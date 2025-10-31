Giuliano da Empoli: "El odio hoy no cuesta nada y es imposible protegerse de ello: pronto la tecnología gobernará por encima de la política"

Ha venido a quitarnos el sueño con su idea (cierta) del futuro. No lo hace con mala intención: tiene la esperanza de que este libro que acaba de publicar sea un revulsivo contra el neomaquiavelismo político-tecnológico, La hora de los depredadores (Seix Barral).

Bregado en escenas políticas y culturales del más alto rango (fue, por ejemplo, asesor del primer ministro italiano Matteo Renzi y consejero de la Bienal de Venecia), Giuliano da Empoli (París, 1973), ensayista, profesor en Sciences Po Paris, de formación abogado y máster en ciencias políticas, es también el aclamado autor de El mago del Kremlin, novela (y película) considerada la mejor semblanza de Putin y Rusia hoy.

No hay seres imaginarios en su pesadilla, sino políticos y oligarcas de la tecnología que prometen soluciones mágicas, que juegan a sembrar el caos y que, en medio del desconcierto y la no gobernanza, ¡zas!, se sacan de la manga un conejo estrafalario. Poco importa que la ocurrencia contradiga lo que ayer dictaminaron: en la sorpresa está el poder. Está hablando, claro, de líderes como Trump, Putin o el príncipe saudí Mohamed Bin Salmán (MBS a partir de ahora).

Da Empoli revisiona la historia y cuenta que esta estrategia de poder absoluto y oscurantista es la que ya practicaron los temibles Borgia a principios del siglo XVI bajo los auspicios del florido Renacimiento, y que acuñó un término indeleble: el maquiavelismo, credo de dudosa moral desarrollado por el filósofo Nicolás Maquiavelo en El príncipe.

La única y temible novedad es el ritmo del tiempo, la vertiginosa velocidad que hoy permite una tecnología sin control ni normativa, un ecosistema que –repite– premia la agresión. "El odio hoy no cuesta nada y es imposible protegerse de ello (…) pronto la tecnología gobernará por encima de la política". Las redes sociales se han apoderado de las cámaras de representantes de las democracias, convertidas en parlamentos para las trincheras digitales: gana el más agresivo, porque según sostiene esta suerte de profeta, "la política atrae a los más agresivos".

Oiga, pues muchas gracias por quitarnos el sueño compartiéndonos su pesadilla.

El propósito de este libro es provocar una reacción al ecosistema caótico que estamos padeciendo.

O sea, ¿en su opinión queda esperanza frente a lo que parece inexorable, la autarquía global?

"Lo inevitable nunca sucede, siempre viene lo inesperado", como dejó dicho John Maynard Keynes. Así pues, esperanza, sí.

Mantiene que las teorías de Maquiavelo nunca habían vuelto a ser tan apropiadas y ajustadas a la realidad como hoy sucede. ¿Quién sería, pues, el ideal de Príncipe, Putin, Trump, ambos los dos?

Cualquiera de los dos podría haber salido de las páginas de Maquiavelo. Depredadores que siembran un ecosistema caótico donde la agresión se premia por encima de todo. El modelo de Príncipe para Maquiavelo fue César Borgia, básicamente un señor de la guerra. Hoy volvemos a un sistema comparable, de altísima agresividad y estupefacción, y estos personajes son sus retoños.

"Los depredadores siembran un ecosistema caótico donde la agresión se premia por encima de todo, hay pocas reglas y el poder se basa en movimientos sorpresivos que paralicen al enemigo. Es el mismo credo de los Borgia recogido en El príncipe de Maquiavelo". Giuliano da Empoli

¿Podría llegar la gran sorpresa desde Arabia Saudí?

No estoy seguro de que el 7-O fuera exactamente lo que cuentas, sino más bien un sabotaje al acercamiento entre Israel y Arabia Saudí. MBS encarna a la perfección el poder maquiavélico moderno: reunió a 350 príncipes y los encerró, torturándolos hasta conseguir su obediencia. Exactamente lo que hizo César Borgia siglos atrás.

Viejos depredadores, los políticos, y nuevos depredadores, los tecnócratas. ¿No es cierto que están convergiendo en sus intereses?

Sí, se está dando una convergencia entre esas viejas figuras —los Trump, Putin, MBS— y el ecosistema digital que los premia. Son sus intereses los que convergen, aunque no se parezcan. Comparten el nacionalismo y el rechazo a las normas y contrapesos tradicionales.

El presupuesto militar ha crecido globalmente un 34% en los últimos cinco años. Y usted advierte sobre una nueva era de violencia ilimitada. ¿Más violencia de la que ya estamos viendo?

Asistimos a una era en la que la agresión y la violencia se premian a todos los niveles. Hoy, la tecnología militar de ataque va muy por delante de la defensiva. Lo mismo ocurre con el debate público: la agresión digital es gratuita e imposible de detener.

¿Son estos “señores de la guerra digital” quienes han destruido los fundamentos del orden mundial?

No creo que haya una conspiración. La agresividad actual es un efecto colateral de un modelo de negocio que busca segmentar y enfrentar a las audiencias. Pero la consecuencia es clara: los extremismos políticos se fortalecen y los oligarcas tecnológicos apoyan a los líderes más autoritarios.

Sostiene que la IA es profundamente autoritaria y que es el perfecto mecanismo para el poder maquiavélico. ¿Es así por su habilidad para crear estupefacción?

La IA se alimenta del caos y lo convierte en poder. El problema no está en la tecnología, sino en su gobernanza. No es una cuestión técnica, sino política y democrática.

Mantiene que las compañías tecnológicas son hoy una especie de naciones y que sus dirigentes presentan rasgos de Asperger.

No me gustaría insultar a nadie, pero me asusta que quienes diseñan nuestra vida social tengan dificultades de empatía y comunicación. Todo se reduce a números y algoritmos, con una visión obsesiva y parcial de la realidad.

Dice que todo esto empezó con Obama, ¿correcto?

En realidad empezó antes, con Clinton y Gore en 1996, cuando se decidió que las plataformas no serían responsables de su contenido. Luego Obama profundizó esa relación con las tecnológicas, que fueron decisivas en sus campañas.

¿Fallaron los demócratas al comprometerse con las minorías, dejando fuera a la mayoría?

Los demócratas son, como digo, el partido de los abogados. Defendieron a las minorías con buenas intenciones, pero olvidaron ganarse a la mayoría. Enfrentan a los depredadores con respeto a la ley y los procedimientos, lo cual es admirable, pero débil frente a quienes prometen romper las reglas para que “las cosas sucedan”.

Trump es un individuo iletrado. ¿Es el caos su arma política más poderosa?

Exactamente. El encanto del poder de Trump es que es rápido e imprevisible. No estudia ni analiza: actúa. En un ecosistema digital que premia lo sorpresivo, esa impulsividad se convierte en poder.

¿Estamos en un contexto donde el conocimiento se enfrenta a la rapidez y la tecnología?

"Muévete rápido y rompe cosas" fue el primer lema de Facebook, y ese principio se ha extendido a toda la política y la cultura. La velocidad se ha convertido en el valor supremo.

Habla de un futuro posthumano en el que viviremos a través de unas gafas de IA. ¿Quién querrá vivir en semejante mundo?

Es el futuro que todos estamos eligiendo cada día. Usamos estas herramientas para todo: comunicarnos, informarnos, medirnos. Y aunque la interfaz es aún primitiva, está evolucionando rápido. El problema es que no es neutral, sino controlada por nuevas formas de poder.

"Atendemos a una regresión política, apoyada por una moderna infraestructura digital que a su vez también premia la agresión y la sorpresa". Giuliano da Empoli

¿Tiene usted hijos?

Sí, una hija de 15 años.

¿Y no le da pánico el mundo que vivirá?

Por supuesto. Todo va mucho más rápido de lo que esperaba. Escribí mis libros pensando en ella, para intentar comprender este futuro que ya está aquí.

Pues muchas gracias, profesor.

Has de mantener la esperanza. Yo lo hago: he abandonado las redes sociales, me dedico a estudiar y a enfrentarme a quienes no leen. Si seguimos aquí, es porque todavía queda esperanza.