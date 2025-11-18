Un micrófono abierto pilla al presidente del Senado: "Les importa tres pollas en vinagre"

Un micrófono abierto ha captado una queja del presidente del Senado, el 'popular' Pedro Rollán, al inicio de la sesión plenaria de este martes porque sus señorías no le hacían caso cuando estaba pidiendo que tomaran asiento: "Les importa tres pollas en vinagre".

Ha sucedido minutos antes de las 16.00 horas de este martes, cuando el presidente del Senado ha llamado a los senadores en varias ocasiones a tomar asiento para iniciar la sesión plenaria que se celebra durante la jornada de este 18 de noviembre.

Entre el murmullo habitual de los parlamentarios mientras toman asiento en sus escaños, Rollán ha dicho al micrófono: "Señorías, ruego vayan tomando asiento porque vamos a comenzar la sesión plenaria".

Al notar que el ruido ambiente proseguía, se ha girado hacia el vicepresidente primero de la Mesa, Javier Maroto, también senador del PP, y le ha comentado: "Les importa tres pollas en vinagre".

Unos segundos después ha retomado la palabra para decir: "Señorías, buenas tardes, se abre la sesión".