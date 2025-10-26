Jorge Juste, el discreto empresario que saltó a la fama por haber tenido un lío con Ana Obregón

La prensa dedicaba ríos de tinta a la actriz-bióloga-presentadora Ana Obregón a comienzos de los años noventa. Pero entonces no solía centrarse en sus méritos profesionales, que, por otro lado, eran poco reseñables, sino en sus líos amorosos, que sí dieron juego desde el minuto uno. Ya en 1976, cuando contaba veintiún años y a efectos de vida pública tan solo era una joven de la alta sociedad, hija del empresario Antonio García, dueño de la constructora Jotsa y artífice de la urbanización de lujo La Moraleja, mantuvo un romance con Francis Martínez Bordiú, primer nieto varón del dictador Franco, pero la cosa no acabó de cuajar. Después fue la novia oficial de Miguel Bosé, entonces un ídolo de adolescentes, al que conocía desde la infancia, y tras actuar en algunas coproducciones con Estados Unidos se enamoró del jugador de baloncesto del Real Madrid Fernando Martín, con el que tenía más bien poco en común. Recuperada del dolor por su trágica muerte en el 89, Ana se dejó ver acompañada por otros amigos especiales como el torero Roberto Domínguez o el escultor Víctor Ochoa, aunque ninguno la dejó tan embelesada como Alessandro Lequio, un joven y atractivo italiano al que conoció en casa de un famoso multimillonario y mecenas.

Alessandro, hijo de Sandra Torlonia, nieta del rey Alfonso XIII, desembarcó en Madrid en otoño del 90, casado con la modelo Antonia Dell’Atte y con un hijo, Clemente, tras conseguir un puesto de directivo en Fiat. Pero su matrimonio estaba lejos de ser idílico y Alessandro se entregó pronto a los brazos de Ana sin dejar a su esposa y sin abandonar el hogar conyugal. Los tres formaron durante un tiempo un triángulo amoroso en el que, todo sea dicho de paso, todas las partes eran bastante infelices. Antonia acabó denunciando públicamente en un programa de televisión que había recibido malos tratos por parte de Lequio, y Ana, que en junio del 92 tuvo un hijo con él, Álex, se quedó chafada cuando aquel la engañó y se fue con la azafata de Iberia Silvia Tinao. Esta traición, de la que fueron testigos las revistas, fue difícil de digerir para la madrileña, que en esa época triunfaba presentando en Televisión Española el programa Qué apostamos. Pero ella decidió aferrarse al popular dicho ‘un clavo saca a otro clavo’ y en otoño del 94 la pillaron varias veces en compañía de un tal Jorge Juste, al que conoció cuando ambos eran estudiantes universitarios y con el que llevaba unos meses saliendo y entrando.

Ana Obregón. / Archivo

Casi nada se sabía entonces de aquel treintañero con pinta de galán de cine italiano. La revista Tiempo contó que era empresario y vizconde de Bahía Honda, y que nació "ya pisando moqueta: de familia bien, su tío es el ex ministro Juan Antonio Ortega y Díaz Ambrona". Es de dominio público también que de jovencito, mientras decía dedicarse a la importación y exportación de microordenadores, era un enamorado de las competiciones de rally raid. De hecho, corrió su primer rally en 1986, en Mauritania, y en enero del 88 participó en el París-Dakar, donde un compañero y él se perdieron durante cinco días en el desierto del Sáhara, en Mali. También era un mocetón cuando se puso al frente de Jorjusa, una empresa dedicada a actividades inmobiliarias y financieras, y abrió en Madrid Punto Cero, un restaurante frecuentado por famosos. Mientras hacía sus pinitos en los negocios estaba casado con María Menchaca, nieta del marqués de Salamanca, con quien tuvo tres hijos (María, Estefanía y Jorge) en los que vivía volcado. La pareja se separó de forma poco amistosa tras cerca de doce años de matrimonio y comenzó los trámites de divorcio poco antes de que él debutara en las páginas de las revistas del colorín.

"La separación fue muy dolorosa", confesó una vez sobre una mujer con la que enseguida dejó de mantener relación, "salvo lo estrictamente necesario para cuestiones de los niños". Pese a ser un tipo discreto en lo relativo a su vida personal, en marzo del 95 accedió a dejarse entrevistar por Semana para aclarar ciertos rumores. Cuando le preguntaron cómo era Ana Obregón, el empresario respondió: "Maravillosa, prodigiosa, fascinante… A Ana hay que conocerla para saber hasta qué punto es una persona valiosa, tanto en el terreno personal como profesional. Tiene una gran calidad humana y es muy competente, trabajadora, inteligente y eficaz. Pero por encima de todo esto es una gran madre y una mujer que conduce su hogar. Todavía no entiendo cómo puede compaginar todo ello y ser tan disciplinada". A renglón seguido aseguró que la presentadora y él solo eran buenos amigos, pese a ser más que evidente que estaban ennoviados.

Alessandro Lequio. / Telecinco

Mientras lo suyo tenía lugar, Lequio intentó reconquistar a la madre de su hijo Álex, de quien reconoció seguir enamorado. Algunas crónicas de la época relataron que, en un ataque de celos, el italiano “llegó a propinar un puñetazo a Juste en la puerta del domicilio de la actriz”. Pese a que Ana aseguraba haber encontrado en Jorge al compañero ideal, en junio de aquel año, tras solo nueve meses de noviazgo, salió la noticia de que habían roto (el propio empresario lo confirmó a ¡Hola!, aunque ella silenció la ruptura incluso cuando se publicó que se iban a casar).

Algunas personas del entorno de Juste comentaron que el distanciamiento que dio pie a la ruptura pudo tener su origen en lo imposible de casar una personalidad discreta como la de él con el nivel de popularidad de Ana, que siempre llevaba una cámara pegada a la chepa. "La relación entre Jorge y yo ha sido muy difícil, porque ambos teníamos una serie de responsabilidades, él como padre y yo como madre", contaría luego Ana, a quien escucharon reprochando al empresario haberse hecho famoso a su costa.

Juste siguió apareciendo en la prensa rosa durante un tiempo por los rumores de idilio con la actriz Alicia Bogo, a quien conoció en una entrega de premios, y con la socialité Marta Chávarri, entonces recién separada de Alberto Cortina. Aunque él negó haber mantenido una relación con ninguna de ellas y era raro verlo abrir la boca para algo que no fuera hablar de sus negocios, que entonces marchaban bastante bien. "Solo he salido con una famosa, que es Ana Obregón", respondió a una periodista que le preguntó si sabía que lo acusaban de adquirir notoriedad enamorando a mujeres famosas. "Le confieso que en mi familia y en el mundo en que me muevo, esa fama a la que usted se refiere es casi un desprestigio". Pero tampoco es que entonces rehuyera los focos. De hecho, María Teresa Campos logró ficharlo como colaborador de su programa Día a Día, emitido en Telecinco, y hasta lo convencieron para hacer de novio de Lina Morgan en la serie Una de dos (1998), un papel que se supone que se le había ofrecido primero a Alessandro Lequio.

Unos años más tarde, el guaperas madrileño se convirtió en concursante de La Granja (2004), un reality de Antena 3 donde varios famosos se dejaban ver montando en burro y duchándose con agua fría. Tras semejante experiencia, no sabemos si como consecuencia del trauma que le dejara, se fue alejando paulatinamente de los focos. En 2010 abrió junto con un socio Puntocero, un bar restaurante en Puerto Banús, la zona más lujosa de Marbella, donde pasaba mucho tiempo, y seis años más tarde una revista lo sacó paseando por las calles de Madrid junto a su supuesta chica y afirmó que el interfecto seguía dedicado al mundo de los negocios.

También en 2016, concretamente en primavera, Juste compartió en su perfil en Facebook que acababa de dar la bienvenida al mundo a Lucas, su cuarto hijo. La misma red social en la que en 2020 subió un vídeo en el que mandaba un mensaje de ánimo a los afectados por el coronavirus y hace poco comentó a sus seguidores que se encuentra bien y que sigue viajando por el mundo. Mucho más reciente es la última aparición en prensa de su hijo mayor, que el pasado mes de julio se casó con la modelo Luana Castillo en una playa tarifeña ante invitados como Felipe Juan Froilán, el hijo mayor de la infanta Elena, que forma parte de la pandilla marbellí del novio.