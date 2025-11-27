POLÍTICA
El Ayuntamiento de Albacete declara a Pedro Sánchez 'persona non grata'
La moción salió adelante con los votos favorables del PP y Vox, mientras que PSOE y Unidas Podemos votaron en contra
El pleno del Ayuntamiento de Albacete aprobó este jueves una moción para declarar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, persona non grata en la ciudad y reclamar su dimisión. La iniciativa, presentada por el concejal no adscrito José Ramón Conesa —suspendido de militancia de Vox tras abstenerse en la votación de los presupuestos municipales de 2024—, salió adelante con los votos favorables del PP y Vox, mientras que PSOE y Unidas Podemos votaron en contra.
Durante su intervención, Conesa justificó la propuesta acusando a Sánchez de haber pactado “con los asesinos” y “herederos de ETA”, así como de “inutilidad manifiesta” y “corrupción crónica”. También criticó la gestión del Ejecutivo central durante la pandemia y ante distintos episodios de la DANA.
La concejala del PP Rosa María González de la Aleja afirmó que su grupo “comparte plenamente” las valoraciones expresadas por Conesa y acusó al presidente del Gobierno de “degradar la democracia” y situar a España en una “situación económica dramática”. “Terminar con el sanchismo es una emergencia nacional”, añadió.
En el lado contrario, los concejales José González Martínez (PSOE) y María Nieves Navarro (Unidas Podemos) advirtieron de que la moción supone un ataque a la institucionalidad democrática. También acusaron a Conesa de haber realizado, en otras ocasiones, manifestaciones de apología del franquismo. González Martínez lamentó que “la política no es lanzar basura contra los demás, sino mejorar la vida de los albaceteños”, y reprochó al alcalde, Manuel Serrano (PP), que se apoye en los concejales no adscritos para promover iniciativas que “no se atreve a presentar directamente”.
Desde Vox, la concejala Lorena González Vidal justificó su apoyo a la moción asegurando que votaban “por el bien de los españoles”, pese a las discrepancias que mantienen con el edil que la impulsó.
