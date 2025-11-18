POLÍTICA
Un micrófono abierto pilla al presidente del Senado: "Les importa tres pollas en vinagre"
Pedro Rollán ha mostrado su enfado porque los senadores no le hacían caso al inicio de la sesión de control al Gobierno
Un micrófono abierto ha captado una queja del presidente del Senado, el 'popular' Pedro Rollán, al inicio de la sesión plenaria de este martes porque sus señorías no le hacían caso cuando estaba pidiendo que tomaran asiento: "Les importa tres pollas en vinagre".
Ha sucedido minutos antes de las 16.00 horas de este martes, cuando el presidente del Senado ha llamado a los senadores en varias ocasiones a tomar asiento para iniciar la sesión plenaria que se celebra durante la jornada de este 18 de noviembre.
Entre el murmullo habitual de los parlamentarios mientras toman asiento en sus escaños, Rollán ha dicho al micrófono: "Señorías, ruego vayan tomando asiento porque vamos a comenzar la sesión plenaria".
Al notar que el ruido ambiente proseguía, se ha girado hacia el vicepresidente primero de la Mesa, Javier Maroto, también senador del PP, y le ha comentado: "Les importa tres pollas en vinagre".
Unos segundos después ha retomado la palabra para decir: "Señorías, buenas tardes, se abre la sesión".
- Muere un hombre de 31 años tras caerse de su moto en la Avenida de Andalucía
- Los vecinos de Colonia San Carlos se niegan a ser desalojados: 'Llevo 73 años pagando, no soy ninguna okupa
- De Chamartín al cielo: la nueva bóveda acristalada ya asoma sobre el acceso de la estación
- El Gobierno de Ayuso defiende que las universidades están 'perfectamente financiadas' y señala a la Complutense: 'Contrató más de lo que se debía
- Adjudicadas las obras de demolición para la construcción del nuevo barrio de Campamento
- Adif corta el tráfico en el túnel de Sol durante los próximos seis fines de semana: este es el motivo
- Paloma Hurtado, la estrella del 'Un, dos, tres' a la que un tiro accidental desfiguró el rostro
- El milagro de la última librería que ha abierto en Madrid: 'Nos hemos tirado al vacío, no tenemos miedo a Amazon