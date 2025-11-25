MANIFESTACIONES
Miles de mujeres alzan la voz por las calles de toda España contra la violencia machista y el negacionismo
Centenares de ciudades recuerdan a las víctimas de feminicidios y exigen más protección y recursos para las mujeres
Miles de personas han salido a las calles de toda España este 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, para protestar contra la violencia machista y el negacionismo. La jornada se ha caracterizado por manifestaciones multitudinarias en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza o Bilbao, así como en numerosas capitales de provincia.
Madrid: manifestaciones divididas pero unidas contra la violencia de género
En Madrid, el movimiento feminista ha salido a la calle en dos manifestaciones diferentes. Ambas contaron con la presencia de la ministra de Igualdad, Ana Redondo.
- La primera, convocada por el Foro de Madrid y el Movimiento Feminista de Madrid, reunió a las feministas abolicionistas y contó con la participación de la ministra Elma Saiz y el diputado del PP, Jaime de los Santos. Los lemas más escuchados fueron: "El machismo es terrorismo", "Basta ya, ni una más", "Ninguna mujer sin protección, ningún maltratador sin castigo" y "No son muertas, son asesinadas".
- La segunda, organizada por Comisión 8M, apoyada por Sumar y Podemos (representado por Ione Belarra), recordó a las mujeres represaliadas por el franquismo y denunció la violencia estructural y patriarcal, con consignas como: "¡No estamos todes, faltan les asesinades!" y "Gritamos ahora para no callar por siempre".
Manifestaciones en ciudades españolas: Barcelona, Castilla y León y más
En Barcelona, cerca de 1.400 personas se sumaron a la protesta convocada por Novembre Feminista, reclamando el fin de los feminicidios y más recursos para proteger a las víctimas de violencia de género. Las pancartas incluían mensajes como: "Si yo no quiero, tú no puedes" y "No es un caso aislado, es cosa del patriarcado".
En Castilla y León, miles de personas se movilizaron en ciudades como Ávila, Burgos, León, Soria y Valladolid, recordando a las víctimas de violencia de género y reclamando justicia. Por ejemplo, en Ávila más de 150 personas homenajearon a las 38 mujeres asesinadas este año. En Burgos, la manifestación reunió a 2.500 personas, mientras que en Soria y Valladolid los manifestantes exigieron más protección y denunciaron la complicidad institucional frente a la violencia machista.
Denuncia de la violencia institucional: Zaragoza, Bilbao y Extremadura
En Zaragoza, centenares de personas protestaron contra la violencia institucional, con el lema: "Las instituciones que no protegen también golpean". De manera similar, en Bilbao, los asistentes denunciaron la falta de recursos y apoyo institucional para las víctimas de violencia machista.
En Extremadura, se registraron manifestaciones en Badajoz, Cáceres y Mérida, destacando la convocatoria en Badajoz con 400 asistentes, bajo lemas como: "No estamos solas, faltan las asesinadas" y "Denuncia archivada, mujer asesinada".
Manifestaciones a pesar del mal tiempo: Navarra, La Rioja y Cantabria
A pesar de la lluvia, en Pamplona se reunieron unas 2.000 personas, mientras que en Logroño y Santander también se realizaron movilizaciones masivas. Los asistentes recordaron la importancia de erradicar la violencia machista y apoyaron a colectivos vulnerables como mujeres con discapacidad y en situación de prostitución.
Protestas en Galicia, Valencia, Palma y Murcia
En Vigo, miles de personas exigieron el fin de la violencia machista con consignas como: "Ninguna mujer nace para puta" y "Si tocan a una, respondemos todas".
En Valencia, los manifestantes reclamaron la eliminación de todas las formas de violencia y criticaron la impunidad de los agresores con lemas como: "Fuera machistas de las instituciones".
En Palma, más de 1.000 personas participaron en dos marchas simultáneas con mensajes como: "El machismo mata, la lucha feminista se sostiene".
En Murcia, la marcha teñida de morado exigió protección para las casi 6.000 mujeres bajo tutela oficial en la región.
Sindicatos y colectivos exigen más protección
En Andalucía, los sindicatos UGT y CCOO reclamaron reforzar los mecanismos de apoyo y prevención durante la concentración de Almería, reiterando su compromiso con la erradicación de todas las formas de violencia machista en el ámbito laboral y social.
