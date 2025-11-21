La FELGTBI+ reivindica "una vida en el centro" para el colectivo ante la "ola reaccionaria"

La presidenta de la Federación Estatal LGTBI+ (FELGTBI+), Paula Iglesias, defendió este viernes la necesidad de garantizar “una vida en el centro” y “digna” para las personas LGTBI+, en un contexto marcado —dijo— por “una ola reaccionaria que amenaza los derechos alcanzados”.

Durante la celebración de la XIX edición de los Premios Plumas, que tuvo lugar en el Teatro Eslava de Madrid, Iglesias subrayó el papel de la cultura LGTBI+ como “una herramienta fundamental para reivindicar derechos y visibilidad”. “Lo que no se nombra ni se ve, no existe. Por eso necesitamos de la cultura para seguir naturalizando nuestras realidades, ocupar espacios y generar referentes”, afirmó.

La presidenta alertó además de la ofensiva de discursos que buscan “amedrentar” al colectivo. “El miedo paraliza, pero no vamos a permitir que nos releguen a los márgenes. Vamos a exigir una vida en el centro, una vida digna. Y lo haremos con orgullo, con alegría, con música y con esperanza”, declaró.

Uge Sangil, Rodrigo Cuevas y Plena Inclusión, entre los galardonados

En esta edición, la Federación concedió los Premios Plumas 2025 a la activista Uge Sangil, el cantante Rodrigo Cuevas, la organización Plena Inclusión, el humorista Pitu Aparicio y la artista Estrella Xtravaganza. Además, se otorgaron dos menciones especiales a Regularización Ya y al Grup d’Amics Gais, Lesbianes, Transsexuals i Bisexuals (G.A.G.), “por su labor en favor de los derechos humanos”.

Uge Sangil dedicó su reconocimiento a todas las personas que la acompañaron durante su trayectoria en la Federación, tanto en la presidencia como en el área de Educación. “Hemos conseguido grandes cosas gracias al trabajo en equipo. Este premio tiene muchos nombres propios, no solo el mío”, señaló.

Por su parte, Rodrigo Cuevas celebró un galardón que, dijo, reivindica “la pluma en un momento en el que hay que sacarla más que nunca”. “¡Qué viva la pluma!”, proclamó.

El humorista y educador Pitu Aparicio dedicó el premio “a todas las personas del colectivo que hicieron de su deseo una trinchera y de su valentía un camino”. “Ser bollera es lo mejor que me ha pasado. Me ha dado valores, principios y una familia elegida”, expresó.

También Estrella Xtravaganza compartió una reflexión personal sobre la visibilidad: “Hace un tiempo quise esconder la pluma, pero qué afortunada soy de no haberla acallado”.

La presidenta de Plena Inclusión, Carmen Laucirica, valoró el premio como “un impulso para seguir construyendo alianzas que derriben las barreras que impiden a miles de personas, con y sin discapacidad, disfrutar de los mismos derechos”. Afirmó que aún “quedan muchas metas por alcanzar” para lograr una sociedad más igualitaria e inclusiva.

Reconocimientos a la lucha migrante y contra el odio

La portavoz de Regularización Ya, Edith Espínola, interpretó la mención recibida como “la prueba de que la lucha migrante y antirracista está en el corazón de las transformaciones sociales necesarias”. “Este premio visibiliza una lucha que no se detiene contra el colonialismo, el patriarcado y el capitalismo que expulsan y precarizan vidas”, señaló.

Por su parte, el presidente de G.A.G., José Benito Eres, afirmó que el reconocimiento supone “una inyección de energía” ante el avance de “fuerzas reaccionarias” que —aseguró— “difunden bulos y ataques que no reflejan la realidad diversa de la sociedad”. Exigió la “erradicación de todo discurso de odio promovido desde la extrema derecha, ya sea a través de la política o las redes sociales”.