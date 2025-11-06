Eurocaja Rural reivindica la banca cercana: "Conocemos a nuestros clientes por su nombre"

El director general de Eurocaja Rural, Víctor Manuel Martín López, ha participado en una Convención Comercial celebrada por MasOrange ('Kick-Off del Área B2B'), y que ha acogido Puy Du Fou.

Ante las preguntas formuladas por el director general de B2B de MasOrange, Joaquín Colino, Martín López ha destacado los pilares que definen el modelo de negocio de la entidad: cercanía, atención personalizada y compromiso con el territorio. Frente a la tendencia del sector financiero de cerrar oficinas, Eurocaja Rural continúa ampliando su red comercial (recordó que la Entidad celebra este año su 60º aniversario, con presencia en 9 comunidades autónomas y 23 provincias, y una red de más de 500 oficinas), proporcionando servicio en zonas donde a menudo es la única entidad física presente. "Conocemos a nuestros clientes por su nombre, entendemos sus necesidades y construimos relaciones de confianza a largo plazo", afirmó el director general de Eurocaja Rural, subrayando que esta proximidad es clave para competir con las grandes entidades.

En cuanto a la aplicación de la inteligencia artificial, el director general explicó que Eurocaja Rural la utiliza como herramienta interna para mejorar la eficiencia y priorizar la atención humana. "La tecnología avanza y es necesaria, pero la verdadera fuerza está en las personas", señaló, haciendo referencia a la campaña lanzada este año, "La revolución de los máquinas", que pone en contraste un banco ficticio 100% automatizado con el modelo humano y empático de Eurocaja Rural. "Se pueden aplicar todas las tecnologías y procesos innovadores, y nosotros lo hacemos a diario, pero sin dejar de ser humanos" matizó.

"Somos una entidad financiera con alma cooperativa y una misión clara: estar al lado de las personas" Víctor Manuel Martín López

Sobre la motivación interna, Martín destacó la importancia del propósito compartido y la confianza. "Dirigir es servir", subrayó, y explicó que su estilo de liderazgo se basa en escuchar, dar autonomía y fomentar una cultura de apoyo y reconocimiento entre los más de 1.400 profesionales que forman parte de la Entidad. "Mi tarea es nutrir esa cultura de confianza, propósito compartido y apoyo constante para que cada empleado dé lo mejor de sí".

Preguntado por el mensaje que trasladaría a los potenciales clientes que asistieron a este evento, indicó que "en Eurocaja Rural van a encontrar algo diferente a la banca tradicional de las grandes entidades. Somos una entidad financiera con alma cooperativa y con una misión clara: estar al lado de las personas. Aquí no eres un número. Somos una cooperativa de crédito que reinvierte en el territorio, lucha contra la exclusión financiera y ofrece soluciones a medida para cada cliente", concluyó, invitando a los asistentes a conocer de primera mano el modelo de banca que pone a las personas en el centro.