la sociedad argentina en dos mitades irreconciliables.

Más allá de que el peronismo podía abarcar de la extrema derecha a la extrema izquierda, sociológicamente los sectores populares estaban con Perón, mientras las clases medias y altas se posicionaban en su contra.

Tras el triunfo de Raúl Alfonsín y el restablecimiento de la democracia en 1983 la grieta hasta entonces existente pudo comenzar a cerrarse, un proceso acelerado con la llegada de Carlos Menem a la Casa Rosada. Su programa reformista fue ampliamente respaldado por el establishment económico, como probó el apoyo de María Julia Alsogaray, hija de un exministro de Economía liberal y firmemente antiperonista.

A partir de entonces el origen peronista o antiperonista de cada uno comenzó a dejar de ser un problema. Si bien muchos comenzaron a saltar las barreras en ambas direcciones, más del antiperonismo al peronismo, otros siguieron alineados en su lugar de siempre. Un ejemplo notorio de esta reconversión fue el joven Mauricio Macri y sus tempranos escarceos con el justicialismo. Si bien luego se definió como “ni peronista ni radical”, en 2022 elogiaría a Menem, de quien dijo que “cada día va a estar más reivindicado”.

Esta admiración es compartida con el presidente Javier Milei, quien cree que Menem no sólo fue el mejor presidente argentino de los últimos 40 años, sino también “nos inspiró a quienes creemos en la libertad a seguir su ejemplo”. Curiosa convergencia entre un presidente llamado neoliberal (Menem) con otro autoproclamado libertario (Milei) pese a que ninguno de los dos puede ser definido como liberal en sentido estricto y de acuerdo con los postulados clásicos.

Andrés Malamud ha comparado recientemente a Perón con Milei. Para él, ambos son apostadores de alto riesgo y dio un paso más a la hora de explicar cómo ambos llegaron al poder sin contar con el apoyo de un partido político preexistente, como hicieron Menem, Alfonsín y Néstor Kirchner. “Perón y Milei no. Llegaron al poder de maneras atípicas para una democracia de partido y después construyeron el suyo. Perón tuvo el Estado para crear… después crea el peronismo y le va cambiando el nombre… Milei también tuvo un apoyo económico importante… No es que surgió de la nada, sin dinero”.

Por su forma de gobernar, por su intento de relacionarse directamente con sus seguidores sin la intermediación de los políticos (la “casta”), por su discurso populista pese a que muchas de sus medidas, especialmente las económicas no lo sean, por su acendrado nacionalismo, se podría decir que la comparación con el peronismo es más que pertinente. Al igual que Perón, nombró un militar en actividad al frente del ministerio de Defensa. No solo eso, si Perón, a través de la contradicción entre “Patria y Antipatria” convirtió a la mitad de los argentinos en el enemigo a derrotar, incluso a destruir, Milei, con su batalla cultural, parece ir por el mismo camino.

En un momento de crisis del movimiento que se reclama seguidor de las ideas de Perón, especialmente en su variante kirchnerista y del cuestionamiento del legado de Cristina Fernández, la figura de Milei emerge con un potencial de liderazgo que remite rápidamente a la comparación con el viejo general. Es más, podría llegar a pensarse en una visión corregida y aumentada de Perón en una nueva encrucijada de la historia argentina, con algunas reminiscencias a 1945.

De ahí que la pregunta acerca de si el mileísmo es la fase superior del peronismo no sea del todo descabellada. Ésta sería mucho más pertinente si llegaran a confirmarse algunos rumores sobre las ambiciones vicepresidenciales de Karina Milei, la hermanísima o el Jefe, de cara a 2027. Éstas darían lugar a la fórmula Milei – Milei, similar a la Perón - Perón buscada en 1952 con Evita y plasmada en 1973 con Estela Martínez o Isabelita.

Solo el tiempo podrá darnos las respuestas acertadas a nuestras dudas. Ahora bien, habría que recordar que el triunfo de Milei en 2023 fue posible gracias al favor de un número relativamente importante de votantes peronistas hartos de las promesas incumplidas de sus dirigentes. La pregunta del millón es si, más allá de sus desventuras económicas, todos ellos seguirán sosteniendo a la nueva (ya no tanto) estrella ascendente de la política argentina.