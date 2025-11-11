El consumo de tabaco que no paga impuestos en España se duplicó en el último año

El volumen de consumo de tabaco no doméstico en España, el que no paga impuestos en España y que engloba el tabaco ilícito, el lícito de otros mercados y falsificaciones, se ha duplicado en el primer semestre de 2025 respecto al mismo periodo de 2024, al pasar del 5,2 % al 10,2 % del total consumido en el país. Según los últimos datos disponibles, correspondientes a la Encuesta de Paquetes Vacíos (EPS), se trata de la cifra más alta registrada desde 2017, aunque sigue siendo inferior a la de hace 10 años.

Este consumo de tabaco no doméstico supondría una pérdida de recaudación estimada, vía impuestos, en el primer semestre de 2025 de 467M€. Las falsificaciones de cigarrillos también se han incrementado en el primer semestre de este año,y su volumen sobre el total de consumo se sitúa en un 1,7%, respecto al 1,1% registrado en el mismo periodo del año pasado. Sin embargo, si analizamos su peso dentro del global del comercio ilícito, las falsificaciones han pasado de ser el 21,15% en el primer semestre de 2024, al 16,6% en el mismo periodo de 2025. A pesar de esta disminución, el porcentaje de falsificaciones sigue siendo muy superior al 7,53% que representaban en el consumo ilegal antes de la pandemia.

Estas cifras ponen de relieve el fenómeno de las fábricas ilegales en nuestro país, que sigue siendo foco de las principales operaciones que se han llevado a cabo contra el contrabando. Hasta 6 instalaciones clandestinas se han desmantelado en el primer semestre del año, principalmente en la Comunidad Valenciana y en Andalucía, dos de ellas estaban dedicadas a la producción ilegal de picadura. Este número de operaciones es menor respecto a las registradas en el mismo periodo de 2024, cuando se detectaron 11 instalaciones clandestinas, 5 de ellas desmanteladas en una misma operación en Andalucía.

"Productos fuera de control"

Así lo ha expuesto este martes la directora de Asuntos Corporativos y Legales de Altadis-Imperial Brands, Rocío Ingelmo, en la presentación de la Encuesta de Paquetes Vacíos (EPS), elaborada por la consultora Ipsos, relativa solo a la categoría de cigarrillos.

Gráfico del consumo no doméstico de tabaco en España. / .

Ingelmo ha destacado la preocupación que existe en el sector por el aumento de las falsificaciones, de las que ha habido "un ligero repunte", al subir al 1,7 % del volumen total consumido en el primer semestre de este año, frente al 1,1 % relativo al mismo periodo de 2024. "Se trata de productos fuera de control en cuanto a su composición", ha alertado.

En su exposición, ha recordado que a lo largo del primer semestre de este año se han cerrado seis instalaciones clandestinas de fabricación de cigarrillos o de picadura de tabaco de contrabando situadas en Comunidad Valenciana (3), Andalucía (2 plantas) y Galicia (1), "en las que el tabaco crudo en ningún caso procedía de los cultivos de tabaco extremeño".

Andalucía, región "más impactada"

Respecto al tabaco de contrabando, ha precisado que Andalucía continúa siendo la región "más impactada" por el comercio ilícito de tabaco, tanto en falsificaciones como en consumo de tabaco no doméstico procedente de otros mercados con precios más bajos.

En concreto, en Andalucía, el 23,7 % de los paquetes de cigarrillos analizados no contaba con precintas fiscales nacionales, lo que supone un aumento del 15,4 % respecto al primer semestre de 2024; Algeciras fue la que registró una mayor cifra de consumo ilícito, en torno al 96 %, seguida de Almería (28,6 %) y Sevilla (26,4 %).

La encuesta arroja que, en comparación con el mismo periodo de 2024, hay un aumento del comercio ilícito de tabaco en todas las comunidades autónomas, con un ligero aumento, sobre todo, en las ciudades de Algeciras, Almería, Badajoz, Torrevieja (Alicante) y Granada.

Respecto al tabaco consumido procedente de Gibraltar, ha comentado que los paquetes de cigarrillos identificados con este origen ha disminuido en España. Ingelmo ha apuntado que están a la espera de si cambia o no esa tendencia tras la firma del acuerdo entre España y Reino Unido sobre las relaciones comerciales entre este territorio y el nacional.