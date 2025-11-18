Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

GUERRA EN UCRANIA

Zelenski pide a España ayuda para reforzar la defensa aérea de Ucrania

"Ucrania necesita reforzar su defensa aérea con sistemas y misiles adicionales"

EFE

Madrid

 El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha informado este martes en el Congreso a la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, y al presidente del Senado, Pedro Rollán, de la situación en el frente, y ha pedido ayuda para reforzar la defensa aérea de su país con sistemas y misiles.

"Ucrania necesita reforzar su defensa aérea con sistemas y misiles adicionales. También nos interesa cooperar con empresas de defensa españolas", ha detallado Zelenski en un mensaje en su red X tras ser recibido por Armengol y Rollán en el inicio de su visita a Madrid.

El líder ucraniano agradece también el apoyo español a su país y detalla que ha informado a los presidentes de Congreso y del Senado de España "sobre la situación en el frente" y "los ataques de Rusia contra la población" y contra edificios de apartamentos civiles e infraestructuras energéticas.

El encuentro se ha centrado también en la petición de continuidad de la ayuda humanitaria y energética española y en "el apoyo a la senda conjunta de Ucrania y Moldavia hacia la adhesión a la Unión Europea".

"Agradezco a ambas cámaras de las Cortes Generales su apoyo a la integridad territorial y la soberanía de Ucrania, y todas las decisiones que han adoptado en apoyo de nuestro Estado", añade.

Voldimir Zelenski, junto a Francina Armengol y Pedro Rollán.

Voldimir Zelenski, junto a Francina Armengol y Pedro Rollán. / Associated Press/LaPresse / LAP

Firma en el libro de honor del Congreso

Zelenski ha firmado en el libro de honor del Congreso y ha contemplado los impactos de los disparos del intento del golpe de Estado del 23F, que se conservan, le ha explicado Armengol, para que algo así "no se vuelva a repetir".

La visita del presidente ucraniano a la Cámara Baja ha sido el primer acto oficial de la jornada, en la que tiene previstas reuniones con el rey, con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y con representantes de la industria de defensa española.

TEMAS

