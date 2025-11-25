Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

MANIFESTACIONES

Miles de mujeres alzan la voz por las calles de toda España contra la violencia machista y el negacionismo

Centenares de ciudades recuerdan a las víctimas de feminicidios y exigen más protección y recursos para las mujeres

Manifestación celebrada en Sevilla por el Día Internacional contra la Violencia de Género

Manifestación celebrada en Sevilla por el Día Internacional contra la Violencia de Género / EDUARDO BRIONES / EUROPA PRESS / Europa Press

Europa Press

Miles de personas han salido a las calles de toda España este 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, para protestar contra la violencia machista y el negacionismo. La jornada se ha caracterizado por manifestaciones multitudinarias en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza o Bilbao, así como en numerosas capitales de provincia.

Madrid: manifestaciones divididas pero unidas contra la violencia de género

En Madrid, el movimiento feminista ha salido a la calle en dos manifestaciones diferentes. Ambas contaron con la presencia de la ministra de Igualdad, Ana Redondo.

  • La primera, convocada por el Foro de Madrid y el Movimiento Feminista de Madrid, reunió a las feministas abolicionistas y contó con la participación de la ministra Elma Saiz y el diputado del PP, Jaime de los Santos. Los lemas más escuchados fueron: "El machismo es terrorismo", "Basta ya, ni una más", "Ninguna mujer sin protección, ningún maltratador sin castigo" y "No son muertas, son asesinadas".
  • La segunda, organizada por Comisión 8M, apoyada por Sumar y Podemos (representado por Ione Belarra), recordó a las mujeres represaliadas por el franquismo y denunció la violencia estructural y patriarcal, con consignas como: "¡No estamos todes, faltan les asesinades!" y "Gritamos ahora para no callar por siempre".

Manifestaciones en ciudades españolas: Barcelona, Castilla y León y más

En Barcelona, cerca de 1.400 personas se sumaron a la protesta convocada por Novembre Feminista, reclamando el fin de los feminicidios y más recursos para proteger a las víctimas de violencia de género. Las pancartas incluían mensajes como: "Si yo no quiero, tú no puedes" y "No es un caso aislado, es cosa del patriarcado".

Imagen de la manifestación convocada con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres que ha recorrido hoy martes las calles de Barcelona

Imagen de la manifestación convocada con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres que ha recorrido hoy martes las calles de Barcelona / Marta Perez / EFE

En Castilla y León, miles de personas se movilizaron en ciudades como Ávila, Burgos, León, Soria y Valladolid, recordando a las víctimas de violencia de género y reclamando justicia. Por ejemplo, en Ávila más de 150 personas homenajearon a las 38 mujeres asesinadas este año. En Burgos, la manifestación reunió a 2.500 personas, mientras que en Soria y Valladolid los manifestantes exigieron más protección y denunciaron la complicidad institucional frente a la violencia machista.

Denuncia de la violencia institucional: Zaragoza, Bilbao y Extremadura

En Zaragoza, centenares de personas protestaron contra la violencia institucional, con el lema: "Las instituciones que no protegen también golpean". De manera similar, en Bilbao, los asistentes denunciaron la falta de recursos y apoyo institucional para las víctimas de violencia machista.

Concentración de la Coordinadora de Organizaciones Feministas por el 25N en Aragón

Concentración de la Coordinadora de Organizaciones Feministas por el 25N en Aragón / EUROPA PRESS

En Extremadura, se registraron manifestaciones en Badajoz, Cáceres y Mérida, destacando la convocatoria en Badajoz con 400 asistentes, bajo lemas como: "No estamos solas, faltan las asesinadas" y "Denuncia archivada, mujer asesinada".

Manifestaciones a pesar del mal tiempo: Navarra, La Rioja y Cantabria

A pesar de la lluvia, en Pamplona se reunieron unas 2.000 personas, mientras que en Logroño y Santander también se realizaron movilizaciones masivas. Los asistentes recordaron la importancia de erradicar la violencia machista y apoyaron a colectivos vulnerables como mujeres con discapacidad y en situación de prostitución.

Protestas en Galicia, Valencia, Palma y Murcia

En Vigo, miles de personas exigieron el fin de la violencia machista con consignas como: "Ninguna mujer nace para puta" y "Si tocan a una, respondemos todas".

Decenas de manifestantes durante una concentración por el día de la Eliminación de la violencia contra las Mujeres, a 25 de noviembre de 2025, en Vigo

Decenas de manifestantes durante una concentración por el día de la Eliminación de la violencia contra las Mujeres, a 25 de noviembre de 2025, en Vigo / Adrián Irago / Europa Press

En Valencia, los manifestantes reclamaron la eliminación de todas las formas de violencia y criticaron la impunidad de los agresores con lemas como: "Fuera machistas de las instituciones".

En Palma, más de 1.000 personas participaron en dos marchas simultáneas con mensajes como: "El machismo mata, la lucha feminista se sostiene".

En Murcia, la marcha teñida de morado exigió protección para las casi 6.000 mujeres bajo tutela oficial en la región.

Un millar de personas se han manifestado este martes en Murcia convocadas por la Asamblea Feminista de la Región

Un millar de personas se han manifestado este martes en Murcia convocadas por la Asamblea Feminista de la Región / Marcial Guillén / EFE

Sindicatos y colectivos exigen más protección

En Andalucía, los sindicatos UGT y CCOO reclamaron reforzar los mecanismos de apoyo y prevención durante la concentración de Almería, reiterando su compromiso con la erradicación de todas las formas de violencia machista en el ámbito laboral y social.

TEMAS

